Los apagones dejan indefensas las seguridades de ciudadelas en La Aurora

Los prolongados cortes de energía con los que amaneció el Ecuador profundizan la incertidumbre de la ciudadanía, sobre todo de residentes de urbanizaciones como las que están en la parroquia La Aurora (Daule), debido a que aquellos elementos de seguridad que sirven para resguardar las diferentes etapas quedan inoperativos. Algunos han tomado medidas, como usar generadores, pero argumentan que esto no es suficiente.

Equipos como cercos eléctricos, cámaras de videovigilancia, plumas de ingreso a las garitas y el alumbrado público quedan inactivos durante los cortes, dejando desprotegida a la ciudadanía.

Un caso de estos ocurrió el pasado 15 de octubre, cuando en medio de los apagones dos sujetos intentaron ingresar a una ciudadela de la zona, aprovechando la poca luz y que no estaba activado el cercado eléctrico. Los delincuentes lograron ser identificados.

“A mí me robaron mientras iba camino a mi casa mientras ocurría un apagón. El bus que me deja en mi casa tenía que dar una vuelta aún más larga para llegar, y me quedé al frente de mi etapa para ahorrar tiempo, pero esa fue la peor idea que pude tener. Un sujeto apareció de los matorrales con un cuchillo y lo apretó contra mi estómago y dijo que si no le daba mi cartera me mataba ahí”, relata Alejandra Páez, residente de La Rioja, quien logró salir con vida, aunque todavía tiene un hematoma en su abdomen.

Hemos tenido que invertir sí o sí en generadores por la seguridad de todos. Con los robos que pasan por aquí, es necesario mantener siempre activo el cerco eléctrico.

Clara Muñoz

residente

Ivonne Castillo, quien reside en una etapa de la urbanización Villa Club, también tiene pánico de que en cualquier momento alguien trepe las paredes y acceda al conjunto residencial. “Vivo con miedo de que (a un delincuente) no le importe nada y se meta por detrás de mi casa. A veces no puedo ni dormir por ello”.

Añade que la parte posterior de su casa no colinda con otra, por lo que teme que algún antisocial aproveche la oscuridad de la noche y la inoperatividad del cercado eléctrico para irrumpir en su vivienda.

Inversión. Con motivo de los robos y los cortes de luz, varias etapas han comenzado a invertir en generadores para mantener activos los artículos de seguridad. FRANCISCO FLORES

Asimismo, a más ciudadanos los invade ese tipo de pensamientos y han optado por hacer guardia ellos mismos en sus hogares. Es el caso de Julián Peralta, quien vive en Villas del Rey. “Con mi esposa hemos tomado turnos para permanecer despiertos en la madrugada y ver cualquier cosa rara. En estos días hemos visto a dos sujetos sospechosos caminar detrás de la casa en repetidas ocasiones en horas de la madrugada”.

Por esta razón, hay etapas que deciden comprar generadores para mantener activo el cercado eléctrico y las garitas, los principales filtros de seguridad de los moradores. No obstante, el resto de implementos, como alumbrado y cámaras de videovigilancia, se mantienen inoperativos durante los apagones.

Ciudadelas como Rey Carlos, de Villas del Rey, tomaron esta decisión desde que empezaron varios apagones a mediados de este año. La presidenta de la etapa, Clara Muñoz, indica que han invertido de sus propios recursos para comprar un generador y así mantener activa la garita y el cercado eléctrico. Ahora buscan también recursos para devolver la operatividad a las cámaras, que por ahora se mantienen inactivas por los cortes.

Mientras que en la etapa Omega de Villa Club, recién están contemplando la compra de generadores a través de un cobro único a los residentes de esta zona.

Hace pocos días EXPRESO contó que en las principales vías que conectan a las ciudadelas se registran más casos delictivos. La Policía Nacional reveló que en lo que va del 2024 se han reportado 215 robos en la parroquia, siendo el robo a personas y el de motos los actos delincuenciales más repetidos.

Ante esta situación, la comunidad exige que la Policía Nacional aumente la cantidad de patrullajes desde la tarde hasta la madrugada, el horario en que mayor temor siente la comunidad. Ellos aguardan la presencia policial. “Más veo a los agentes de la CTE (Comisión de Tránsito del Ecuador) que a la Policía, que debería estar más pendiente que antes, pero ese no es el caso”, lamenta Denisse Chacón, residente de Villa Italia.

