¿Solución o parche? Guayaquil afronta la crisis de basura con centros de acopio

La escena es común. En las calles y parterres de la ciudad, a diario, se observan desde colchones hasta refrigeradoras, camas y materiales de construcción amontonados junto a decenas de bolsas de basura que, incluso, están esparcidas en horarios inapropiados. Esto da la sensación de que Guayaquil es una ciudad sucia y totalmente insalubre, denuncian decenas de ciudadanos que han exigido aumentar el control y las sanciones para quienes originan este tipo de daño.

Guayaquil: La esencia de la Plaza Colón se desvanece en el cerro Santa Ana Leer más

“A veces da la impresión de que regresamos a los años 90, hay basura por todos lados, y con ello, roedores y malos olores que inundan la cuadra. Hemos pedido ayuda, la que sea, pero urgente. Pero esta no llega. En la Bahía, cada noche, verán cómo vuelan hasta los cartones; mientras que en ciudadelas como Sauces, los desechos se apoderan de las veredas a tal punto que los peatones terminan compartiendo el espacio con los carros”, señaló Moisés Cacique, habitante del norte de la ciudad.

(Le puede interesar leer: Los kilos de basura hallados reflejan que Guayaquil está "llena de malos ciudadanos")

Avances concretos en la gestión de residuos

Frente a esta situación y en respuesta a las quejas, el Municipio de Guayaquil, según informó en un comunicado público, ha habilitado 14 centros de acopio y más de 43 cajas estacionarias en puntos estratégicos de la urbe para mejorar la disposición y manejo de residuos en la ciudad.

La instalación de estos espacios busca facilitar la correcta disposición de objetos de gran volumen, como muebles, electrodomésticos, colchones, residuos de poda y escombros. El año pasado, según detalla el comunicado, en los centros de acopio se recolectaron un total de 49.399 toneladas de residuos. Estos lugares están operativos durante todo el año, de 07:00 a 21:00 horas, y son totalmente gratuitos para los ciudadanos.

Los centros con mayor volumen de desechos gestionados fueron:

• Mucho Lote 1: 8.336,52 toneladas

• Centro (Bahía): 7.283,80 toneladas

• Trinitaria: 4.571,51 toneladas

Lo recolectado en basura de un año en Guayaquil equivale a 178 torres Eiffel. Ilustración / CANVA

(Le puede interesar leer: Si la basura fuera acero, Guayaquil podría construir 178 Torres Eiffel al año)

Las cajas estacionarias, que almacenaron un total de 152.929 toneladas de desechos en 2024, están distribuidas en puntos estratégicos de Guayaquil y, como destaca el Cabildo, proporcionan una opción práctica para quienes necesiten depositar materiales fuera de los horarios habituales de recolección, ayudando a mantener las calles libres de basura.

Los puntos con mayor afluencia fueron:

• Mapasingue Este: 6.593,36 toneladas

• Ciudadela Sauces 4: 6.382,80 toneladas

• La 8va y Bolivia: 6.172,21 toneladas

A decir de Fernando Cornejo, director de la Dirección de Aseo Cantonal y Servicios Especiales (DACSE), esta labor no solo contribuye al cumplimiento de la Ordenanza Municipal sobre la disposición de residuos, sino que refuerza el compromiso de Guayaquil con la sostenibilidad y la salud pública.

¿Una solución permanente?

Para la ciudadanía, esta acción responde a lo solicitado, pero hacen un llamado a que, aún con ella, el desorden persista Por lo que exigen que se incrementen las penalidades.

Este es el impacto de la nueva estación clasificadora de residuos en Samborondón Leer más

“Hay gente que, aun viendo los centros de acopio o un contenedor, no dejará allí sus neveras o literas, los seguirá lanzando en el parterre central, aun si ven que obstaculiza el paso a un adulto mayor. La gente es necia. Por eso creo que, más allá de los equipos instalados, las sanciones deben ser severas para que solo así el infractor entienda. A Guayaquil hay que ordenarla, sí o sí, y como sea. Aquí, al menos en ese punto, las autoridades han sido blandas”, señaló Rosa Montoya, habitante de Sauces.

(Lo invitamos a leer: Limpian el canal de Mucho Lote ante la queja de los vecinos)

Noemí Puma, también residente del norte, como Montoya considera que los centros de acopio no serán más que una medida parche, si es que no hay el monitoreo y sanciones necesarias. "No se trata solo de poner un centro de acopio y ya, sino de hacer que la gente se vea obligada a usarlos hasta que se les haga costumbre y comprendan para qué sirven. Si no entiende a las buenas que lo hagan entonces tocándoles el bolsillo. Guayaquil debe ser limpia. Ni locales ni turistas estamos contentos con la realidad actual", sentenció.

Para leer más información de este tipo, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!