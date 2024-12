Aquiles Álvarez señala a ministros de 'vender humo' durante incendio en Cerro Azul

Si ya no lo había dejado en claro hace unos días, hoy insiste: Aquiles ´Álvarez se refirió al incendio de Cerro Azul en su enlace radial del 4 de diciembre, y no desaprovechó la oportunidad de expresar que, en sus palabras, la emergencia fue escenario para que 'ciertos politiqueros vengan a vender humo'.

Contexto de las declaraciones

Más de 120 bomberos, además de un extenso despliegue aéreo y terrestre, han sido necesarios para controlar el incendio forestal de Cerro Azul, desatado a las 10:00 del lunes 2 de diciembre. El fuego ha comprometido más de 80 hectáreas.

Desde entonces, El Municipio de Guayaquil y la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (Gobierno) han trabajado, por separado, en acciones articuladas con Bomberos para mitigar las llamas. Hasta la mañana de este 4 de diciembre, el incendio seguía teniendo focos activos.

En su enlace radial, el alcalde de Guayaquil destacó que, por su parte, se decidió no darle 'volumen mediático' a la emergencia. ''Lo que está pasando (incendio forestal) lamentablemente pasa todos los años. Incluso, hubo años que ha sido mucho más fuerte, todavía. Bomberos lo ha manejado muy bien; recibimos el apoyo de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, con su helicóptero, y de la Policía Nacional. Pero todo está dentro de la norma de control'', dijo Álvarez, sin ignorar que igual se ha comprometido la fauna del cerro.

El Benemérito Cuerpo de Bomberos, liderado por el coronel Cucalón, el coronel Terán y su valioso equipo, ha manejado esta situación de manera ejemplar. También hemos contado con el apoyo de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, que dispuso de su helicóptero, y con la colaboración de la… pic.twitter.com/zdFeYiG3qs — Aquiles Alvarez Henriques (@aquilesalvarez) December 4, 2024

Sin embargo, también acotó que no es una situación comparable a la que sufrió Quito a finales de septiembre del 2024, señalando a representantes del gobierno de 'exagerar' la situación, como ya había mencionado días antes tras sesionar el COE cantonal.

''Obviamente, un par de ministros quisieron por ahí vender humo y hacer algo gigante, de algo que no existía. Lo mismo ayer el gobernador, que por fin apareció, no aparece nunca. Terminó yendo un ratito. En todo caso, nosotros trabajamos por convicción, pensando en no generarle más miedo a la ciudadanía'', mencionó, después de expresar que espera que toda esta emergencia se controle en su totalidad este mismo miércoles 4 de diciembre.

Álvarez también detalló que el incendio en Cerro Azul se trató de 'un evento fortuito' en una zona donde los vientos son fuertes, y que por eso se complicaron las labores. En su enlace, aprovechó también para destacar las obras en curso de la ciudad y la agenda navideña del cabildo.

