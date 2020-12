En La Libertad no saben qué hacer con tantos monigotes

Un grupo de artesanos se han unido para ofertar lo que ellos llaman su mercadería, con el fin de no tener más pérdidas. Los venderán hasta el 6 de enero.

Desde julio pasado, Carlos Soriano se confinó en su vivienda ubicada en el barrio La Esperanza, en La Libertad, provincia de Santa Elena, para empezar a fabricar monigotes con el objetivo de venderlos durante este mes.

Esperaba elaborar unos 150 muñecos, pero al enterarse que el Municipio reubicaría a los comerciantes que se instalan en la avenida Eleodoro Solórzano, se unió a otros artesanos para participar en marchas y pedir que no los cambien del lugar donde por más de una década vienen trabajando los últimos 15 días de cada año.

Sin embargo, pese a que el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Cantonal resolvió que los vendedores se ubiquen durante una semana en el sitio, el Gobierno prohibió la quema de los monigotes en lugares públicos. Una decisión que ha sembrado malestar y preocupación en el gremio por las eventuales pérdidas.

Algunos monigotes han sido colocados en las bodegas de los artesanos fabricantes; la elaboración de algunos de estos muñecos no fue culminada. Joffre Lino / EXPRESO

“Estoy desesperado porque presté $ 300 para comprar pinturas y darles el acabado a los muñecos. ¿Cómo voy a pagar la deuda si es difícil que venda?, nos dicen que los guardemos para el próximo año, pero mi casa es pequeña y no tengo dónde”, lamentó Soriano.

A tres cuadras de su vivienda habita Roberto Suárez, otro artesano que confecciona monigotes y cuya penuria es más grave. Tengo a mis padres enfermos y tenía la esperanza de ganar algún dinerito para comprarle sus medicinas; con esta prohibición nos dejan más en la miseria”, expresó el artesano elevando el tono de su voz.

En La Libertad existe una agrupación de vendedores de monigotes que la integran 250 socios, cada uno representa a una familia. Se estima que ya están listos más de 10.000 monigotes, pero todos se preguntan ¿quién les va a comprar sino van a poder quemarlos?

Jennifer Carvajal, vocera del Municipio, indicó que la prohibición de la quema está en firme y recordó que se firmó un acta donde, según dijo, “solo se cambiará el horario por el toque de queda. Ellos deberán terminar su jornada a las 21:00, ya no hasta la medianoche como lo hacían antes”.

Ante este escenario, la mayoría de los artesanos en la Península de Santa Elena analizan la posibilidad de vender la mercadería hasta el próximo 6 de enero, fecha que terminaría la prohibición de la quema y coincide con el cierre de las festividades navideñas. La idea es no guardarlos por la falta de espacio y porque la pintura no podría resistir en buen estado en el papel por tanto tiempo, coincidieron.

ESCENARIOS SIMILARES EN OTROS PUNTOS

En el cantón Santa Elena la semana pasada el alcalde de la localidad, Otto Vera, anunció que no se permitirá la quema de los monigotes. No obstante, al igual que en La Libertad, señaló que no se prohibirá la venta de los años viejos.

Mientras que en Salinas se había dispuesto que la quema sea en solares vacíos de la tercera avenida, pero ahora la prohibición se basa en la disposición dada por el COE Nacional. La preocupación es compartida por los artesanos.