En septiembre pasado, también en una entrevista, EXPRESO habló con el gerente de Veolia sobre los factores que inciden para que en Guayaquil las plantas de tratamiento generen malos olores, los cuales pueden sentirse hasta en La Puntilla (Samborondón). Allí se habló de una serie de acciones y correctivos que se estaban realizando o en proceso de ejecutarse. Que las molestias serían menores, anunció. Sin embargo, no ha sido así. En los últimos dos meses las quejas por parte de la ciudadanía han sido constantes. Este Diario habla con el ingeniero Jerome Cardineau sobre la problemática y lo que resta por hacer y además pone sobre la mesa el cuestionamiento de si alguna vez en el Puerto Principal se podrá respirar aire puro.

El hedor generado por las lagunas de oxidación otra vez aqueja a la ciudadanía. ¿Qué pasó con los correctivos?

Todo lo que estaba en el radar por hacer, se lo ha hecho. Sin embargo, es verdad que hay momentos puntuales en los que todo el arsenal que tenemos no basta y (las lagunas) se saturan. Sabemos, como lo dije antes, que las lagunas de Samanes, de Guayacanes están saturadas y que por eso se construye (la planta) Los Merinos. Hemos reforzado la dosificación de químicos en las plantas existentes y hemos dosificado cloruro férrico en las estaciones. Hace poco vinieron expertos internacionales de nuestro grupo a hacer un diagnóstico y a raíz de eso hemos decidido cambiar también los filtros de nuestros sistemas de tratamiento de olores, para tener más eficiencia. Los equipos están viniendo en buque y otros ya están en aduana. Eso ayudará.

¿Pero será suficiente? Hoy los olores se perciben hasta en las cañerías.

Lo hará porque se está haciendo todo. En las estaciones instalaremos esta semana unas cribas (una especie de cernideros) que retendrán los sólidos más pequeñitos, a fin de que mejore la calidad del agua que alimentará la planta temporal que adquirimos, que es biológica. Si a esta además hay que aplicarle un tratamiento de desodorización, se lo hará. No obstante, habrá momentos en los que los olores se sentirán, por la forma en que ha sido diseñada la ciudad...

Con los pilotos lanzados, ahora monitoreamos ya los olores con precisión y somos capaces de movernos con rapidez.

Que es llana, está a orillas del mar, con redes tan extensas que son propensas a fermentar el agua. Lo ha dicho antes. ¿Pero qué quiere decir eso? ¿Que los guayaquileños están obligados entonces a convivir con la fetidez?

Hay cosas que es posible hacer en la cuenca aguas arriba, que es donde más se dan estos problemas, y lo estamos haciendo. Se está dosificando químico aire crudo férrico para reducir los sulfuros y está funcionando. Lamentablemente, en esta zona hay también descargas industriales, que son difíciles de identificar. Entonces asegurar a un cien por ciento que no habrá olores es muy difícil. A nivel de control, medición y dispositivos que ayuden a mitigar el problema, hemos mejorado muchísimo; pero por una descarga que sobrepasa lo que hemos instalado o la misma estructura de Guayaquil, repito, es difícil prometer que no habrá olores.

Tiene una amplia trayectoria dentro del grupo Veolia desde 1989. Ha dirigido operaciones de servicios de agua y gestión en varios países: España (Jerez, Valencia, Madrid), Portugal, China (Shenzhen y Tianjin), México y Francia. GRANASA

En ciudades de otros países, con características similares a las del Puerto Principal, ¿sus habitantes están condenados a experimentar la misma molestia? ¿Por qué no emular acciones que han dado más resultados?

Viven más o menos como nosotros. Hay temas a muy largo plazo. Estamos en diferentes niveles de madurez, según las sociedades y los países. La etapa que nos toca hacer y que la hemos aplicado en Europa, es esa preparación institucional de tener algo más fuerte, respecto a la forma en la que se conectan a la red las industrias, el monitoreo que se les aplica para ver si contaminan o no, y las sanciones que se les aplican por ser generadores de contaminación. Acá estamos trabajando en esa detección, junto a Emapag y el Cabildo. Lo ideal e inalcanzable, por ahora y por la inversión y el personal humano adicional que se requiere, sería tener un sistema de medición en la salida de cada industria. Más allá de eso, el problema en común que tenemos en América Latina es el desarrollo plano. Si fuera vertical, sería distinto.

Pero si ahí está la solución, ¿por qué no aplicarlo ahora? ¿Por qué no exhortar a la Alcaldía a que el diseño de Guayaquil desde ya sea distinto?

Porque culturalmente es complicado. Decirle a una familia que se meta en un edificio y que no idealice la idea de tener una casa es complicado. En Latinoamérica todavía no funciona. En México lo intentaron y no dio resultado. En China sí, por ejemplo. Allí se construye sin tener siquiera las familias aún dispuestas a habitar esos lugares. En esos casos, la decisión la toma cada ciudad y ya. Pero a ver, hay que aclarar que en lo que ayudarían las construcciones verticales es en que las aguas residuales no tengan que recorrer tantos kilómetros, lo que evitaría el riesgo a que se fermenten, por ejemplo. Respecto a si la alcaldesa Cynthia Viteri sabe de esto, lo sabe y lo tiene muy claro. Nosotros acompañamos y participamos de los desarrollos municipales. Ahora sobre si lo aplicará, es algo que se le deberá preguntar al Cabildo. Repito que es difícil, quizás demasiado complejo, cambiar la percepción o la cultura de una familia. Que la verticalidad beneficia a todos los servicios es real, no hay vuelta que darle.

En otros países ha funcionado tener edificios de cuatro pisos. Eso ya ayuda y acá podría servir, siempre que se lo acepte culturalmente.

¿Con Los Merinos se eliminarán las quejas o será solamente un parche más?

Con Los Merinos y Las Esclusas, que serán plantas de primer nivel, se reducirá significativamente. Pero de alguna manera los trabajos deberán seguir aguas arriba, porque habrá días en que se harán operaciones, que se paralizarán las plantas, entonces nadie entenderá el porqué de esos picos. Esa será la razón.

¿Y qué pasará con la vía a la costa? Es un polo en desarrollo, pero con plantas de tratamiento aún. ¿Cuándo se conectará a la red?

Debe haber una macroplanta, probablemente en el sector de Chongón, y está previsto hacerla; pero no ahora, por los proyectos que antes deben ejecutarse, sino dentro de ocho o quince años. Lo que ahora se debe hacer es seguir construyendo microplantitas de tratamiento, algo que reconozco que no es bonito, por las fuentes de olor que generan; y frente a ello lo que estamos haciendo es incrementar el control con los promotores, a fin de que causen el menor impacto posible.