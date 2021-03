Guayaquil: Regresan las quejas por las facturas altas de luz eléctrica

En el 2020 las facturas de energía eléctrica llegaron ‘infladas’, cuando la ciudad y el resto del país estaban en cuarentena por la COVID-19. Entonces se dijo que el incremento en la planilla era por estar más tiempo en casa, tal como lo registró EXPRESO en esa fecha. Sin embargo, hubo viviendas que se cerraron porque sus ocupantes fueron a atender a familiares, y fue cuando las autoridades tuvieron que reconocer que se cobraba un promedio de consumo sin hacer la debida lectura del medidor.

Un año después, los usuarios vuelven a vivir el ir de aquí para allá con sus planillas pidiendo una explicación a la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) porque nuevamente hay incrementos. Michelle Andrade relató a EXPRESO que le llegaron tres planillas con un incremento ‘disparado’. “La última factura fue de $ 230, cuando normalmente pagaba $ 90. He presentado la queja en CNEL”, manifestó Andrade.

Este Diario conversó con varios clientes de CNEL de Guayaquil, el martes de esta semana. Ellos estaban en el exterior de la entidad ubicada en La Garzota. Ese día llovía, pero pese a ello la fila daba hasta la esquina. Entre ellos estuvo Antonio Mora, quien dijo que pagaba ocho dólares cada mes y ahora le llegó una factura por 20 dólares.

“Otra vez están inflando las planillas. No pasamos en casa, porque estamos en el trabajo. Llegamos en la noche y no tenemos más artículos eléctricos, son los mismos de cuando pagaba ocho dólares”, argumentó Mora.

La CNEL se defiende y lo primero que dice es que no existen facturas infladas; quizá con incrementos, pero por lo general es por el aumento del uso de equipos de climatización, por el calor que normalmente hay entre enero y abril. Pero la usuaria Yolanda López refuta aquello, pues sostiene que ella en su casa no usa aire acondicionado, ni ventilador; sin embargo, su factura pasó de 31 a 62 dólares. En su caso, el costo a pagar se ha duplicado y por eso considera que se ha inflado el consumo de la planilla.

“Es un consumo fantasma, porque no tengo más equipos que justifiquen este incremento. Y lo que dicen es ‘pague primero, que luego le devolvemos si hay un error’. Así no puede ser”, se quejó López.

Se me ha duplicado el costo de la planilla, antes pagaba 31 dólares y ahora me sale 62 dólares. No uso aire acondicionado, ni ventilador. No hay justificación para este incremento.

Yolanda López,



usuaria