“CNEL cree que con la energía cargamos baterías de los ovnis”

Pasan los días y las quejas de los usuarios frente a los valores a pagar por el consumo de luz no cesan. De hecho, estos aumentan y los reclamos, que han sido publicados por EXPRESO desde hace meses, no se reportan ya solo en el Puerto Principal, sino también en cantones como Daule, Samborondón, Durán o Milagro, y además en otras provincias del país

“CNEL se ha pasado diciendo que ahora (durante el estado de excepción) por pasar más tiempo en casa y usar, a su juicio, más equipos de climatización, los valores han subido, pero es absurdo. Ni el año pasado que pasé seis meses en teletrabajo, los valores fueron tan altos. De $ 90 he pasado a pagar $ 400. Lo que estamos viviendo tiene nombre y es robo”, se quejó Katherine Andrade, habitante de La Puntilla.

En redes sociales como Twitter, que se han convertido en la vitrina para hacer públicas estas denuncias, a decir de la mayoría todavía sin solución; usuarios como Marlene Sabando publican una y otra vez, incluso varias veces al día, su situación. “He llegado a poner la foto de la planilla, los datos de mi familia, etiquetando siempre a CNEL e intentando que reaccionen. Pero la entidad es descarada, todo es en vano. Quienes sí reaccionan son los clientes que, al igual que yo, han sido vulnerados por el sistema”, explicó a este Diario la guayaquileña.

El aire acondicionado es el que más consume y ustedes son los que más abusan @CNEL_EP

Medio país reclama por sus planillas antojadizas y ustedes siguen como si nada. O son muy ineficientes o están lucrando a manos llenas. https://t.co/lNDhOsXoK8 — José Velásquez (@joselevelasquez) May 16, 2021

La indignación y rabia de los usuarios fue evidente la tarde de ayer al momento de buscar respuestas. Miguel Canales Leon

Y es que basta que un usuario aborde el tema en un tuit para que decenas respondan y se hagan eco de lo mismo. El pasado 18 de mayo, por ejemplo, Christian Petersen cuestionó tener que pagar en un mes $ 198 cuando antes cancelaba no más de $ 60. “A menos que tenga un servicio de piscina temperada para todo mi vecindario, debería estar pagando eso”, publicó. En minutos, al menos 70 ciudadanos detallaron sus casos.

Sres. @CNEL_EP. A menos que tenga un servicio de Piscina Temperada para todo mi vecindario, ¿Podrían explicarme cómo pase de $60 mensual a $198 en un solo mes, si usamos lo mismo y vivimos los mismos (mi mamá y yo)? — Christian Petersen (@cpetersenec) May 18, 2021

Uno de ellos fue Carlos Julio Herrera, con quien EXPRESO conversó y lleva casi un año pidiendo explicaciones a la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) sobre los valores que registra la planilla de su padre, quien falleció hace dos años. Él vivía en La Pradera, en el sur de Guayaquil, y por varios años, hasta junio pasado, la factura a pagar era de entre $ 12 y $ 15. En julio, cuando ya nadie vivía en casa, la factura que llegó al domicilio fue de $ 1.469. Y desde entonces, luego de decenas de e-mails, la única respuesta que recibió es que se hará un reajuste y que deberá pagar $ 800.

“Ha pasado el tiempo y sigo sin saber de dónde y por qué sale ese valor. No hay explicaciones. Ellos creen que por ese reajuste el problema ha terminado. No es así. Aún nadie me dice por qué de 15 dólares, el valor pasó a ser exorbitante”.

Inicialmente se barajó la idea de que el problema era el medidor. Lo cambié y resulta que no había sido eso. Hasta ahora CNEL no me dice el porqué del alza y ha pasado casi un año.

Carlos Julio Herrera,



afectado

Liliana Véliz, otra afectada, dijo no entender por qué la entidad no atiende este malestar de una forma más seria. “Estos (CNEL) creen que con nosotros viven los extraterrestres y que necesitan energía para cargar la batería del ovni”, ironizó. Véliz vive en la provincia de Santa Elena y tanto ella como su hermana, cuya casa pasa vacía, se han visto perjudicadas por este problema.

