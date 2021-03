Santa Elena: La delincuencia pone en alerta a La Libertad

El lunes de la semana anterior, el atraco a un local de venta de madera alarmó a los habitantes de La Libertad, en la provincia de Santa Elena. Los delincuentes apuntaron con un arma en la cabeza a una empleada para que les entregue el dinero de la caja, y antes de huir dispararon al aire. Se llevaron $ 10.000.

Al día siguiente, un restaurante ubicado en pleno casco comercial fue el nuevo blanco: las pérdidas fueron de $ 5.000. Y a menos de 24 horas, la alarma se encendió en una compañía de encomiendas en la que intentaron llevarse dinero haciendo un hueco en la pared.

Pero los delitos no terminan ahí. En esa misma semana, una peluquería ubicada en la avenida Cuarta y calle Robles Bodero fue el último negocio afectado por la inseguridad que, a decir de los habitantes, se ha intensificado en las últimas semanas, a tal punto que pasadas las 20:00 decenas de familias prefieren no salir ya de sus casas.

Lo que vemos en La Libertad no es distinto a lo que vemos en Salinas y Santa Elena. La inseguridad ha llegado y lo ideal es que las autoridades hagan algo ya para que los delincuentes se vayan. Sitios tan tranquilos como la parroquia Ancón están afectados. No podemos vivir encerrados. No es justo, ni queremos. Mélida Alejandro,

​habitante de La Libertad

Antonella Intriago vive en la ciudadela Las Acacias y asegura estar intranquila. “La Libertad, y en sí toda la provincia, siempre ha sido un sitio de paz. Aquí no pasaba nada, no se escuchaba de bandas. Ahora me encierro, me guardo temprano y no salgo ni a la vereda, porque siento que hay ojos por todos lados que te están monitoreando”, intuye.

Este fue uno de los locales donde se llevaron dinero la semana pasada. Joffre Lino

Elsy Suárez, quien habita en el barrio 25 de Septiembre, tiene una percepción similar. Teme desplazarse por callejones oscuros o calles que, a cierta hora, permanecen desoladas. “Me robaron hace poco, amenazándome con un revólver. Es horrible vivir así”, se queja.

Melissa Sánchez, del mismo vecindario, para resguardarse ha colocado más rejas a sus puertas y ventanas, y esta semana instalará cercado eléctrico a su vivienda.

Pero este problema no afecta solamente a los comercios o ciudadelas, sino a sitios turísticos como el malecón, donde se registran varios delitos y se observa a jóvenes consumiendo drogas o usando el espacio como refugio u hotel de paso.

Hay temor por el aumento de la delincuencia y no solo en La Libertad. Las autoridades y residentes debemos ser más tomados en cuenta y participar de programas de seguridad ciudadana. Es urgente. Paúl De la Cruz,

​morador

“Relajarse frente al mar o caminar frente a él no es una opción viable. Incluso aquí te toca ir apurada, viendo a todos lados. En La Libertad confiábamos en el otro, ahora eso no pasa y la culpa la tienen las autoridades”, sentencia Sánchez.

En la mayoría de barrios de La Libertad, la iluminación es escasa. Habitantes solicitan acciones y planes de regeneración. Joffre Lino

Pero sobre este escenario, del que dice la Municipalidad está consciente, la vocera de la institución, Jennifer Carvajal, asegura que sí se está trabajando. Adelantó que el alcalde Víctor Valdivieso se ha reunido con los representantes de la Policía Nacional y el Ejército para efectuar un programa de seguridad ciudadana, que se pondrá en acción a partir de este fin de semana.

“Se ubicarán puestos móviles con policías y militares en los lugares considerados zonas rojas y aumentarán las rondas policiales. Además, se colocarán más cámaras de videovigilancia en los puntos vulnerables”, aseguró. Este ha sido un pedido constante por parte de la ciudadanía en el último año, teniendo en cuenta que en el cantón apenas hay 12 instaladas, según datos oficiales.

En los alrededor de los mercados también se instalan personas sin hogar o que consumen drogas Hay quejas ciudadanas porque algunas, advierten los peatones, tienden a ser agresivas. Joffre Lino

Paúl Guerrero, jefe de la Policía Judicial en la Península, indicó a EXPRESO que se están ejecutando trabajos de investigación para identificar a los responsables de los hechos que, advierte, podrían haber sido cometidos por una banda organizada. Ya han tomado muestras de las huellas dactilares encontradas en los sitios afectados y se están analizando los videos que registraron los robos.

Solo en 2020, según las estadísticas de la institución policial, en la provincia de Santa Elena 48 delitos se cometieron en locales comerciales. En lo que va del año, se reportan ya 15, y el 60 % de ellos solo en La Libertad. La ciudadanía, sin embargo, advierte que son muchísimos más.

Hechos. Entre cuatro y cinco denuncias por día recibe la Fiscalía por robo en esta provincia. No obstante, muchos de los robos no son denunciados.

“El problema está en que ya nadie denuncia. ¿Para qué? Si el sistema y las autoridades en nada ayudan”, se queja Aurelia Infante, habitante del cantón.

En Salinas y en Santa Elena la preocupación en torno a la inseguridad es la misma. “Necesitamos que los tres alcaldes trabajen en este tema. No queremos que por cuidar a un cantón, en los otros dos los delitos aumenten. No queremos que el delincuente migre de una localidad a otra. Somos una provincia tan pequeña y nadie trabaja de forma conjunta e integral. Entiendan, si no hacen algo ahora, todo el territorio quedará afectado”, señaló Romina Cirne, quien vive en Salinas y hace apenas un mes le robaron el auto al pie de su casa, en la segunda calle del balneario.

Necesitamos de forma urgente un plan efectivo de seguridad. Necesitamos además que sea permanente. Y es que hoy, solo cuando se sabe de un robo los agentes rondan, de lo contrario su presencia pasa desapercibida. Vicente Chávez,

​comerciante

Durante estos últimos diez días, cuatro empleados de la Prefectura de Santa Elena que laboraban en una brigada de fisioterapias de rehabilitación para adultos y niños, en la comuna Engunga, también fueron asaltados por seis delincuentes que los despojaron de los equipos médicos y además se llevaron la camioneta Chevrolet doble cabina color plateado perteneciente a la institución pública.