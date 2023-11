Todavía no llega El Niño y ya son 27.749 casos de dengue

Los casos de dengue se han incrementado en un 59 % en comparación al total del año 2022, así lo demuestran las cifras. Del 1 de enero hasta el 25 de octubre de 2023, el Ministerio de Salud Pública (MSP) registró 27.749 enfermos, frente a los 16.402 que recibió en los 12 meses del año anterior.

En el último informe publicado por la cartera de Estado, que contabiliza hasta la semana 43 del año en curso, se revela que las provincias con mayor afectación son Manabí, Santo Domingo de los Tsáchilas y Guayas. Entre las tres acumulan 14.005 convalecientes (revisar cuadro).

El dengue es una enfermedad producida por la picadura de los mosquitos hembras Aedes aegypti y Aedes albopictus infectados con el virus DENV.

Puede ser mortal sin un manejo clínico adecuado, especialmente cuando existe infección por diferentes serotipos. En toda América se han evidenciado cuatro tipos.

El pasado 7 de noviembre, el Comité Nacional para el Estudio Regional del Fenómeno de El Niño (Erfen) sesionó y determinó con base en estudios que las primeras lluvias relacionadas con este evento se van a dar a partir de mediados del mes de noviembre.

Y hace un mes, el Gobierno nacional señaló que el país estaba en alerta naranja, debido al aumento significativo de las temperaturas del océano Pacífico y que la nación como tal se preparaba para su llegada.

Sin embargo, esta realidad es la que preocupa a expertos, pues los criaderos de mosquitos se proliferan en las épocas lluviosas de cada año en el país y frente a la llegada del evento climático sería muy complicado su control.

Registro. En 2021, murieron 19 personas por dengue. Desde el año 2022 no se reportan fallecidos por esa causa.

“Para no tener dengue, no debemos tener mosquitos, y para no tener mosquitos, debemos control de vectores, y eso, de la forma correcta, no existe en el país”, resalta el epidemiólogo Luiggi Martini Robles, exdirector del Servicio Nacional de Erradicación de la Malaria (SNEM).

Aunque Martini Robles cree que el evento climático no será tan fuerte como los que ocurrieron en el año 1982 y el 1997, es necesario que se tomen medidas urgentes para al menos ejecutar acciones contundentes y evitar que la cifra de enfermos aumente drásticamente.

“El Ecuador no está preparado para el control de vectores, quienes hacen eso, están en Quito y desde ahí las cosas no van bien, es un país tropical y no tenemos un instituto de medicina tropical con un control de diagnóstico, de las cepas y los tipos que hay o circulan en Ecuador; tampoco se desarrollan estudios del Aedes desde hace varios años”. La cifra de muertos más reciente en Ecuador fue en 2021, cuando hubo 19 víctimas.

