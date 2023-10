Los contribuyentes de Playas sienten el mismo temor que los de Durán

Escenario. En el Municipio de Playas ya no se ven esas extensas hileras de usuarios intentando hacer trámites.

Aunque la situación en Durán se ha vuelto insostenible, los habitantes en General Villamil, Playas, donde se han reportado ya una serie de sicariatos, sienten un temor similar. No quieren salir de casa, ni siquiera para hacer un trámite, piensan que puedan engordar la lista de víctimas colaterales que ha dejado la violencia en la provincia del Guayas.

Hace unos días, EXPRESO relató que en Durán incluso la sede municipal se encontraba vacía por esta razón. Hoy en Playas pasa algo similar con la Notaría Única, ubicada a un costado del Municipio, que aún tiene las huellas de los ocho impactos de bala que recibió el empresario Eduardo Freire, asesinado el 16 de mayo en las puertas de la entidad. Desde entonces la asistencia de los usuarios en ambos sitios ha ido disminuyendo.

“Me aterra llegar y que los sicarios quieran matar a alguien y que la afectada sea yo. No confío en nadie. Tampoco en el sistema”, se quejó Lorena Palma, residente de la ciudadela Bellavista, en Playas.

Patricio Sánchez, notario del cantón, dice que la asistencia ha bajado en un 70 %. De 200 personas que llegaban a hacer sus trámites por día, ahora apenas llegan de 20 a 30, reconoce, lo que describe como preocupante porque no hay entonces recaudación.

La ciudadanía no se siente tranquila ni siquiera cuando ven a los policías patrullando. Advierte, además, que los uniformados que hacen rondas son pocos. Néstor Mendoza

“El 30 % de lo que se recauda va al Estado y el resto es para gastos operativos. ¿Cómo pagamos a los empleados, la luz y el arriendo? No hay forma”, sentenció el funcionario.

Sin embargo, la Notaría no es la única entidad pública que atraviesa este problema. En el Municipio y el Mercado Municipal la afluencia de usuarios es mínima en relación a otros años.

En el Cabildo evitan hablar del tema abiertamente por seguridad. Los funcionarios que lo hicieron pidieron la reserva de su identidad, pero confirmaron que la presencia de usuarios es prácticamente nula, pese a que hay seguridad policial y privada.

El 25 de septiembre, que se aprobó la creación de la Empresa Pública de Seguridad, hubo dos alarmas de bomba en la Municipalidad. Todo el personal fue evacuado.... Asimismo, las personas han sido evacuadas del mercado, donde las alertas han sonado.

“Ya no voy a comprar al centro de abastos. Las dos últimas veces, la gente salió despavorida. Decían que había dinamita, que todo iba a explotar. Ya no sé qué hacer. Dicen que Durán es invivible, pero esto es igual. Aquí se vive en zozobra.... No podemos más y nos preocupa que la situación que vivan allá los ciudadanos la vivamos también aquí. A ambos territorios los han dejado en abandono. En sí a todo el país”, señaló Doris Cruz, habitante del centro del cantón.

En lo que va del año, hasta el pasado 8 de octubre, General Villamil ha registrado ya 50 asesinatos. El último, el domingo y producto de una extorsión. (Ver subnota).

El mes pasado un funcionario del Municipio fue asesinado después de salir del trabajo en horas de la noche.

Frente a esta situación y a fin de saber qué medidas está tomando el alcalde Gabriel Balladares para resguardar a los contribuyentes y a la ciudadanía, EXPRESO solicitó una entrevista al alcalde, que aún no ha sido concedida. Que en los próximos días lo hará, señaló la Alcaldía.

Mientras tanto la ciudadanía se lamenta de ver como “ninguna autoridad hace nada por el territorio”. “Solo entre el 6 y 7 de octubre pasado asesinaron a 7 personas. Ayer, a más. Es increíble que hayamos pasado de ser un territorio de paz a esto. Es inconcebible vivir así. No lo tolero y, más aún, me indigna ver como nadie mueve un dedo aún si nos siguen matando”, se quejó Daniela Lima, habitante del sector.

Un pescador, la última víctima

John Favio Zapata, quien se dedicaba a la pesca, fue asesinado el pasado 7 de octubre mientras se dirigía a su casa. La víctima recibió seis balazos.

Según los compañeros de Zapata, este caso está ligado a las ‘vacunas’. “Todos hemos sido extorsionados. En altamar no solo se disputan los espacios para vender droga, sino que existe una pelea por las vacunas. Estos atentados tienen relación con ello. Si no pagamos o se lo hace incompleto llega la amenaza y el posterior acto”, dijo un dirigente pesquero que omitió su nombre por seguridad.