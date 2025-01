Colegio de La Aurora denuncia posible amenaza de extorsión

La supuesta amenaza de extorsión en un colegio de La Aurora, en Daule, ha generado temor entre los padres de familia y los estudiantes de esta institución. La tarde del 22 de enero, se viralizó a través de redes sociales un panfleto solicitando dinero a esta unidad educativa.

La institución, ubicada en el vial 6 de esta parroquia, había recibido un aviso en el que se detallaba que, debido a una guerra de bandas por controlar este sector, se ofrecían a "brindar seguridad" a los estudiantes de este centro a cambio de dinero. En el volante exigen dos dólares por cada menor de edad de forma semanal.

Ante esta situación, el colegio emitió un comunicado a los padres de familia en el que detallaban lo siguiente: "De manera indirecta, hemos recibido un supuesto comunicado solicitando una contribución para precautelar la seguridad de la comunidad educativa".

Además, procedieron a presentar la denuncia respectiva a la Fiscalía General del Estado para que se lleven a cabo las investigaciones correspondientes.

No obstante, el caso generó alarma y desconcierto entre los padres de familia, pues muchos, ante esta situación, optaron por evitar que sus hijos salieran de sus casas por temor a que en cualquier momento pudiera ocurrir un atentado.

“En ese panfleto hasta dicen que tienen comprados a los policías de la parroquia, y por la forma en que actúan las autoridades ante una emergencia, no dudo que ese sea el caso. Yo hoy no llevé a mi niña, y de hecho, dudo que la lleve en lo que queda de la semana. Los papás del curso acordamos que no los llevaremos hasta que no nos den garantías de que nuestros muchachos estarán seguros”, comentó Carmen, madre de familia, quien pidió reserva de su identidad.

EXPRESO solicitó a la Policía Nacional información sobre qué medidas han tomado para precautelar la seguridad de los jóvenes y la veracidad de esta amenaza; sin embargo, no hubo respuesta a estas interrogantes. El teniente coronel Ricardo Armas, quien está a cargo de la seguridad de la parroquia, se limitó a responder que están avanzando al sitio.

Hasta el momento, padres de familia alertan que las autoridades no han implementado las medidas de seguridad necesarias para que los colegiales, el cuerpo docente y los representantes puedan asistir a esta institución con calma.

Número de policías

Pues en esta parroquia hay 42 agentes para más de 160 mil habitantes, lo que según las familias, es insuficiente para el número de personas y delitos que han comenzado a presentarse con mayor frecuencia en esta zona.

Estos uniformados están divididos en tres turnos, con 14 agentes operativos en cada uno. Para los residentes, este reducido número es lo que impide que haya más control en los diferentes sectores que conforman La Aurora.

