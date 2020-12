La Libertad: “No queremos más tallarines colgando de los postes”

Luisa Rodríguez, habitante de la avenida Eleodoro Solórzano, en el cantón La Libertad (Santa Elena), se muestra escéptica al escuchar que esa arteria, que es precisamente la que permite ingresar a la localidad, será regenerada. La promesa de que no habrá, entre otras cosas, más cables colgando de los postes, no es nueva. Años atrás, las autoridades de turno se comprometieron a lo mismo, pero jamás hubo un cambio, lamenta.

El anhelo de Rodríguez, como la del resto de habitantes, es que esta vía se convierta en un referente. “¿Por qué no podemos ser como las ciudades modernas? Recursos tenemos”, señaló la residente; al hacer hincapié en la necesidad de que no cuelguen más tallarines, que es como la jerga popular denomina a las centenares de líneas de cables.

Me alegra que se amplíen las vías principales porque los feriados se congestionan y todo se vuelve un caos. Ya era hora de que nos tomen en cuenta. Necesitamos la regeneración.

Freddy Carlo,

habitante

Si bien entre el 2013 y 2014 hubo una regeneración en esta vía, que incluyó la construcción de veredas y la colocación de adoquines y postes para luces ornamentales (que jamás se prendieron); en el sitio no se hizo nada con el cableado, que ha sido un pedido desde hace décadas.

La Libertad. Esta es la avenida que será intervenida por CNEL. Joffre Lino

“Lo que pasó es que acá el alcalde de ese entonces primero se puso las botas y luego las medias”, asegura el médico Alfonso Baste, al cuestionar el hecho de que en ese entonces no se haya hecho una obra integral.

“Ahora, si quieren hacerlo, si quieren optar por el soterrado, deberían romper calles y todo lo que ya se hizo. ¿Es válido un trabajo nuevo? No lo creo, es absurdo”, criticó el también residente Omar Pacheco; quien advierte que estas marañas de cables no están solo en la avenida Eleodoro Solórzano, sino en todos los barrios.

“La regeneración debería ser en toda la ciudad: no queremos más tallarines en La Libertad, es verdad; pero se debería empezar por los sitios a los que la alcaldía antes no ha llegado. Así no se invierte por gusto”, reflexiona.

Dicen que la tercera es la vencida y espero que así sea. Que esta promesa que ahora nos hacen, no quede solo en palabras. La Libertad, la provincia, merece y puede ser como las grandes ciudades.

Luisa Rodríguez,

habitante de la avenida Eleodoro Solórzano

Debido a la falta de presupuesto, según confirma la Alcaldía a este Diario, será la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) quien ejecutará los trabajos, a partir de la tercera semana de enero próximo. La entidad, según advierte Diego Maldonado, gerente general, invertirá nueve millones de dólares en los trabajos de soterramiento de todos los cables e instalaciones en un trazado de nueve kilómetros, que va desde las inmediaciones de la refinería en La Libertad hasta la iglesia de San Lorenzo, en el cantón Salinas.

A decir de CNEL, los trabajos empezarán en las últimas semanas de enero. Joffre Lino

Después de que culminen las labores subterráneas, a decir del prefecto de Santa Elena, José Daniel Villao, se arreglarán las veredas, mejorará la carpeta asfáltica (hoy con baches), se arborizará la ruta y se instalarán las cámaras de videovigilancia que tanto exige la población, y que estarán conectadas a la central del ECU-911.

La obra, de la que no se especifica la fecha de inicio y cuánto durará, se hará en el mismo tramo y, según el convenio pactado esta semana entre los alcaldes de La Libertad, Víctor Valdivieso; y Daniel Cisneros, de Salinas, se hará un ensanchamiento de la vía que servirá para una ciclovía.

El detalle La regeneración. Incluye la instalación de cámaras de videovigilancia, que las han pedido hace años los habitantes, tras la cantidad de delitos cometidos en la provincia.

“Ojalá que todo esto que prometen se haga realidad. Salinas, La Libertad tienen una serie de deudas pendientes con los habitantes. Siempre, al menos en Salinas, se ha trabajado solo por el malecón y la calle principal. Que ahora lo hagan, lo acepto. Pero, una vez terminada esa acción, deben mirar hacia el resto de barrios”, sentencia Jorge Méndez, habitante de Costa de Oro.

Esta es la vía de ingreso a La Libertad. Las luces de los postes ornamentales de la derecha jamás se han prendido. Joffre Lino

Para Frank Matías, dirigente barrial de Salinas, la regeneración de la avenida Carlos Espinoza Larrea, la principal del cantón y que se conecta con el malecón, es una aspiración de hace décadas. “Hace 20 años nos mostraron un plano con palmeras en el parterre central y una ciclovía, pero eso nunca se hizo. Ahora, espero que finalmente se dé, hemos esperado ya mucho tiempo”, especificó.

Respecto a la ampliación de la vía el educador Freddy Carlos, residente del balneario, dice estar contento. “En feriados y, siempre, en temporada las vías principales tanto de La Libertad como Salinas, se vuelven intransitables. Todo es caos. Ahora parece que han tomado en cuenta la opinión y exigencias de los habitantes. Que se cumpla lo prometido, eso anhelamos”, señaló.

Previo a iniciar la construcción de estas obras, el tema debe socializarse con los ciudadanos. Nosotros debemos participar con ideas, así surgen más y nuevas, y no hay descontento.

Alfonso Baste,

especialista médico

Por su parte, Baste sugiere que se socialice también la obra anunciada, a fin de que la comunidad participe con ideas.