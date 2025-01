Operativo en La Joya causa pánico: ¿Hubo tiroteo y detenidos?

Un supuesto tiroteo en la etapa Quarzo de la urbanización La Joya causó alarma entre los habitantes de La Aurora. La noche del 29 de enero, varios ciudadanos reportaron un incidente que generó preocupación entre los habitantes de esta parroquia de Daule.

Pánico, a pesar de ser ciudadelas privadas

Muchos aseguran que hubo tiroteos, mientras que otros niegan que los hubiera; sin embargo, una cosa es cierta: hubo personas detenidas.

En el video que se viralizó a través de redes sociales, se puede observar a cuatro personas detenidas por agentes que portaban el uniforme de la Policía Nacional. En los videos, los ciudadanos detallan que escucharon detonaciones leves, por lo que creen que pudo haber ocurrido un tiroteo en ese punto.

El ECU911 indicó que se trató de un operativo realizado por una unidad de la Policía Nacional, y descartaron que se hubieran producido disparos durante esta intervención. No obstante, no proporcionaron más detalles sobre el operativo.

Por su parte, Ricardo Armas, jefe de distrito de Daule, indicó a este medio de comunicación que se trataba de un operativo antinarcóticos y que este hecho en La Joya está relacionado con el anuncio del comandante de la Policía, Víctor Zárate, sobre la detención de alias “Fede”, cabecilla de la organización delictiva ‘Las Águilas’.

El coronel Olguer Cortez, director de la unidad antinarcóticos de la Policía Nacional, indicó que, efectivamente, la alarma generada en La Joya se debió a la aprehensión del criminal Rolando Federico G., alias “Fede”, quien fue detenido junto a otras tres personas.

¿Quién es el detenido?

Alias “Fede” cuenta con múltiples antecedentes penales, y además, fue uno de los aprehendidos el 10 de mayo de 2024 en la denominada "narcofiesta" en la vía a la costa. Los otros tres detenidos fueron capturados por asociación ilícita.

Debido a este incidente, a varios residentes del sector se les impidió el ingreso a esta etapa, lo que causó congestión en la zona pasadas las 21:00.

Los moradores mostraron apoyo a este operativo; sin embargo, también generó alarma entre ellos, pues la presencia de un cabecilla de una organización criminal les hizo pensar: “¿Qué otro criminal podría tener como vecino?”.

Tráfico en La Joya EXPRESO

Renato Carrión, quien reside en esta etapa, no se enteró del incidente hasta después de ocurrido, ya que estaba llegando a su domicilio y quedó sorprendido al saber que le fue bloqueado el ingreso a la ciudadela donde vive. “Me pareció raro, pero tuve que aceptarlo. Di unas cuantas vueltas por el sector hasta que avisaron algo, pero mientras esperaba llegó un mensaje que decía que habían atrapado a un delincuente. Y hoy me vengo a enterar de que era un cabecilla. Yo ya sabía que había gente de estas bandas por el sector, pero no esperaba que fuera un líder”, comenta.