Consultado una vez más por la situación, a través de un correo electrónico CNEL se defendió con el argumento de que no existe una mala lectura en los medidores, una de las quejas más recurrentes por parte de los usuarios. “La Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables (ARCERNNR) establece que el porcentaje máximo de error en este servicio debe ser del 0,40 % a los clientes. Y la Corporación se encuentra en 0,18 %”, señaló.

La fila fue larga en CNEL, en la sede del centro fue similar. Miguel Canales Leon

Para la entidad, que no descarta lo dicho antes (más tiempo en casa, más consumo), el alza además se da porque las medidas de compensaciones que dispuso el Gobierno en 2020 en beneficio de los clientes residenciales ya no están vigentes, “lo que quiere decir que se está aplicando el pliego tarifario aprobado por ARCERNNR”, que por cierto (hace énfasis) no tiene incremento alguno en relación al año pasado.

“El año anterior por motivo de la pandemia y el ‘Quédate en casa’, todos nuestros clientes incrementaron sus consumos. Sin embargo, esto no se vio reflejado en las facturas por la aplicación de las medidas de compensación. Ahora el valor a pagar es el real”, señalaron. Pero la explicación no convence a la comunidad

Gracias a Dios pude superar el Covid19, PERO NO A @CNEL_EP . Tuve que pagar 530, 69 (consumo de un mes, según “lecturas” de ellos) para evitar el corte. Y de yapa me envían una comunicación a decirme que mi reclamo no precede y que mi medidor está “en buen estado”. Atraco! — Carlos V. Morales (@CarlosVictorM) May 12, 2021

“Si entre el 2017 y los primeros meses de 2020 pagué lo mismo, ¿cuál es la diferencia ahora? No tiene sentido. CNEL está actuando arbitrariamente. La entidad solo nos cuentea y saquea”, dijo Adrián Ponce, de Durán.

Guayaquil: Más de lo mismo con las facturas de energía eléctrica https://t.co/ivDGpDZp8a pic.twitter.com/glnTZvIvFV — Felix Sánchez (@Felix_SanchezR) April 30, 2021

Tras todas estas denuncias, el líder comunitario Gelacio Mora, representante del colectivo Tejido Social, hace un llamado a que en el próximo Gobierno se contrate una veeduría externa. “Con todo lo que ha pasado, tiene que haber una auditoría externa, internacional, que determine de dónde viene y por qué se da ese ‘consumo excedente’, cuáles son nuestros consumos reales y hasta qué pasó con los recursos que el Gobierno le dio a CNEL como compensación durante la pandemia. Solo con esa auditoría se pondrá una pausa a la pillería”, advirtió, al recordar que ya años atrás hubo reclamos similares.

“Años atrás, el lío fue porque se había contratado a una empresa para que haga las lecturas del medidor y las hizo mal. Ha pasado el tiempo y los problemas continúan. ¿Qué estamos esperando”, agregó.

El 5 de mayo pasado, como publicó este Diario, 19 grupos sociales de Guayas redactaron un manifiesto que entregarán al presidente electo, Guillermo Lasso, con el fin de que se halle una solución. Entre los puntos que incluyó el documento está la creación de la Superintendencia de Servicios Públicos.

La lectofacturación le cuesta millones y migrañas a CNEL https://t.co/gLkvMl855n — Diana Sotomayor Z. (@DianaSotomayorZ) September 2, 2020

“Necesitamos instituir esta nueva entidad para que realmente se controle a las empresas que dan los servicios básicos, como por ejemplo de energía. No creemos en las explicaciones que da CNEL”, indicó Alfredo Carrasco, presidente de la Asamblea del Usuario en ese entonces.

A decir de Mora, para solucionar esta problemática también debe existir una tarifa única a nivel nacional y, además, se debe eliminar el escalonamiento de costos en el sector residencial. “Con solo estas primeras acciones comenzará a recuperarse la estabilidad técnica y económica del país”, sentenció.

A fin de evitar abusos, sugiero que cada perjudicado solicite la certificación por parte de CNEL de los valores presuntamente liquidados. Allí veremos si los casos han sido resueltos.

Gelacio Mora,



del colectivo Tejido Social