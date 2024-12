Incendio en Palo Santo habría sido causado por pirómanos, denuncian vecinos

A las 13:40 del miércoles 4 de diciembre, se reportó una emergencia de incendio en el Bosque Protegido Palo Santo, norte de Guayaquil. Inmediatamente los vecinos del sector se juntaron para apagar las llamas, hasta que llegó un vehículo del Benemérito Cuerpo de Bomberos para controlar la situación.

Unidades de bcbg avanzando

Bosque palo santo

Cortesía https://t.co/gqQlVNZWIL pic.twitter.com/meaAxA1ozY — 🇪🇨 CUPSFIRE (@Cupsfire_gye) December 4, 2024

Lo que se sabe del incendio

''Creemos que fue provocado, pues dos jóvenes salieron corriendo del bosque gritando incendio. No los volvimos a ver. Posterior a eso, entre casi 50 vecinos nos juntamos para mitigar las llamas. Trajimos una manguera y baldes'', cuenta Fanny Reyes, ecologista y moradora del sector. Ella también lamenta que no pueda identificar a los responsables, pues a pesar que sí cuentan con cámaras, ''no había luz'', cuenta.

El fuego, sospechosamente, tenía tres focos activos, por lo que también indicaría que fue causado. Los vecinos del sector se lamentaban por las ardillas y otras especies que se ven afectadas. EXPRESO ya documentó en un reportaje anterior cómo la comunidad cuida Palo Santo.

El ECU-911 coordinó con Bomberos de Guayaquil para que asistan a controlar la emergencia. La situación se normalizó al rededor de las tres de la tarde. Los matafuegos dejaron húmedos los suelos para evitar que se reactiven las llamas.,

''Gracias a Dios lograron controlarlo, todos los vecinos colaboramos. No puede ser que exista gente tan mala'', exclama Reyes, instando a la ciudadanía a cuidar las áreas verdes. Hasta el cierre del reporte, las autoridades no han brindado una versión oficial sobre el incendio ni sus causas.

