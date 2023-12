Los Ceibos teme que los delitos apaguen la convivencia barrial

“No queremos perder lo que ya hemos ganado”, resume Miguel Arévalo, sobre cómo se sienten los moradores de Ceibos ante el incremento de robos en el sector en los últimos meses, especialmente por las noches.

Las calles de Los Ceibos volvieron a tener esa vida que, asegura los ciudadanos, le había quitado primero la pandemia y luego la delincuencia. Locales comerciales con luces por todos lados, gimnasios repletos, locales de comidas llenos de clientes y uno que otro bar, es lo que se ha podido ver en los últimos meses, lo que ha agradado a los moradores que ven con buenos ojos que la zona tome un nuevo aire.

“Después de la pandemia la vida nocturna y la convivencia barrial estuvo en pausa. La gente ya no salía y se quedaba guardada, primero nos detuvo el virus y luego la delincuencia. Y ahora que ya la gente está nuevamente animándose a salir con lindos locales, los ladrones están apareciendo”, comentaba molesto el residente Miguel Arévalo; que asegura escuchar como los vecinos se quejan en los grupos de whatsapp por los robos constantes.

A lo largo de la avenida Leopoldo Carrera, algunos locales comerciales se han instalado. Sin embargo es ahí justamente donde también lo ha hecho la delincuencia. “Los ladrones aprovechan que los clientes dejan los carros parqueados en la parte de afuera y rompen los vidrios para llevarse lo que está adentro. Parece que esa es la nueva modalidad que se está aplicando, pero estamos tratando de tener más seguridad privada para controlar eso”, reveló el administrador de un local de comida rápida de la zona.

Carros. Los delincuentes rompen los vidrios de los vehículos mientras los carros están parqueados. Gerardo Menoscal

Los vecinos confiesan sentirse angustiados por esta situación ya que ven con buenos ojos que en los últimos meses la situación del sector ha mejorado, pero temen vuelva a apagarse. “Estaban llegando más negocios de comida, había más iluminación de los emprendimientos, la gente estaba teniendo más confianza en salir en familia. Temo que ahora la convivencia barrial se esfume”, aseguró Daniela Aroca, que reside en la ciudadela Los Olivos.

349 robos se han registrado en lo que va de 2023, siendo el robo a personas el más repetido (126).



Sin embargo, este problema se recrudece más en otras zonas. “Dos veces me han roto el vidrio del carro para llevarse mis pertenencias y las dos fue por cerca de un supermercado, parece que los delincuentes ya tienen estudiada la zona”, comentó Sonia Ricaurte, quien reside justo al frente del parque de Los Ceibos.

Uno de los guardias del sector reveló que estas atracos se multiplican por las madrugadas. “Aquí nunca ha pasado eso, pero compañeros de otra zona me comentan que cuando no hay guardianía rompen vidrios o se llevan autopartes de los vehículos”, reveló el ciudadano que pidió que su identidad no sea revelada.

Según relatan los moradores pese a que esta modalidad es muy usada , no se salvan de los asaltos en motocicletas o del robo de vehículos. “Los robos de ese tipo se dan más cerca a Mapasingue o por la vía a Daule porque ahí asaltan y huyen por esa zona”, aseguró Sandra Mariscal, que reside cerca de la ciudadela Terra 3.

Iluminación. Algunas zonas tienen baja iluminación o no tienen luz. Gerardo Menoscal

Según las cifras que maneja la Policía, los actos delincuenciales sí han incrementado en relación a 2022. Por ejemplo el año anterior (de enero 1 a 20 de noviembre) se registraron 321 robos, mientras que en el 2023, 349, siendo el acto delictivo que más ha incrementado el del robo de bienes y accesorios que pasó de 63 a 79. Sin embargo, según reportan los ciudadanos estas cifras no reflejan la realidad. Reconocen que no denuncian.

“¿Para qué? Si de los operativos no pasan. Denunciar es por gusto”, precisó Sebastián Paredes, habitante del lugar.

Otro de los reclamos ciudadanos en Los Ceibos se centra en la falta de iluminación en algunas zonas. “Cerca del colegio Alemán Humboldt la iluminación es pobre y en algunas zonas ni si quiera hay iluminación. Ya las personas temen salir y eso hace que se pierda la convivencia”, comentó Ricardo Mendoza, quien solía salir a caminar con sus mascotas, pero ahora prefiere no hacerlo.

Algunas otras zonas cercanas a Terra 3 y a Los Olivos 2, en el distrito Ceibos, al igual que gran parte de Guayaquil, han tenido que cerrarse con rejas ya que la inseguridad por el entorno se escabulló.

“No nos gusta vivir enrejados, pero es la única forma que hemos encontrado de tener paz”, dijo Mendoza, que insiste en la necesidad de que halla más patrullaje y contacto directo con el ECU 911.

“Mucho se habla de que nos están monitoreando, que hay gente extraña. ¿Por qué no hay policías aquí vestidos de civiles, haciendo trabajo de inteligencia? No lo comprendo. Me rehúso a perder este lindo barrio que hoy tenemos. Tiene vida, no quiero que se apague”, mencionó Alejandro Montero, víctima de una delito cometido hace dos semanas en la Leopoldo Carrera.

“Bajé a comprar a un minimarket, no demoré ni 8 minutos. Sin embargo, a lo que llegué al auto, me había roto los retrovisores. A mi tía le quitaron la memoria del auto, y a mi abuelo se le robaron una moto. Todo, en cuestión de minutos. ¿Es justo acaso?”, cuestionó.

