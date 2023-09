Comerciantes sin tregua ante las ‘vacunas’

Hace dos semanas, Vinicio dejó de trabajar. Ahora anda sin dinero y labora en lo que le salga. “Nada compra mi seguridad”, dice, dándose ánimos. No se arrepiente de su decisión, pues le pegaron a pesar de que pagó ‘vacuna’ cuatro meses.

Su historia de zozobra y miedo empezó en mayo pasado. Y aún se atormenta pensando que los extorsionadores no tienen piedad con nadie. Son capaces de pedir dinero tanto a quienes tienen negocios grandes, como a ciudadanos como él, que apenas ganan para la comida y lo de más urgente necesidad.

“Yo entregaba productos de una empresa en mi moto. Recorría zonas del noroeste, de la Entrada de la 8 (en Guayaquil) para adentro. Estos sectores se han vuelto peligrosos, pero no me había pasado hasta mayo”, cuenta.

En pleno feriado por el 24 de Mayo (Batalla del Pichincha), aproximadamente a las 08:00, un individuo en moto y sus cómplices lo interceptaron. El delincuente, de lo más tranquilo, pero serio, le exigió el pago de 30 dólares mensuales para dejarlo trabajar, pues ya estaban pendientes de su ruta.

A Vinicio no le quedó más que aceptar. Debía cancelar, como máximo, hasta los cinco primeros días de cada mes. Y así pasó junio, julio, agosto y septiembre, cuando todo cambió.

Realidad. Los extorsionadores no juegan y concretan las amenazas en barrios más periféricos, donde la gente pide más presencia policial mediante rondas. Archivo

Lo citaron para que entregue el dinero, pero no aparecían los mismos tipos de siempre. En el sitio, el bloque 9 de Flor de Bastión, estaban otros. Uno de ellos se le acercó a ofrecerse de solidario para supuestamente darle la plata al jefe. Pero como Vinicio se negó, le dieron tres puñetes y dos veces lo agredieron con un casco.

Desde entonces no quiso seguir cubriendo la ruta, porque reflexionó que ya se había arriesgado demasiado.

De acuerdo con cifras otorgadas por la Policía Nacional, hasta lo que va de 2023 a escala nacional se registran 1.434 casos de extorsiones bajo la modalidad de ‘vacunas’ (ver infografía). En Guayaquil hay zonas en las que este tipo de delito se comete con más frecuencia, según testimonios de ciudadanos y reportes de atentados contra locales comerciales y personas registrados en este año. Sectores del noroeste como las cooperativas Balerio Estacio, Flor de Bastión y Lomas de la Florida concentran casos. En el sur de la urbe, algunos puntos del Guasmo sufren este fenómeno criminal. Lo mismo ocurre en la parroquia urbana Pascuales.

Un representante del sindicato de comerciantes del país, quien por seguridad prefirió reservar su nombre, dice que lo que viven actualmente les ha causado traumas, pero pese al mismo deben continuar con sus labores entre amenazas que reciben a diario. “Llegan armados y a plena luz del día encañonan a los compañeros comerciantes. No les importa nada. Y sobre la policía, nunca están presentes y si están, no hacen nada. Estamos viviendo algo que jamás pudimos sospechar. Es un nivel de violencia terrible. No sabemos en qué vamos a acabar. Estamos en total indefensión”, agrega.

Y añade que como una forma de reactivarse económicamente han emprendido ferias en diferentes localidades de Guayas y otras provincias de la costa aledañas, pero la ola de violencia e inseguridad los sigue a donde vayan. “La última feria que se hizo fue en Santo Domingo y no dejaron nada. Al término de la misma, cuando la gente estaba recogiendo las cosas, llegó un grupo de delincuentes y se llevaron todo, incluso el dinero de las ventas. Ya no sabemos qué hacer para protegernos”.

Temor. Los pocos dueños de comercio abren sus puertas al público con el temor de ser abordados por estos criminales. EXPRESO

La policía indicó a EXPRESO que cuando conocen un caso de estos, el protocolo que aplican se divide en tres fases: receptar la información de la víctima, darle asesoramiento oportuno para que denuncie lo ocurrido y luego realizan la investigación. Respecto a cómo evitar ser víctima de extorsión, la institución recomienda siete consejos: no entregar información personal ni financiera, no compartir datos ni fotos privadas, no brindar información al recibir una llamada extorsiva, grabar la comunicación, intentar persuadir al extorsionador para que otorgue algún dato, no comprometerse a entregar dinero ni confrontar con el implicado y, por último, avisar inmediatamente al ECU-911.

Desde el lado económico también se genera una afectación, así lo afirma el experto en estos temas, Larry Yumibanda Montiel, presidente del Círculo de Economía de Guayaquil, quien menciona que La extorsión o ‘impuesto a las mafias’ es un delito que ha generado una serie de complicaciones a los negocios formales como informales, encareciendo el aumento de sus costos perjudicando a los consumidores. “No todos están en condiciones de cumplir con el “impuesto” y han optado por salir del negocio complicando el mercado laboral, generando aumento del desempleo o procesos de migración. Lo ideal es tener acciones permanentes por parte de las autoridades en materia de seguridad como el Gobierno, laAlcaldía, Policía y Fuerzas Armadas”.

