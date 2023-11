Guayaquil: conozca cuáles son los sectores que se quedan sin agua el 20 de noviembre

Entre el próximo 20, 21 y 22 de noviembre, veinte sectores de Guayaquil se quedarán sin agua por varias horas. Así lo dio a conocer en un comunicado el consorcio Interagua, que detalló cómo se llevarán a cabo los cortes, a fin de que las familias recolecten agua y se alisten para la interrupción del servicio; sin evitar, sin embargo, que las quejas se multipliquen.

"Otra vez. Un día más sin agua en esta ciudad. Ya mejor dígannos que este es el negociado de las autoridades y que nosotros somos sus tontos útiles. No tolero ya quedarme sin el servicio. Y no importa si es por media hora y ya. Simplemente me harté de pagar todo puntual, tener todo al día, de cuidar y proteger mi entorno, y no recibir nada a cambio. Ni un solo beneficio", se quejó la ciudadana Maggie Verdesoto; habitante de la ciudadela Olimpo, una de las que se verá afectada y cuyo entorno, denuncia, además de oscuro estar "plagado de huecos".

Según el comunicado, en este punto y en la ciudadela Los Olivos, en el distrito Ceibos, el servicio se irá el 20 de noviembre por cinco horas, contando desde las 9:00.

💧Interagua informa sobre los trabajos a realizarse en la semana del 20 al 22 de noviembre.

Un día después, el 21 de noviembre y por otras cinco horas, no habrá agua en la ciudadela Puertas al Sol, en vía a la costa. Conforme al comunicado, la interrupción se da para ver, a través de cámaras, el estado en el que se encuentra la red de alcantarillado.

Pero a la ciudadanía, estos trabajos preventivos no les garantizan ni que no haya complicaciones a futuro con la llegada de El Niño o el invierno, ni que cesen los cortes. Aseguran que el origen del problema lo conocen todos y que las labores actuales, a las que denominan "un parche", de poco o nada servirán.

"Ya verán como se pone vía a la costa en unas semanas... Ahorita pueden revisar la red así sea con buzos y equipos de última tecnología que no se evitará un colapso futuro mayor. Ya hemos anunciado hace años que las tuberías en el sector están obsoletas. Nadie ha priorizado cambiarlas, no hay ni siquiera la intención. Por eso lo que hagan ahora me tiene sin cuidado. No ayudará. Por eso mi enojo ante la falta de una verdadera acción", señaló Sebastián Macías, habitante del sector.

