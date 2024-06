Comisión de Salud de la Asamblea pide cuentas a Medicina Legal

Varios asambleístas de la Comisión del Derecho a la Salud y Deporte, desde esta semana, han pedido cuentas al Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses por la situación en la que se encuentra el Centro Forense Guayaquil. Para ellos, la problemática que enfrentan los centros forenses del país debe ser investigada, fiscalizada y resuelta, en el corto o mediano plazo.

Desde el lunes 24 de junio, varios legisladores -Ana Herrera, vicepresidenta de la comisión; Marcelo Achi, Camilo Salinas, y Ferdinan Álvarez, asambleístas por Revolución Ciudadana (RC), Partido Social Cristiano (PSC); Construye e independiente, respectivamente- solicitaron, de manera individual, información a Milton Zárate, director general del Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses sobre los motivos por los cuales la morgue de Guayaquil colapsó. El funcionario tiene 10 días, los cuales fenecen la próxima semana, para resolver los 49 requerimientos formulados por los políticos.

Hace dos semanas, aproximadamente una centena de cadáveres estuvieron descomponiéndose en un contenedor sin refrigeración, por 23 días y bajo las altas temperaturas que enfrentó Guayaquil, en los patios del Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses, ubicado en la avenida Rodríguez Bonín, cerca del puente Portete, en el suroeste de Guayaquil. A pesar de que varios galenos recomendaron que el contenedor no sea abierto, por los gases tóxicos que este emanaría, la entidad forense lo hizo. Quienes trabajan en la Unidad de Servicio Centro Técnico Municipal, tras la pared que separa con los tres contenedores, denunciaron a EXPRESO que los hedores los inhalan desde la pandemia de 2020.

Para Geovanny Benítez, asambleísta por el PSC, el que los cuerpos hayan estado descomponiéndose, debido a diversos factores como por falta de electricidad o por falta de presupuesto, “no es excusa”. Señala que es un problema que “viene arrastrándose en el tiempo”.

Estamos pidiendo que nos informe cómo está la situación en todo el país, porque no es algo que está ocurriendo solo en Guayaquil; hay deficiencia a nivel nacional, desde la época de la pandemia.

Ana Herrera, asambleísta Revolución Ciudadana

Es por eso por lo que el Centro Forense Guayaquil, así como las otras morgues del país, se encuentran en “un profundo abandono”, dice Achi. Sobre esto, EXPRESO ha publicado en una serie de reportajes.

La asambleísta Herrera indicó que han recibido denuncias de familiares de los cadáveres, moradores y profesionales sobre el trato que ellos y los cadáveres reciben. Pero este problema también se ve en Quevedo, donde no tiene capacidad para guardar cadáveres, manifiesta Salinas. “Los Ríos es una de las provincias más violentas del Ecuador y solo tenemos una oficina técnica forense, con una cámara para almacenar tres o cuatro cadáveres”; en Babahoyo no hay, existe una cámara del año 80, donde pueden almacenar dos o tres cadáveres, no más.

A pesar de las limitaciones de la capacidad, Salina dice que ha visto cómo los almacenan uno encima del otro. “Esto no es técnico”. De esto fue testigo cuando fue gobernador de la provincia (de 2017 hasta 2020).

Las entidades se han echado la pelotita de la responsabilidad, por lo que hemos empezado a desenvolver el ovillo desde Medicina Legal. Seremos diligentes y pronto daremos una respuesta.

Marcelo Achi, asambleísta PSC

Por otra parte, Salinas se pregunta si la entidad forense recibió los $ 26’987.590,48, en 2022, para la ‘ampliación de cobertura y fortalecimiento de los servicios de Medicina Legal y Ciencias Forenses en el territorio nacional’. De ser así, esto debió haberse ejecutado en 36 meses. Por lo que, para este año, las morgues debieron haber estado totalmente fortalecidas.

La entidad preveía la capacidad adicional que necesitaría para 2023, 2024 y 2025. Así también establecía la construcción de 11 unidades nuevas técnicas de patología forense.

“Esto sí nos llama la atención”, por lo que espera conocer “el justificativo de por qué no se ha dado el fortalecimiento de los centros forenses”.

Ante esto, Benítez sostiene que, si el actual director nacional no puede solucionar ni establecer una hoja de ruta, debe haber un cambio de timón. Por lo que no descarta solicitar a la Contraloría General del Estado que audite la entidad forense.

La criminalidad y los problemas de mortalidad van a continuar, si no se hace algo, vamos a seguir conversándolo a fin de año y será un cuento de nunca acabar. Si no solucionan es porque no quieren.

