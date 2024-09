La Aurora ve en la UPC de La Joya un respiro temporal si no llegan más acciones

El incremento de robos en la parroquia La Aurora, en Daule, ha mantenido en zozobra a sus habitantes, que han denunciado vivir en completo abandono. Que les roban sin importar el día ni el horario, que son víctimas de extorsiones y testigos de secuestros y hasta de asesinatos, han dicho hasta el cansancio. Como lo ha publicado EXPRESO, los reclamos han sido direccionados a la falta de reacción de las autoridades municipales por reducir este tipo de delitos en la zona.

Hoy, para muchos, los reclamos dieron fruto; aunque están conscientes de que aún urgen un sinfín de acciones para aplacar los delitos. El pasado viernes 19 de septiembre, una Unidad de Policía Comunitaria (UPC) fue inaugurada en La Joya. Con ella las familias esperan no sentirse “tan vulnerables”.

La nueva UPC, según dijo la Alcaldía, cuenta con una infraestructura moderna, distribuida en un área total de 223,43 metros cuadrados, con dos plantas diseñadas para cubrir todas las necesidades operativas y residenciales del personal policial. En la planta baja, se ubican las áreas de atención al usuario, mientras que en la planta alta, se encuentran los dormitorios, sala de estar y áreas privadas para el personal.

La población de La Aurora, de acuerdo con estimaciones del mismo Cabildo, llegaría a más de 140 mil

Durante el acto de inauguración, el alcalde Wilson Cañizares destacó la importancia de este proyecto para mejorar la seguridad en el sector. "Estamos comprometidos con el bienestar de nuestros ciudadanos. Esta obra es un paso más en nuestro esfuerzo por hacer de Daule un lugar más seguro. Seguiremos trabajando incansablemente para brindar más infraestructura de calidad que mejore la vida de nuestros habitantes”, señaló.

El alcalde Wilson Cañizares se comprometió a ejecutar acciones para devolverle la seguridad a Daule. Cortesía

¿Qué solicitan los habitantes?

Para los habitantes, este último punto es más que necesario y por ello solicitan al primer edil que ejecute obras complementarias para que se logre reducir el índice de la violencia que ha ido en auge.

“No se trata de tener solo una UPC que, por supuesto, es de gran ayuda. Se trata de que se haga un trabajo integral y para ello, por ejemplo, necesitamos tener vías iluminadas y calles en perfecto estado para poder rodar sin obstáculos cuando estemos en riesgo. Sería bueno además que haya agentes metropolitanos resguardando las plazas comerciales, entre la tarde y la noche. Esta zona está en crecimiento pero ha faltado durante mucho tiempo ojos que la vigilen. Si ahora hay una UPC más, habrá por lo tanto también más agentes. Pero, exagerando con que haya 20 o 30 uniformados más que roten por horarios, hará falta más personal. La Aurora ha crecido como la espuma y es un polo en desarrollo. Si queremos que siga así necesitamos, sin duda, de ojos que la vigilen y resguarden”, sentenció Katherine Pomasqui, residente de la ciudadela Villas del Rey.

En 2021 se construyó la única Unidad de Policía Comunitaria que existe en La Aurora.

Uno de los últimos casos registrados en el sector

#Atentos #Guayas #Daule

Atención un robo quedó registrado en cámaras de seguridad en la urbanización #La_Rioja en #LaAurora



No tenemos autoridades que nos defiendan, pero haremos todo lo posible para que nos escuchen estos ineptos que les vale un pepino nuestras seguridad… pic.twitter.com/C0npiv0At7 — Comunidad de La Aurora Daule (@ComunidLaAurora) September 14, 2024

El pasado 13 de septiembre, un robo quedó registrado en las cámaras de seguridad de la urbanización La Rioja. En el video se observa como un motociclista, camuflado en traje de repartidor, bajó de su vehículo para apuntar con un arma de fuego al conductor de un vehículo. El hecho, que se viralizó en cuestión de minutos, generó una serie de críticas.

“No tenemos autoridades que nos defiendan”, publicaron en sus cuentas oficiales los miembros de la agrupación Comunidad de La Aurora.

“Necesitamos agentes, control permanente. Lo que pasó ese día evidencia lo expuesto que estamos y no queremos ya vivir así. Necesitamos acciones integrales. Hoy se logró tener una gran obra, pero no será suficiente si de la mano no existen otras herramientas o medidas que nos permitan batallar en esta guerra que cada vez va ganando más terreno”, señaló Salomé Hungría, habitante de La Joya.

