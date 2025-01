La Aurora acumula promesas incumplidas y nuevas exigencias

Para 2025, La Aurora, en Daule, enfrenta nuevos retos: mayores índices de inseguridad, necesidades derivadas del crecimiento poblacional y promesas incumplidas que siguen sin materializarse.

Las obras anunciadas por el alcalde Wilson Cañizares no han sido cumplidas, a pesar de que varias de ellas fueron ofrecidas en campaña para su reelección y otras durante el desarrollo de su primer año de gestión en 2024 (segunda administración).

La ciudadanía denuncia que desde el inicio de la gestión de Cañizares, las obras no han llegado en los plazos prometidos, o incluso no han llegado en lo absoluto, lo que ha generado indignación y un creciente sentimiento de olvido entre los habitantes.

“Desde las elecciones de 2023 prometió que ayudaría a los ciudadanos, pero las obras que comenzaron en 2022 o 2021, durante su primera administración, no se terminaron de hacer sino hasta mediados de 2024, un año después de haber sido reelegido”, se queja Fidel Ochoa, residente de Villa Club.

Población Esta parroquia de Daule cuenta con más de 160 mil ciudadanos, distribuidos en 120 urbanizaciones.



Vías. Los residentes de la vía a Salitre, en Daule, también esperan que el proyecto de regeneración llegue hasta este sector. Piden veredas y zonas donde poder circular en bicicleta. MIGUEL CANALES

Entre las obras pendientes está el malecón, sobre el cual el primer edil ha hablado mucho, pero que sigue sin ejecutarse. A pesar de que aseguró que entre abril y mayo de 2024 se subiría el contrato al Portal de Compras Públicas, esto no ha sucedido.

Promesas incumplidas

Asimismo, las áreas verdes que tanto demanda la ciudadanía tampoco se concretan. El director de Obras Públicas del Cabildo, Ángel Taipe, indicó meses atrás a EXPRESO que no podían dar más detalles sobre las obras de este tipo, pero aseguró que se busca dotar a la parroquia de un espacio de 10 hectáreas para este proyecto. Sin embargo, hasta la fecha el tema no ha vuelto a ser tratado.

“No queremos vivir solo en un parque de 10 metros cuadrados, que es el único espacio público con el que cuenta La Aurora. Tampoco queremos pasar encerrados en nuestras ciudadelas. Queremos salir, poder disfrutar de grandes parques comunitarios como los de Samanes o la Kennedy en Guayaquil, que cuentan con espacios para caminar y andar en bicicleta, juegos para niños y varias canchas. Queremos un espacio que realmente sea para todos”, pide Ramón Pérez, de Villa Italia.

Promesa. Se prometió que el malecón sería construido en esta ubicación, pero no se ha llevado a cabo aún ningún tipo de trabajo. MIGUEL CANALES

Por su parte, el ciudadano Iván Castillo indica que la creación de más ciclovías es un tema necesario por tratar. “El parque lineal de La Joya es el único lugar donde puedo hacer ciclismo con tranquilidad, sin el temor de ser atropellado, porque no hay más puntos donde hacer ciclismo. Para colmo, por los robos que en el sector se han registrado, pocos salen a caminar o pedalear”.

Más parques para los habitantes



Aún faltan ciclovías, no solo en la León Febres-Cordero sino en los viales, porque solo en La Joya hay una ciclovía en el parque lineal, pero no es suficiente.

Iván Castillo

Ciudadano

Los habitantes más jóvenes proponen la construcción de espacios para deportes como el skateboarding y otros similares. “Aquí hay muchos chicos de 15 a 21 años que quieren hacer longboard, skate o trucos en bicicleta, pero lo más cercano es en Guayaquil o en El Buijo, en Samborondón. En La Aurora no hay nada. Yo quiero caminar 20 minutos y encontrar ya un lugar seguro para patinar y no lo encuentro”, lamenta el ciudadano Daniel Moncayo.

A pesar de los pedidos de la ciudadanía, en una entrevista con EXPRESO el alcalde Cañizares indicó hace un par de meses que no habían construido todavía un gran parque por falta de recursos. “No lo hemos hecho porque se necesitan recursos. ¿O prefiere que no hayamos construido la planta de agua potable, que cuesta 20 millones de dólares, y destinemos esos recursos a un gran parque? O es lo uno o es lo otro”, argumentó entonces.

Los ciudadanos piden que el estero Sabanilla recupere su vida a través del turismo interno. MIGUEL CANALES

Sin embargo, a pesar de darle prioridad a la planta de agua potable, esta sigue sin entrar en funcionamiento.

Creo que hacen falta espacios culturales como teatros, parques y cines comunitarios, lugares que nos hagan sentir que vivimos en una comunidad.

Bianca Valverde

Ciudadana

“Dijeron que con esto se mejoraría la calidad del agua, una obra tan necesaria, y aún sigue sin llegar. El centro de salud lo entregaron tarde y, para colmo, resulta corto para los más de 160.000 habitantes que residimos en la zona”, comenta Felipe Restrepo, residente de Cataluña.

Otro tema aún sin tratar es la limpieza de los canales y el estero Sabanilla. La Alcaldía ha realizado en varias ocasiones la limpieza, pero se ha limitado al retiro de basura. La ciudadanía pide una recuperación integral, a fin de darle nueva vida con proyectos que impulsen el comercio y el uso del espacio. Sin embargo, en una entrevista con Cañizares, él indicó que “Guayaquil lleva 100 años tratando de recuperar el Salado. En cinco años no se resolverá. Este es un problema de todas las ciudades, que por más que se limpie todos los días, no se puede solucionar”.

La ciudadanía no lo cree así y sostiene que si hubiese “voluntad política en 2025 para recuperar todos los cuerpos de agua del Gran Guayaquil, sería posible”. “Pueden crear un paseo a lo largo del estero Sabanilla, limpiarlo y ofrecer clases de canotaje o kayak. Pueden hacer mucho más que solo dejar que continúen llegando descargas de aguas residuales”, plantea David Martínez, de Villas del Rey.

Una obra que sí se concretó en 2024, después de varios años de exigirla, fue la regeneración de la calzada en la avenida León Febres-Cordero, que estuvo a cargo de la Prefectura. Ahora, el Municipio ha prometido dotarla de parterres, veredas y sombra. Los trabajos ya han comenzado.

No obstante, en la vía a Salitre, también a cargo de Cañizares, no se ha realizado ninguna obra, denuncian. “En este punto también queremos caminar por fuera de las ciudadelas sin temor de que nos atropellen, pero nadie hace nada. Queremos libertad para movernos, pero acá no llega nada: no hay veredas, parterres, sombra, nada”, reclama José Peña, quien anhela que en este 2025 esas necesidades sean atendidas.

EXPRESO solicitó una entrevista al Cabildo para conocer cuáles son las prioridades del alcalde este año, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

Mientras tanto, la comunidad insta a las autoridades a dotar de vida a la parroquia, que cada vez se ve más afectada por la falta de obra pública. “Queremos hospitales, parques, mejores servicios, un estero con vida. Queremos acciones y no promesas”, sentencia la ciudadana Raquel Freire.

