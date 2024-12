La Aurora y La Puntilla ejercen presión a Amagua por mejoras

Amagua embalsa los problemas de cientos de familias de dos ciudades: Daule y Samborondón. Desde La Puntilla hasta las urbanizaciones en la vía a Salitre, se registran quejas por mala presión del agua o, directamente, por desabastecimiento a ciertas horas.

En la urbanización Milann, por ejemplo, la problemática lleva años. “Desde que vivimos aquí, 2012, la presión del agua en las mañanas los fines de semana es pésima, a menos que tengas una buena bomba de agua. A nosotros siempre se nos dañaba y por eso no usamos, por eso sufrimos más ese problema”, explica Ericka Villavicencio, residente de la urbanización.

En Málaga 2, Andrea Negrete le cuenta a EXPRESO que Amagua siempre demora en las diferentes solicitudes. Aunque se acercaron a revisar el problema de la baja presión, sin solucionarlo aún, hay otros temas pendientes. “Hemos realizado ya solicitudes para la limpieza de alcantarillas y así evitar inundaciones ahora que empiezan las lluvias, pero seguimos sin respuesta”.

Para otros usuarios, el calvario es diario. En la casa de Guillermo Carrillo, en la etapa La Brisa de Ciudad Celeste, lo raro es que haya agua. “Me levanto a las cinco de la mañana, la presión es baja. Regreso al mediodía y no sale nada. El problema es que no tenemos una bomba para alimentar la cisterna, pero es injusto que pagando casi cuarenta dólares al mes y viviendo solo tres personas aquí, el servicio sea tan malo”, reniega Carrillo.

Espera Residentes afirman que pese a que las ciudades crecen, el servicio de agua potable no mejora ‘ni una gota’.



Él es estudiante universitario y dice que el tener que cargar baldes no sería tanta molestia para él, pues se siente joven, pero para sus padres, quienes viven con él, es una situación “penosa” que no se les garantice un servicio de calidad. Afirma también que ha presentado quejas, pero no las han atendido, incluso bloquearon su cuenta de redes sociales por su insistencia.

Presión. Ciudadanos como Guillermo Carrillo destacan que el líquido no fluye con la potencia correcta, demorando cualquier uso que se le dé al agua. GERARDO MENOSCAL

Costo del servicio

Hace unos años la presión del agua era más baja los fines de semana, pero hoy eso es de todos los días. Ningún residente reclama porque ha sido en vano, nadie nos atiende.

Yemina Cabezas

residente de Málaga 2

Resuena esta queja en La Aurora, parroquia donde denuncian que las planillas de este servicio son hasta un 50 % más caras de lo que acostumbraban pagar en Guayaquil. Para Denisse Freire, quien reside en Puerto Azul, una urbanización en la vía a la costa, el costo por consumir 28 metros cúbicos de agua en el mes de octubre equivalió a una factura de 22 dólares. Por su parte, Adrián Mancilla, quien reside en Villa Club, tuvo que pagar 37 dólares por el consumo de 27 metros cúbicos; una exageración por parte de Amagua, según él, pues el precio no se corresponde con el servicio que reciben.

“Me sangra el bolsillo mes a mes cada vez que pago por servicios básicos, servicios que a menudo tienen interrupciones. En el caso del agua, la presión es mala y, a veces, deja de fluir el servicio. Por suerte tenemos una cisterna común, pero solo sirve cuando se va el agua. Cuando no se va, la presión sigue igual de baja, como si ni tuviéramos agua”, lamenta.

Para Michaella Changoluisa e Ivonne Castillo, residentes de La Joya y Villa Club respectivamente, la presión del agua es un problema al que se han enfrentado constantemente en la década que llevan como habitantes de esta parroquia.

Proyectos Nuevas plantas potabilizadoras están en construcción en ambas parroquias.



“Nunca hay buena presión de agua. Hay vecinos que sí tienen, pero hay otros como yo, para quienes el agua empeora cuando suben a la segunda planta de sus casas”, comenta Changoluisa.

Castillo, en cambio, relata que ha pasado por varias viviendas en Villa Club desde 2008 y que desde entonces hasta la actualidad la baja presión del agua y los cortes repentinos son una realidad que sigue sin ser solucionada.

Sede. Amagua, con oficinas ubicadas junto al Municipio de Samborondón (La Puntilla), cubre la demanda de agua de dicha parroquia y de La Aurora, del cantón Daule. GERARDO MENOSCAL

Amagua responde

En diferentes conversaciones con Amagua, la institución ha justificado a EXPRESO las bajas presiones de agua con el argumento de que ocurren en ‘horas pico’ de consumo.

En un nuevo diálogo con EXPRESO, Miguel Alvarado, subgerente técnico de esta empresa, agrega que esto también puede deberse a problemas aislados y añade que las quejas son pocas o nulas en varias urbanizaciones como La Joya, Villa Club o Casa Laguna, donde cuentan con cisterna común, lo cual, a decir de él, debería evitar esta clase de complicaciones en el servicio.

No obstante, estima que estas quejas pueden originarse debido a guías de agua potable averiadas y a variaciones de energía, las cuales apagan las bombas de presión que poseen determinadas ciudadelas de la parroquia.

Necesitamos que nos atiendan ya. La presión de agua sigue igual de mala y no hacen nada. Todas las tardes sin falta el flujo empeora, casi que ni sale nada.

David Guerrero

residente de La Joya

Ante esta situación, Alvarado asegura que se está trabajando con miras al futuro.

“El tema no es solamente con Amagua. De hecho, trabajamos de la mano con la planificación de los municipios. En Daule se está terminando la planta potabilizadora de agua de La Aurora, que abastecerá al presente y futuro de esta parroquia. Samborondón está por sacar a concurso su planta potabilizadora para La Puntilla y el Nuevo Samborondón”, indica.

Y asevera que con estas obras podrán distribuir agua en mayor cantidad, sin estar sujetos a factores externos como hasta ahora. Con la inauguración de la planta de La Aurora, Amagua espera un impacto positivo indirecto para otros sectores de su jurisdicción. “Adicional a eso, estamos terminando una planta de rebombeo atrás del Municipio de Samborondón, para aliviar los problemas en horas pico de demanda de agua”, detalla el técnico.

