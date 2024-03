Cristo del Consuelo: 550 agentes, a cargo de la seguridad en la procesión

La hoja de ruta para evitar posibles desmanes durante la procesión del Cristo de Consuelo está marcada, según lo dio a conocer la Arquidiócesis de Guayaquil, a través de un comunicado en el que detalla qué entidades y cuántos agentes se encargarán de la seguridad el próximo viernes 29 de marzo.

En total, 550 agentes de la Policía Nacional se desplegarán por las calles del suroeste de Guayaquil, por donde pasarán los feligreses que participarán de la jornada.

Según el comunicado oficial, la procesión iniciará a las 7:00 en el Santuario en Lizardo García y calle “A”, continuará por la calle “A”, cruzando el puente Pío López Lara (Puente de la “A”) hasta llegar a la calle Balsas y La calle Buena Fe (conocida como la CH), siguiendo hasta el complejo del Cisne II, culminando a las 09:30en la plaza con el Monumento de la Fe del Cristo del Consuelo.

Un total de 170 voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, además de 4 ambulancias, 5 unidades de combate contra incendios y 30 paramédicos de la entidad; así como 2 camionetas en el sitio y monitoreo permanente por parte del ECU 911, serán parte de la vigilancia.

Para controlar el tránsito en las calles aledañas, la ATM ha dispuesto que 20 agentes, 11 patrulleros y 9 motos realicen el control.

Para los ciudadanos y teniendo en cuenta los actos delictivos y criminales que se han registrado en los días en el país, urge que la vigilancia inicie desde al menos las 5:00, dos horas antes de que empiece la procesión, que es una de las apenas dos que este año se llevarán. Años anteriores han sido varias las parroquias que han desarrollado las caminatas durante la Semana Santa.

Viernes Santo 55 agentes de Segura EP, 4 motos,

4 camionetas y un camión de la entidad también darán seguridad durante el peregrinaje.

Sin embargo y pese a los operativos que las entidades de control prevén ejecutar, hay quienes como Norma Macías, guayaquileña de 67 años, que este 2024 participará de la procesión del Cristo del Consuelo a través de transmisiones digitales.

"La semana anterior dudaba de ir o no a la procesión, pero con lo ocurrido en Manabí con la alcaldesa de San Vicente, asesinada, no me arriesgaré. Me apena tanto que nuestro país esté como esté y que no haya acción alguna que logre aplacar la violencia... No obstante y por más fe que tenga, este año seguiré este momento de fe desca casa", sentenció.

Hay quienes, en cambio, pese al temor que reconocen sentir, han dicho que sí participarán de la jornada, precisamente para orar por el cese de la violencia a nivel nacional. Jordi Carvajal, guayaquieño de 52 años lo hará. Y caminará, según ha dicho, para pedir que su familia no se vea más afectada por la inseguridad. Hace dos meses a su negocio fue el blanco de los extorsionadores. Lo cerró. "Quiero pedir que pare todo, que se vaya todo lo malo. Y sí, tengo mucho miedo ahora de estar en las calles, pero lo hará, saldré de casa porque creo que es invivible vivir así y siento la necesidad de rogar por paz", señaló el habitante se Samanes 4.

La Cruz Roja Ecuatoriana, por su parte, ha informado que desplegará a su personal para atender, por ejemplo, a quienes puedan verse afectadas incluso por las temperaturas que puedan registrarse. Al menos 3 ambulancias, 30 socorristas, 5 paramédicos, 2 médicos y 1 carpa de atención se podrá hallar a lo largo de las calles que recorran los feligreses.

