¿Qué dijeron las autoridades de Medicina Legal sobre la morgue de Guayaquil?

Autoridades forenses no ahondaron sobre los cadáveres que se descompusieron por 23 días en un contenedor

“Se nos ha mentido” expresó Juan Pérez, abogado, médico y exsubdirector del Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, luego de que, por casi tres horas, los actuales responsables de la entidad comparecieron ayer ante la Comisión del Derecho a la Salud y Deporte. Para Milton Zárate, Gabriela Díaz y Alejandra Pérez, director, subdirectora y coordinadora técnica respectivamente de Medicina Legal, todo está bien en Guayaquil.

Ninguno de ellos habló de qué tiempo y desde cuándo estuvo el contenedor dañado, el cual albergaba aproximadamente 100 cuerpos sin refrigeración, bajo las altas temperaturas de la ciudad. Tampoco se refirieron en torno a por qué abrieron las puertas de los contenedores, de los cuales salieron los gases tóxicos que contaminaron el sector. Tampoco expusieron por qué han tratado de manera antitécnica los cadáveres.

Así también lo expuso Fabiola Robalino, médica legista del Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses. Antes de su intervención, Díaz dijo que había tres cámaras refrigerantes operativas, con capacidad para 36 cuerpos en total. Esto fue desmentido por Robalino e indicó que una cámara está apagada, por lo que solo habría capacidad para 24.

Agregó que no fue informado de que el cuarto frío, de capacidad para 72 cuerpos, está apagado. Está deteriorado y dañado desde 2018. Asimismo, de las dos salas de autopsia de la morgue, está activa la sala de cadáveres en putrefacción, a pesar de que tiene “un defecto” en el desagüe de los fluidos biológicos, por lo que “suele colapsar el sistema de fluidos”, pero “generalmente no se la utiliza”.

La otra sala solo tiene tres mesas de autopsias. Allí trabajan los médicos del Servicio de Medicina Legal y de la Policía. Hasta el 9 de febrero de 2024, la entidad comunicó que en la morgue había 309 cuerpos, varios de ellos de 2022 y 2023, sin contar los de 2024.

Virtual. Ocho de los legisladores, miembros de la Comisión del Derecho a la Salud y el Deporte, asistieron vía Zoom, a la comparecencia sobre el caso de la Morgue de Guayaquil. Captura de video

Ineficiencias forenses

A pesar de que existen protocolos y que supuestamente sí se cumplen, Robalino aseguró que no era así; que también hay fallas en el manejo de cadáveres, como lo ha evidenciado EXPRESO en varios reportajes. Ella emitió, en abril, mayo y junio, tres oficios en los que comunicó que la cámara de refrigeración no valía. También que no todo el personal, ni civil ni policial, cuenta con el equipo completo de bioseguridad.

Por otro lado, desmintió lo que expresó Zárate en torno a la cantidad de personal que trabaja en la morgue de Guayaquil. El director de Medicina Legal dijo que allí trabajaban cinco médicos de la Policía Nacional (PN), tres pasantes y dos médicos del Servicio. Pero Robalino declaró que laboran seis peritos médicos legales acreditados. Los “pasantes” son cuatro médicos que fueron contratados por la Policía, pero que no pueden trabajar porque no están acreditados. A ellos se suma el equipo de disectores: cuatro de la PN y uno de Medicina Legal.

A todo esto, se suma que, debido a que el Sistema Integrado de Identificación Balística y el Sistema Automatizado de Identificación Biométrica no tienen licencias actualizadas (algo que Zárate dijo desconocer), “el sistema no sirve como valor probatorio”, advirtió el abogado Pérez, por lo que habría consecuencias legales.

También denunció que, desde hace siete meses, un contenedor estaba dañado, “no es un daño reciente”. Agregó que “luego se dañó el otro”.

La cifra: 153 cadáveres han sido inhumados en Guayaquil desde junio, informó ayer Medicina Legal

“Si el director actual y la coordinadora -que no es médico- hubieran tenido que comer oliendo cadáveres en descomposición, eso no hubiera pasado. Lo hubieran resuelto mucho más rápido”, dijo indignado el abogado. Quienes residen y trabajan en los alrededores del Centro Forense Guayaquil han vivido inhalando los gases tóxicos que despiden los contenedores, que están al aire libre en el patio del Laboratorio de Criminalística, desde 2020.

Robalino indicó que, para las inhumaciones, el Servicio de Medicina Legal ha hecho que personal policial y de las empresas de limpieza, que no corresponde a esa actividad, participen sin la debida protección de mascarillas faciales con filtros adecuados para evitar riesgos biológicos. Solo les han dado el traje antifluido.

No obstante, aunque la coordinadora técnica Pérez afirmó que la descomposición de los cuerpos no significa un riesgo para la salud pública, la experta en medicina legal lo desmintió. En el Centro Forense Guayaquil “recibimos cadáveres de muertes naturales, provenientes de penitenciarias” y muchos cadáveres “tienen enfermedades infectocontagiosas. Entonces, eso eleva muchísimo el riesgo de contaminación, no solo para el personal que trabaja en la morgue, también para los usuarios”.

Lámina. En una de las imágenes, Alejandra Pérez, coordinadora técnica de Medicina Legal, aseguró que los cadáveres de la morgue no representan riesgo para la salud; fue desmentido por médico forense. Captura de video

A esto, el exsubdirector de Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses subrayó que los contenedores no son para almacenar cadáveres, sino “para banano, flores y no para cuerpos en descomposición”. Esto trato hace que el cuerpo pierda el valor de prueba, “no sirve como prueba”. Por lo que, a su juicio, el Estado ha fallado hacia las victimas en asunto de debido proceso.

Robalino, además señaló que fue responsable técnica del Centro Forense de Guayaquil hasta el 6 de junio de 2023 y aseveró que Alejandra Pérez, coordinadora técnica de Medicina Legal, dispuso no asignar a nadie a ese cargo. La función de ese puesto lo ejercerían, de manera repartida, como responsable de las labores de coordinación del ámbito técnico, Jorge Álvarez, analista administrativo financiero zonal 5 y 8; Pérez y Díaz serían las coordinadoras directas, y Jorge Torres, el jefe de la Unidad de Medicina Legal.

Según datos proporcionados, por la coordinadora técnica de Medicina Legal, Alejandra Pérez, 268 cuerpos han sido inhumados desde febrero de este año. 47 en febrero, 37 en abril, 31 en mayo, 101 en junio y en lo que va de julio: 52.

Álvarez también participó brevemente. Tres horas y treinta minutos duró la comparecencia de todos los que asistieron de manera presencial y virtual. Esto último fue criticado por Ana Herrera, vicepresidenta de la comisión, quien exhortó a Jorge Guevara, presidente de la comisión, a que las comparecencias, las personas sean llamadas los lunes o los miércoles (días que se hacen las reuniones presenciales), porque los viernes, son sesiones virtuales, ya que los legisladores trabajan en territorio.

Los titulares del Consejo de la Judicatura (Álvaro Román), del Ministerio de Salud Pública (Antonio Naranjo Paz y Miño) y del Ministerio de Economía y Finanzas (Juan Carlos Vega) no asistieron. Ellos enviaron a delegados; los asambleístas de la comisión no aceptaron que otros expongan, ante el grupo, en lugar de los representantes de estas entidades. Tampoco asistió Torres.

