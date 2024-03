El clima y la inseguridad detienen el ímpetu por asistir a las procesiones

Este domingo inicia la Semana Santa con el Domingo de Ramos, sin embargo, se prevé una disminución de feligreses en los actos religiosos, principalmente en las multitudinarias procesiones.

“Ir a la procesión es exponerse demasiado en esta ocasión. La delincuencia y el sol son las principales piedras de tropiezo”, resumió el ciudadano David Mena, quien conversó con EXPRESO en los exteriores de la iglesia San Francisco.

Mena, a pocos días del Viernes Santo, día que se realizará la procesión de Cristo del Consuelo en el sur de Guayaquil, todavía tiene dudas de si irá o la seguirá por televisión. “Mi fe no ha disminuido, pero sí que uno lo piensa dos veces por todo lo que se vive. Siempre he ido a la procesión, pero este año creo que será diferente. Me da algo de recelo y exponerla no es una opción”, comentó el feligrés de 71 años.

La inseguridad en Guayaquil ha provocado que para este 2024 las procesiones disminuyan de 16 a solo 2, según la información oficial. “Para este año tendremos la de Jesús del Gran Poder y la del Cristo del Consuelo. Por seguridad se han eliminado las zonales”, explicaron desde el departamento de Comunicación de la Arquidiócesis de Guayaquil. Sin embargo, cerca de 80 iglesias mantendrán la realización del viacrucis en los alrededores de los templos parroquiales.

Necesidad. Ante el inclemente sol y el calor que se registraron el fin de semana en Guayaquil, se pudo ver a los ciudadanos ir y venir con paraguas en las manos. Alex Lima

Para la ciudadana Ana Viñansaca, el clima es otro factor que dificultará la asistencia a la caminata. “Yo normalmente voy con mis dos hijos, pero con este sol que se está sintiendo en Guayaquil no creo que lo haga Todo dependerá de cómo este ese día el clima”, aseguró.

De forma similar opinó Carolina Bermejo, de 67 años, quien tras las temperaturas registradas ha dejado incluso de salir de casa en los últimos 15 días. “Resulta imposible, me he sentido mal a tal punto que he tenido que ir al médico. Quiero ir a la procesión, pero si el clima no es favorable, tendré que esta vez hacer una pausa. Los adultos mayores tenemos que pensarlo bien, de lo contrario podemos desvanecernos. Es complicado”, alertó. FJAA

