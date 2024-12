Redondeles en La Aurora: la solución prometida que se traduce en caos vehicular

Los redondeles ubicados en la parroquia urbana La Aurora, en Daule, han sido la causa de constantes jaquecas entre los conductores que deben circular por estos puntos para llegar a sus hogares o salir de ellos. Estos distribuidores técnicamente deben cumplir con el rol de descongestionar el flujo vehicular, pero logran el efecto contrario.

Seguridad en La Aurora: Apenas 42 agentes para 160 mil habitantes Leer más

Residentes denuncian a EXPRESO haber observado durante al menos ya cuatro años cómo las arterias internas de Villa Club y La Joya y la vía a Salitre han quedado caotizadas. En ellas, los conductores y motorizados se quedan atascados; y los peatones, relegados.

RELACIONADAS Los apagones dejan indefensas las seguridades de ciudadelas en La Aurora

Un recorrido que se ha hecho más extenso

Recorrer estos tramos, como el vial 1 (que conecta La Joya con Villa Club), toma menos de 10 minutos sin congestión. Sin embargo, una vez que comienzan las horas pico, los recorridos pueden ser de hasta 45 minutos.

De acuerdo con lo denunciado por los conductores, las complicaciones en esta vía comenzaron a raíz de la construcción del puente que une La Aurora con Guayaquil (y desemboca en la avenida Narcisa de Jesús), y por el aumento de la migración de los guayaquileños a esta parroquia de Daule, donde habitan alrededor de 160.000 personas.

Lo que necesitamos es un plan de acción que piense a futuro y no solo en el presente. En La Aurora no se ha planificado bien ni las vías, ni el desarrollo, ni las soluciones que se darán.

Angelo Gapacho

ciudadano

“No me quejo del puente, nos ha ahorrado tiempo, pero aquí en La Joya desemboca toda la gente que usa esta estructura. Ya las vías no son suficientes y en los redondeles hay quienes quieren girar; otros hacen fila para ingresar a las plazas comerciales o ciudadelas; hay taxistas y buses que dejan a pasajeros en medio de la calle o en espacios que bloquean al resto de los ciudadanos. Es todo un caos y no hay suficientes agentes”, relata Mónica Vélez, habitante de Villas del Rey.

Rodolfo Mera, que reside en una de las urbanizaciones de la vía a Salitre, describe la misma situación. “Construyeron un redondel cerca de la parte trasera del centro comercial El Dorado, supuestamente para ayudar al flujo vehicular, pero nadie respeta nada. Ni con agentes de tránsito en el punto se logra controlar la fluidez y que los carros no se lancen unos encima de otros. Esto solo hace que se formen largas filas de carros, que están a la espera de su turno para salir del redondel y seguir su camino”.

Tiempo Los ciudadanos llegan a pasar más de media hora atascados en el tráfico, por el caos que se genera en los redondeles.



Incendio en Palo Santo habría sido causado por pirómanos, denuncian vecinos Leer más

Uno de los puntos donde más quejas hay es el redondel de La Joya, ubicado frente a Plaza Tía. Conductores que por allí transitan relatan que en horas pico los autos se acumulan porque ninguno deja pasar al automovilista que tiene al frente.

La ciudadanía cree que en este lugar, para empezar, no se debió permitir que se construyan tantas ciudadelas. Y es que solo en la zona aledaña a Plaza Tía hay alrededor de 15 complejos habitacionales.

“Pedir que amplíen las vías no creo que sea lo correcto porque significaría sacar a familias ya asentadas. Necesitan más vías de desfogue, impulsar el uso de otras vías, como el puente que conecta a Pascuales, y de la movilidad alternativa”, propone Ivonne Castillo, moradora de Villa Club.

Opinión profesional

Sobre esto último, el urbanista y residente Omar Caicedo hace énfasis en que es urgente. Para él, en toda La Aurora urge que haya, además de veredas, ciclovías que inviten al residente a no sacar el carro y optar por la bicicleta, el scooter o caminar, para así oxigenar las rutas.

Control. La ciudadanía considera insuficiente la presencia de la CTE en los redondeles. La queja por parte de los peatones es diaria. “Estamos relegados”, lamentan. FRANCISCO FLORES

Son varios años que llevamos aguantando un tráfico insoportable en La Joya y en la vía a Salitre. No importa cuántos agentes de la CTE se paren, ninguno logra dar fluidez a la vía.

Jhon Castro

conductor

RELACIONADAS Los concejales de Guayaquil debaten nuevas tasas en el Registro Civil

“En esta zona se están cometiendo los mismos errores de vía a la costa, en Guayaquil, y La Puntilla, en Samborondón. No hace falta más cemento, sino más ciclovías, parterres y veredas, más áreas con sombra, iluminadas y seguras, que te inviten a recorrer tu barrio sin miedo. Hoy por eso la gente saca el carro”, argumentó la arquitecta y especialista en espacios urbanos Daniela Almeida.

Si bien la ciudadanía ve estas obras como necesarias, creen que a corto plazo lo que urge es que la CTE asigne a más agentes para que desatasquen las rutas críticas. O que en los redondeles se instalen semáforos, como pasa en el ubicado entre los centros comerciales City Mall y La Rotonda, en el norte del Puerto Principal.

Respuesta de las autoridades

Incendio Cerro Azul: Guayaquil rastrea la huella del fuego en su fauna Leer más

Frente a esta situación, el jefe de planificación operativa de la CTE, Willian Ayala, explicó que agentes hay y que en determinadas épocas se incrementarán, pero que la idea de colocar semáforos no es la idónea en estos casos. “Los semáforos son una ayuda en sitios donde la demanda vehicular es baja, que no es el caso. Acá lo que necesitamos es fluidez,” afirmó, al hacer hincapié en que los atascos que se forman son el resultado de una mala planificación.

RELACIONADAS Hombre es asesinado en su vehículo durante violento asalto en La Atarazana

“Ahora hay cientos de carros en sitios donde antes no los había o donde solo pasaban vehículos pesados. Las vías no se pensaron a futuro, solo en presente”, dijo, al alegar que han sugerido al Municipio de Daule achicar el tamaño de los redondeles para que haya, a la par, más espacio para circular, mientras se toman otras medidas.

EXPRESO solicitó una entrevista con el alcalde del cantón para conocer si han tomado en cuenta esta medida, o si prevén (y en qué tiempo) crear espacios que faciliten la movilidad alternativa. Hasta el cierre de esta edición, sin embargo, no hubo respuesta al respecto. Los redondeles de La Aurora son un laberinto interminable.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!