El viernes 28 de junio, en sesión de la Comisión, Benítez propuso un cambio en el orden del día para tratar el ‘Proyecto de resolución para conocer la situación deplorable de las morgues de Guayaquil’. Esta iniciativa fue aprobada por ocho votos de los legisladores; solo Juan Guevara, asambleísta de ADN y presidente de la comisión, se abstuvo.

Cuando hay una permanente exposición, de meses e incluso años, a esos tipos de gases tóxicos que son emanados por la putrefacción de la carne pueden producir afectaciones pulmonares.



Camilo Salinas, asambleísta Construye

Entre las resoluciones está el que, en el plazo de 5 días, los altos funcionarios del Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses comparezcan ante el pleno de la Comisión Especializada Permanente del Derecho de la Salud y Deporte. También el titular del Ministerio de Salud Pública, del Consejo de la Judicatura y del Ministerio de Economía y Finanzas. Ellos deberán exponer las causas y medidas que están tomando para solucionar el colapso del Centro Forense Guayaquil.

Además, el organismo iniciará el proceso fiscalización respecto a las obligaciones realizadas o no por parte de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria y del Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. En 30 días, deberán presentar un informe al pleno de la comisión y de la Asamblea sobre el estado de las morgues a nivel nacional.

En 15 días, los miembros del organismo visitarán el Centro Forense Guayaquil. También quienes comparecerán deberán participar en una mesa técnica.

Circunscripciones 1 y 3: la mitad de curules se pronuncia

Para algunos asambleístas no es desconocido que la gente de las parroquias Febres-Cordero y Tarqui ha vivido respirando el hedor que han emanado los cadáveres que se encuentran en los contenedores que están en el patio del Laboratorio de Criminalística. Familiares de Ferdinan Álvarez, asambleísta por la circunscripción 3, le han contado que este se agudiza cuando la “temperatura se eleva”.

La protección del personal forense fue descuidado a criterio de médicos. EXPRESO

Hay que convocar a las personas y entidades involucradas para encontrar soluciones viables al respecto. La solución debe replicarse en los otros centros forenses, si no podría agravarse.

Ferdinan Álvarez, asambleísta independiente

EXPRESO quiso conocer las posturas de los asambleístas que fueron electos por las circunscripciones 1 y 3 de Guayas. Pero ninguno de los cinco legisladores por los movimientos Revolución Ciudadana (Alexandra Arce, Eugenia Espín y Roberto Cuero) y Acción Democrática Nacional (Jonathan Parra y Nicole Saca) quisieron expresarse.

María Fernanda Jiménez, legisladora por Construye, dijo que tiene entendido que la Fiscalía mantiene casos procesales abiertos, lo cual dificulta realizar las inhumaciones de cadáveres, y en otros casos no se cuenta con la información completa que requiere el proceso. Pero, ante los hechos ocurridos, indica que el Gobierno de turno debe tomar cartas en el asunto a través del Ministerio de Salud.

Pero todo esto, a criterio de Jorge Acaiturri, asambleísta por el Partido Social Cristiano (PSC), se debe a la falta de planificación, de mantenimiento y de prevención. Así como de incorporar tecnologías e incrementar el personal para que sean más ágiles los procesos. Él tiene conocimiento de que los hedores se perciben desde 2020.

Entierro. Se solicitó al Servicio Nacional de Medicina Legal la cantidad de muertos inhumados el viernes; todavía no ha informado.

Para Jorge Chamba, legislador por Construye, el exministro de Salud, Franklin Encalada, “fue inoperante”, ya que estos problemas también se registran en el Hospital del Guasmo, donde “los cadáveres están rebosando”. “Esto no puede pasar, puede haber una pandemia”, por lo que está “elaborando un informe para presentarlo en la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social para que el actual titular de esa cartera de Estado, Antonio Naranjo, comparezca”.

Putrefacción. El segundo contenedor tuvo cadáveres por 23 días sin refrigerar; moradores inhalaron gases. Flor Layedra Torres

Geovanny Benítez, asambleísta PSC

Y aunque, el Ministerio de Salud Pública (MSP) comentó, a EXPRESO, que realizan las acciones pertinentes sobre los establecimientos de salud que brinda atención a pacientes, la asambleísta por el PSC, Dallyana Passailaigue, enfatiza que “la autoridad competente tiene que resolver y la que no tiene la competencia, tiene que ayudar porque este es un tema humano, sanitario y de dignidad”.

Por lo que, desde la bancada de La 6 y aliados solicitaron a Jorge Guevara, presidente de la comisión de Salud, que llame a comparecer inmediatamente, en la próxima sesión, a las autoridades competentes para que informen respecto al estado actual de la morgue de Guayaquil, comunicó Passailaigue. Además, pidieron un informe al Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, al Centro Forense 5 y 8, y al MSP.

