Cansados de esperar, vecinos de La Aurora rellenan los baches hasta con piedras

La indignación aumenta entre los habitantes de Villa del Rey, La Joya y Villa Club, en La Aurora (Daule), pues desde hace cuatro meses intentan, sin éxito, esquivar los enormes baches que surgen en las vías internas que conectan las ciudadelas. No hay forma de huir de ellos, advierten. La desesperación es tal que en algunos puntos, como en los alrededores del redondel que colinda con el Liceo Los Delfines, los residentes han tenido que rellenarlos con piedras e incluso con trozos de ladrillos, para intentar mitigar el impacto de una caída.

Frustración con la gestión municipal

“Es indignante vivir así, es deplorable. Y que nadie se atreva a culpar al invierno. Las lluvias aquí no tienen nada que ver”, señala a EXPRESO Lorena Sarmiento, residente de Villa del Rey, al observar el estado de sus calles. Sarmiento asegura que, antes de Navidad, las familias ya tuvieron que enfrentar estos ‘cráteres’, que en algunos casos superan los 15 centímetros de profundidad.

Riesgos. Hasta con ramas las familias intentan amortiguar las caídas, pero es en vano. JOFFRE FLORES

En algunos puntos de las vías internas que conectan una ciudadela con otra, los baches superan el metro de extensión. JOFFRE FLORES

Reclamo. La ciudadanía se queja de la indiferencia por parte de los concejales. Que nadie intenta priorizar el problema, lamentan. JOFFRE FLORES

En distintos tramos de las vías se observan los agujeros llenos de piedras. JOFFRE FLORES

“He visto a motociclistas caer en los huecos y a conductores de carros quedarse atascados decenas de veces. Aunque lo hemos denunciado, no hay autoridad que se encargue de este problema. Ni el alcalde Wilson Cañizares, ni los concejales, nadie. No hay ni un solo funcionario municipal que atienda esta situación, que se agrava cada año. En La Aurora no tenemos alcalde, para nosotros no existe. Sabemos de él porque el sector está lleno de pancartas con su foto, pero eso es todo. Es una verdadera decepción”, sentencia Alejandro Santana, residente de la zona, quien asegura estar harto de contar los agujeros en el camino. De hecho, ya ha perdido la cuenta.

@DanielNoboaOk No le solapes huevadas al alcalde de #Daule las calles de la Joya y @VILLADELREYec hecho verga por tanta basura y baches. Esto es en redondel del Liceo Delfines pic.twitter.com/VzuBSm6CIR — YO SOY LA VOZ (@antibabylo357) March 7, 2025

Es un suplicio recorrer las calles de Villa Club, La Joya y Villa del Rey; son un campo minado. Hay días en que solo ves carros dañados. Llevamos meses así, siendo ignorados.



Érika Montalvo



Residente

Iniciativas de los ciudadanos

En el recorrido realizado por EXPRESO por el lugar, se constató que cerca o a orillas de las etapas Zafiro, Coral, Murano, Ámbar y de dos plazas comerciales ubicadas en La Joya, al menos hay una veintena de baches. También, en los alrededores de la etapa Princesa Diana, en Villa del Rey, hay otros cuatro, pero tan grandes que los conductores han tenido que colocar ramas de árboles para intentar amortiguar el impacto. En los alrededores del monumento de la mariposa, en Villa Club, hay seis más. Y la lista no termina ahí.

@Expresoec @EcuavisaInforma La Aurora esta abandonado! Cada año tenemos los mismos problemas de baches, inseguridad, residuos de construcciones y mini inundaciones. Lamentablemente el alcalde de Daule solo aparece para las fotos y cuando le conviene. — Angie (@anlena01) March 3, 2025

Lo único que les pido a las autoridades de Daule es que renuncien. Si tan poco les importa esta zona, La Aurora en sí, renuncien. Total, ahora no contamos con la atención de ninguna.



Alejandro Santana



Residente

Según los testimonios de los ciudadanos, el agua de las lluvias oculta los baches, empeorando los daños para los vehículos y los peatones. El fin de semana pasado, por ejemplo, Daniela Quiroz, residente de Villa del Rey, se torció el pie al caer en uno de estos cráteres.

“Estaba lloviendo muchísimo y mi paraguas no me sirvió de nada. Tuve que cruzar no más de cinco metros y, en esa corta distancia, había tres baches que no vi. Estaban cubiertos por el agua y (además influyó) la falta de iluminación en la zona, que es otro problema. Caí en uno de ellos, pensé que hasta me había fracturado el pie. Al final solo fue un esguince, pero pudo haber sido mucho peor. Lo que me enoja es la situación, todo es un desastre”, concluye, visiblemente frustrada.

Los ciudadanos denuncian tener una sinfín de problemas a la hora de intentar esquivar los baches en las vías internas de La Joya, Villa del Rey y Villa Club. JOFFRE FLORES

Virginia Ortega, como el resto, asegura no saber ya qué ruta tomar y cuestiona la labor que cumplen los funcionarios municipales. “Si no están para priorizar los problemas y darles solución, entonces no entiendo cuál es su labor. Necesitamos ayuda. Ya son casi cuatro meses de abandono”.

“Paren con la negligencia municipal. Estamos cansados de esperar por un cambio”, agrega Doménica Manosalvas, residente de La Joya, quien lanza su queja desde su vehículo, cuya velocidad reduce al mínimo para así tratar de evitar sufrir daños mayores. La mayoría de veces, confiesa, no lo logra. "Mi carro está destrozado. He gastado tanto dinero ya y en repetidas ocasiones por repararlo", recalca.

La autoridad, en silencio

Estos agujeros llevan meses, pero nadie viene a cubrirlos. La gente se cae, los carros se dañas, los motociclistas escapan de salir volando; pero eso no le importa a la autoridad.



Priscila Tomalá



Residente

Frente a esta situación, EXPRESO solicitó una entrevista con el alcalde para saber por qué no se han asfaltado las calles, cuándo lo hará, de qué manera y con qué tipo de material, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

Mientras tanto, desde la página oficial de los vecinos de La Aurora, denominada en X ‘Comunidad de La Aurora Daule’, los miembros hacen un llamado urgente a que los ciudadanos “lleguen con un par de volquetas con cascajo, pintura amarilla y sprays negros para rellenar los cráteres, pintarlos y enumerarlos. ¡Ya basta de autoridades sordas e ineptas!”.

Se necesita #Urgente, un par de volquetas con cascajo, pintura amarilla y sprays negro, para rellenar los CRÁTERES, pintarlos y enumerarlos.



Ya basta de autoridades sordas e ineptas.#LaAuroraCantón



Algo así 👇 pic.twitter.com/m10pt7IIgH — Comunidad de La Aurora Daule (@ComunidLaAurora) March 6, 2025

