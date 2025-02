Parada de bus en La Aurora, Daule: abandono, lodo y una obra inconclusa

La parada de bus ubicada en la entrada de la urbanización Villa Club, en La Aurora, Daule, está en completo estado de abandono. La obra pública de regeneración que se está llevando a cabo en este punto ha demorado, por lo que en este sitio, que se observaba tierra en su mayoría, ahora con la llegada del invierno, el lodo predomina ante la vista de los ciudadanos que a diario llegan para esperar la llegada de los buses urbanos.

En este sitio, donde se ubica la parada de bus y una parte del puente peatonal que cruza la avenida León Febres Cordero, los trabajos de regeneración han limitado los espacios disponibles para caminar. Donde antes había adoquines, ahora hay tierra en gran parte de este espacio destinado para la espera de los buses. Esta situación, que ya era incómoda debido a que el terreno para caminar estaba desnivelado, ahora, con la llegada del invierno, el problema no es ese, sino el temor a resbalarse o quedarse atascado en el lodo que invade este lugar.

“Desde antes de abril comenzaron a partir el piso en la parada, desde entonces la dejaron así. Dijeron que iban a mejorar todo, pero lo han dejado en el olvido. Ahora, quienes pagan las consecuencias son los ciudadanos, y el Municipio no hace nada por arreglar lo que debieron haber dejado listo hace meses”, comenta la ciudadana Luisa Vergara.

Además del lodo, por la constante lluvia que ha caído en esta parroquia, se han formado pozos de agua en las paradas. A pesar de contar con una base firme de adoquines, estas han quedado inundadas, siendo imposible poner un pie en ellas sin el riesgo de mojarse los pies.

“Toca esperar el bus debajo del puente o en el borde de la calle porque no hay suficiente área donde pisar firmemente. Es exponerse al riesgo de la vía o amontonarse en un solo punto. Que (Wilson) Cañizares ya tome cartas en el asunto, es el alcalde de Daule, debe atender las necesidades de la parroquia que más ingresos le genera y no dejarnos olvidados”, reclama la moradora Mildred Castillo.

Antes de la intervención en esta obra, que lleva poco más de 7 meses, este espacio contaba con jardineras y puntos adoquinados, y no estaba lleno de tierra que, en época seca, levantaba grandes cantidades de polvo y que ahora, con la llegada del invierno, ha dejado enlodado el lugar e imposibilitado el paso por él.

Más problemas en el sector

A este problema se suma que uno de los ascensores del paso peatonal aledaño está descompuesto. Para personas como Iván Acosta, que tiene 72 años, subir las escaleras de esta estructura es un esfuerzo enorme para su edad, y cruzar de un extremo de la vía a otro a través de la calzada no es una decisión que pueda tomar, porque no es lo correcto y representa un gran riesgo para él. “Esta administración no piensa en nadie, ni en los ciudadanos de mayor edad. Cumplen con las obras en un inicio y luego las dejan completamente olvidadas, y ahora todos los que usamos esta parada de forma habitual nos vemos afectados por el olvido total, tanto en la terminación de las obras como en la reparación de los daños de las edificaciones ya existentes”, comenta.

