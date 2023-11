Guayaquil: “Ya no huele como antes, pero jamás me acostumbraré al hedor”

Los malos olores persisten en las viviendas aledañas a las lagunas de oxidación de Guayacanes-Samanes. Aunque el hedor desaparece varias horas, este problema sigue sin darles paz a los vecinos, quienes han perdido las esperanzas de tener una solución completa.

Aseguran que ahora el olor se presenta de tres a cuatro veces a la semana, en la tarde o mañana.

“Era insoportable día tras día soportar olores a heces. No se podía vivir, no podía abrir ventanas, nada. Ahora al menos pasando un día puedo respirar aire fresco porque ya no huele como antes. Pero jamás me acostumbraré al hedor que sigue presente. Es un alivio que no sea tan intenso, pero necesitamos una solución”, reclama Andrea Mora, quien reside en la sexta etapa de la ciudadela Guayacanes.

Hecho Interagua y Emapag han indicado en ediciones previas que la planta Los Merinos traería una solución a la problemática.



A este pedido se suman más ciudadanos, que además de los inconvenientes por la fetidez, han denunciado a través de este Diario en reportajes previos las afectaciones a su salud y devaluación de sus predios, por el hecho de vivir en un sector que se ha hecho conocido por ser foco de malos olores.

A veces no puedo ni sacar a mi nieta a jugar por cómo apesta. Por suerte no es tan fuerte como hace dos años, pero necesitamos que esto tenga un alto ya.

José Quichimbe, morador afectado



Es que en esta zona se ubicaban dos centros de acopio de aguas sucias uno al lado del otro: las lagunas de Guayacanes-Samanes y Sauces-Alborada, siendo la primera de ellas ampliada y la segunda retirada del área, para dar espacio a la construcción de la planta Los Merinos, según indica la concesionaria Interagua.

Ahora se evidencia terrenos baldíos y construcciones donde antes se ubicaban varias piscinas de oxidación.

Pedido. Los habitantes de las ciudadelas aledañas están cansados de aún tener que soportar esta situación, y piden a Interagua por una solución efectiva. JOFFRE FLORES

La mayoría de mañanas no puedo abrir las ventanas para ver el amanecer, porque lo primero que me recibe no es el brillo del sol, sino pestilencias, es horrible.

Jeraldine Rivera, moradora afectada



Aunque el hedor ha registrado una reducción mínima, la comunidad sigue inconforme con la situación. Aseguran que no es suficiente y no pueden acostumbrarse a esta problemática solo por dar una solución parcial, pese a los años de perjuicio.

Ante este hecho que ha generado hartazgo en la comunidad por años, EXPRESO solicitó una entrevista con voceros de Interagua con el fin de conocer cuáles son las acciones que se han tomado para aminorar el problema, cuándo tendrá una respuesta efectiva y sobre la solución que plantea la construcción de la planta Los Merinos.

No tengo más de tres años viviendo aquí, pero siempre visitaba a una amiga que reside en Guayacanes y siempre percibía hedores. El problema es menor, pero no para.

Marcel Cueva, morador afectado



Para este último punto, la entidad se refirió a Emapag como la institución a cargo de esta estructura en construcción.

Sin embargo, ninguna de las empresas emitió respuestas hasta la publicación de esta nota.

No tengo más de seis meses viviendo aquí, pero los olores han sido una cosa insoportable. No es algo diario, pero siempre que apesta me provoca una migraña fuerte.

Carlos Moreno, habitante



“Mi madre ha presentado problemas de asma, ella ya es una señora de más de 50 años que nunca sufrió de nada, y a estas alturas le da esto. Cuando fuimos al médico, nos indicaron que la razón podría ser vivir cerca de las piscinas”, comenta Adrián Merizalde, quien reside en El Limonal.

Para Geovanny Hurtado, uno de los miembros del comité barrial, se ha pedido hablar del tema con las autoridades locales en varias ocasiones, pero han sido ignorados.

“La fetidez ha reducido, pero no puede ser que debamos acostumbrarnos a esto. Eso es inadmisible”, asevera Rubén Cabaneiro, otro morador del sector, quien agrega que todas las mañanas que sale a ejercitarse, no puede seguir con su rutina porque el hedor de la zona le genera malestar y náuseas, obligándolo a regresar a su hogar.

