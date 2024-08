Tramo del Puente de la Unidad Nacional se vuelve a cerrar: ¿por cuánto tiempo?

Como pasó en julio pasado, el puente de la Unidad Nacional se vuelve a cerrar de forma ´parcial. Esta vez, el área intervenida serán dos carriles del lado derecho, en el tramo Durán-La Puntilla; donde se hicieron algunas intervenciones en la calzada y las juntas, hace varias semanas. Esta, una labor que dio cabida a repetidos congestionamiento y cuestionamientos por parte de la ciudadanía.

Ahora se hará una intervención técnica y a fin de evitar los atascos, todo se lo hará por las noches, entre las 21:00 y las 5:00.

¿Por cuánto tiempo permanecerá cerrado el puente?

Según el comunicado emitido este 13 de agosto por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), como parte del proyecto de conservación del Complejo de Puentes de la Unidad Nacional, este 14 y 15 de agosto en el horario establecido (entre las 21:00 y 5:00), se realizará una inspección técnica y ensayos de calidad a los trabajos ejecutados en el tramo Durán-La Puntilla. En total, 8 horas por día en las que, precisó, habrá agentes de tránsito para mejorar la fluidez.

📌#Comunicado | Cierre de dos carriles del tramo Durán-La Puntilla por inspección técnica.



Horarios de cierre ⤵️



⚠️Desde las 21:00 del miércoles 14, hasta las 05:00 del jueves 15 de agosto.

⚠️Desde las 21:00 del jueves 15, hasta las 05:00 del viernes 16 de agosto. pic.twitter.com/nOBy7QmLih — Ministerio de Transporte y Obras Públicas 🇪🇨 (@ObrasPublicasEc) August 13, 2024

Teniendo en cuenta los congestionamientos antes provocados, la ciudadanía solicita al personal de tránsito que vigile el área sobre todo antes de la medianoche.

"Entre las 22:00 y las 00:00 o 1:00, sobre todo los jueves, se ve mayor afluencia de personas desplazándose por esa ruta. Soy taxista y ese y el viernes son los días más movidos. Por eso lo que urge es que haya el suficiente personal facilitando el paso o poniendo orden. Y es que ya son más de dos meses los que, por distintos motivos, la zona ha colapsado. La más fuerte y que evidenció que fallaba la planificación fue el cierre de tramos durante dos o tres días seguidos. Eso fue horrible. Vivimos prácticamente esos días atascados. Yo preferí retirarme, no trabajar e irme a casa. Pertenezco a una cooperativa de taxis de Durán, por lo que voy y vengo de una ciudad a otra todo el tiempo; y ese día, el primer día de cierre, me quedé atascado, en total, casi tres horas en el día (en varios viajes)", precisó Luber Caicedo,

Las medidas adoptadas no han evitado los atolladeros

Para evitar los atascos en esa ocasión, el alcalde de Durán, Luis Chonillo, fijó que incluso se anulen las fotomultas en la avenida Nicolás Lapentti, la principal del cantón, pero todo fue en vano.

Chonillo notificó a la empresa encargada de los radares que se anulen las multas por pasarse además la luz roja en la avenida para evitar sanciones a los conductores, señaló. Y aunque la acción fue recibida con gusto, a juicio de los conductores, de poco o nada sirvió.

“No generó fluidez simplemente porque estamos estancados, parados 20, 30 minutos en el mismo lugar como si fuéramos una piedra. Así no se puede estar. Tengo una ferretería en Durán, son de Guayaquil. He decidido este fin de semana no trabajar. Es invivible. ¿Por qué si el ciudadano común anticipó este caótico escenario, las autoridades no lo hacen? ¿Qué les pasa? ¿Por qué siempre lo mismo?”, se preguntó entonces el ciudadano Aurelio Morantes.

