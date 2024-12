La Aurora verde es la deuda pendiente todavía sin atender

Sombra. Ante la escasez de árboles, la ciudadanía no cuenta con suficientes puntos para refugiarse del sol.

La Aurora sigue sin tener suficientes espacios verdes, a pesar de los constantes reclamos de la ciudadanía, que lleva más de una década solicitando parques, veredas llenas de árboles y espacios naturales para refugiarse del calor que azota a la Costa del país.

Salir a buscar un bus entre las 10:00 y 16:00 no solo implica exponerse a la inseguridad constante, un tema que la comunidad de esta parroquia de Daule ha denunciado en diversas ocasiones y que sigue sin atención, sino que también significa enfrentarse al calor abrazador que caracteriza a la provincia de Guayas, sin contar con un espacio natural donde refugiarse.

“Sales de la casa y obligadamente tiene que ser con gorra o una sombrilla, porque no tienes donde refugiarte. Donde sea que pases, solo hay concreto. O no hay árboles, o los que hay están secos. No hay un verdor prominente ni en los exteriores de las urbanizaciones ni dentro de ellas”, advierte Ignacio Santillán, residente de La Joya.

Siento que hay mas centros comerciales en la zona que áreas verdes, y el único parque cerca de mi casa esta muy mal mantenido, al punto de que los arboles han quedado secos.

Al igual que Santillán, el resto de los habitantes de este sector denuncian que a lo largo de las vías de esta parroquia urbana, el panorama se repite en vías y urbanizaciones: el concreto predomina. Las pocas veredas disponibles en la avenida León Febres-Cordero solo están adornadas con maleza, y en ciertos tramos s ven algunos árboles secos, como ocurre en la vía frente a la urbanización Villa Club.

Mientras tanto, al interior de estas urbanizaciones se puede observar cómo gran parte de la vegetación es ornamental, y poca cumple el rol que los ciudadanos piden: más pulmones naturales y sombra. “Hay palmeras, todo bonito con eso, pero no hay más plantas locales. Las pocas que tenemos están muy dispersas y secas. Por eso queremos que al menos en el entorno exterior haya suficiente ‘verdor’, pero ahí rara vez te topas con personal municipal que llega a dar mantenimiento”, comenta Carmen Moreno, habitante de Villa Club.

Mantenimiento. La vegetación de la parroquia no recibe el cuidado necesario para prevalecer y no morir. Los habitantes exigen mayor inversión en mantenimiento. FRANCISCO FLORES

Olvido constante

En la calle principal de esta urbanización, el parterre central está ‘adornado’ por varias palmeras secas, mientras que en las veredas, si bien hay espacios que cumplen con estas necesidades, tanto con árboles como con plantas ornamentales, hay otros puntos que permanecen desatendidos y donde lo único que se observa es tierra aplanada y ramas secas.

En La Joya, esta situación es mucho más pronunciada, pues los árboles se encuentran secos. El espacio entre ellos es de al menos 8 metros y, debido a las ramas secas que caracterizan a la mayoría de estos troncos, no hay ningún punto donde resguardarse del sol.

Los ciudadanos denuncian que el panorama, cuando recién se inició la construcción de estas ciudadelas, era más positivo; pero conforme los terrenos pasaron a cuidado del Cabildo de Daule, su cuidado comenzó a desmejorar, lo que ha dejado el aspecto que hoy en día la ciudadanía ve con rechazo y tristeza. “No solo vine acá por querer alejarme de la ciudad, sino porque me mostraban un futuro más verde y menos lleno de humo; pero ahora solo se ‘comen’ cerro tras cerro y no hay donde sentarse a respirar aire limpio”, asevera Karla Pérez, residente de Villas del Rey.

Los habitantes proponen que, además de plantar más árboles y traer más especies, el plan debe enfocarse en crear espacios de recreación que cuenten con varias zonas llenas de vegetación. Piden un gran parque público y que el malecón que está entre los planes de construcción de la Alcaldía (pero a mediano plazo) cuente con varios corredores verdes.

En los exteriores de la ciudadela donde resido, los arboles murieron y los quitaron todos hace dos años. Desde entonces no hay nada, solamente un camino sin sombra y sin vida.

Según ha dicho el Municipio, se plantea la dotación de áreas verdes a lo largo de la avenida León Febres-Cordero (todo a mediano plazo, por fases, en varios años). Sin embargo, las familias exigen que el cambio sea ahora y que incluya las rutas internas que conectan una urbanización con otra en La Aurora. “Aquí hay tanto por hacer. Tenemos cuerpos de agua, todo, aves... pero todo está desaprovechado”, sentencia Mariela Argudo, residente de Casa Laguna.

Expertos proponen

Expertos en urbanismo coinciden con este pedido, pues una de las soluciones a esta problemática es la creación de espacios que aprovechen la naturaleza ya existente, además de la elaboración de planes de reforestación.

El urbanista Ricardo Cajape propone, aparte de parques públicos llenos de especies nativas, iniciativas como sistemas de reciclaje, reforestación y programas de educación ambiental.

Explica que con la constante tala de árboles y deforestación de los cerros, este tipo de proyectos no solo darían un espacio libre de concreto, sino que también permitirían una mejor oxigenación de este sector residencial. “La Aurora requiere de proyectos que promuevan la sostenibilidad, la conservación del medio ambiente y la calidad de vida de sus habitantes. Estos proyectos pueden ayudar a mitigar el cambio climático y mejorar la calidad del aire y el agua ”.

Asimismo, el urbanista Carlos Suco indica que uno de los problemas que enfrenta esta parroquia es que las constructoras cumplen con el mínimo de áreas públicas y verdes. “Está bien la expansión, pero se necesitan proyectos que doten las vías y espacios públicos de un área verde idónea”. Por ello propone que se aprovechen los beneficios con los que cuenta La Aurora, la inversión constante de las empresas en esta zona y los espacios verdes que la conforman pero que son inutilizados.

“Lo que se necesita, además de un malecón o un gran parque como el de Samanes o mejor, podrían ser corredores o senderos como los de Cerro Blanco, pero incluyendo comercio no invasivo, para que así la gente se vea motivada a regresar tantas veces como le sea posible a estos parques o senderos naturales, y no sea algo de una sola vez”, piensa.

Además, propone la siembra de árboles nativos en lugar de palmeras, que si bien tienen su atractivo, no otorgan sombra ni contribuyen mayormente a tener un aire más limpio.

