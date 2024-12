¿Hay toque de queda en Guayaquil tras renovación del estado de excepción?

Guayaquil no solo es una ciudad, es un cantón que tiene cinco parroquias rurales.

El Gobierno nacional ha renovado el estado de excepción vigente desde el pasado 3 de octubre en seis provincias y dos cantones del país a través del Decreto Ejecutivo Nº 469, que mantiene varias medidas de seguridad por 30 días más, incluyendo Navidad y Año Nuevo. El objetivo principal, según el documento presidencial, es garantizar el orden público, la paz social y la seguridad ciudadana.

Una de las medidas que se mantienen es el toque de queda, que no aplica para todas las provincias o cantones con estado de excepción. Su aplicación significa que se pierde el derecho a no restringir el tránsito, por lo que los ciudadanos no pueden estar en las calles o en espacios públicos en los horarios establecidos, a menos que tengan una justificación válida.

¿En qué lugares se aplica el toque de queda?

El gobierno de Daniel Noboa ha decidido renovar la restricción de la movilidad en los siguientes sectores:

Azuay: cantón Camilo Ponce Enríquez

Guayas: cantones Durán y Balao, y la parroquia rural Tenguel

Toda la provincia de Los Ríos (13 cantones)

Orellana: cantones La Joya de los Sachas, Puerto Francisco de Orellana, Loreto

¿Afecta el toque de queda a Guayaquil?

El toque de queda no se extiende a todo el cantón Guayaquil. Solo rige en su parroquia rural Tenguel, ubicada a unos 140 kilómetros del centro de la ciudad, como parte de las medidas de seguridad establecidas en el decreto.

El toque de queda no aplica a todos No todas las provincias o cantones que están bajo estado de excepción tienen toque de queda. Es el caso de Quito, Aguarico (Orellana), 23 cantones de la provincia del Guayas, y las provincias de Manabí, El Oro y Santa Elena.

¿Cuáles son las provincias y sitios con estado de excepción?

Guayas Los Ríos Manabí El Oro Orellana Santa Elena Orellana Distrito Metropolitano de Quito, en la provincia de Pichincha Camilo Ponce Enríquez, cantón de la provincia de Azuay

¿Qué cambios hay respecto al toque de queda anterior?

El estado de excepción renovado se basa en el decreto del 3 de octubre (Nº 410), pero con algunos ajustes tras la declaración de inconstitucionalidad de ciertas medidas, como la suspensión del derecho a la libertad de reunión y la movilización de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

Sin embargo, además del toque de queda, hay otros dos derechos que se suspenden con el estado de excepción: la inviolabilidad de domicilio y la de correspondencia (abrir, retener o examinar documentos privados)

Horario del toque de queda

La medida de restricción de movilidad estará vigente todos los días, de lunes a domingo, desde las 22:00 hasta las 05:00 horas. Durante este horario, los ciudadanos de los cantones con toque de queda no podrán transitar libremente por las calles.

