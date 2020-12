Los reclamos de los artesanos de La Libertad hicieron efecto en el Cabildo

Los artesanos de monigotes en La Libertad, en la provincia de Santa Elena, están conformes. Tras varios reclamos y protestas, el alcalde del cantón, Víctor Valdiviezo, dio un paso atrás a su decisión y aseguró que sí podrán vender los monigotes en la avenida Eleodoro Solórzano, como lo han venido haciendo desde hace décadas.

Hasta hace diez días, la intención era que lo hagan en otro lugar, en las canchas metropolitanas, ubicadas junto a la Universidad Estatal Península de Santa Elena, para evitar las aglomeraciones que cada año se observan. Pero los comerciantes que integran el gremio (alrededor de 300) rechazaron la idea. Argumentaban que allí no iban a tener acogida.

“Habíamos elaborado desde hace meses cientos de monigotes. Hemos invertido mucho. ¿Cómo íbamos a subsistir si no había un cambio? Pedimos comprensión. Vamos a cumplir con los estrictos controles. No vamos a permitir las aglomeraciones”, explicó Roberto Vera, uno de los vendedores.

Para evitar posibles contagios, la noche del 31 de diciembre, no iré a los malecones, no compraré monigote ni saldré de casa, para no verme forzado a dar abrazos a los conocidos. Hay quienes no toman en serio lo que pasa... Santa Elena, la provincia, está fregada otra vez. La gente no es consiente.

Lourdes Reyes,

​habitante del cantón