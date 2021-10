Mi Lote, otra planta en la mira de la Asamblea

En las últimas semanas, EXPRESO ha venido publicando una serie de temas sobre lo difícil que ha sido para la ciudadanía convivir con los malos olores que generan las plantas de tratamiento de Samanes y Guayacanes. Sin embargo, no son estas las únicas que generan problemas. Las de Mi Lote, que no terminan de ser construidas, precisamente lo hacen por este retraso, que a la vez afecta el estado en el que se encuentra el canal de agua aledaño a la obra, que atraviesa las urbanizaciones Mi Lote y Villa Bonita, en el noroeste de la ciudad.

“Que esta piscina de oxidación haya quedado botada, que exista un problema con el proceso anterior, no implica que se deba esperar más para que las labores se reanuden. Urge que esta estructura esté operativa y que las aguas negras de esta zona sean tratadas de la forma idónea. Esa fue la promesa en 2017”, explicó Marcos Molina, presidente de la Comisión de la Salud de la Asamblea, entidad en la que se analiza el tema a fin de crear un proyecto de ley para garantizar la salud de la población y reducir el impacto ambiental causado por las aguas residuales.

Hace un mes, los legisladores César Rohon y Francisco Jiménez recorrieron en cambio las piscinas de oxidación de Guayacanes, para confirmar su estado y solicitar información a Interagua sobre los tratamientos que esta recibe para mitigar los estragos que causan incluso en sectores vecinos a Guayaquil, como La Puntilla, en Samborondón.

Ahora, Molina visitó la planta Mi Lote, de la que se anunció, en la administración de Jaime Nebot, que funcionaría a través de un sistema de tratamiento de ‘lodos activados de tipo orbital’ y daría cobertura a una población de 365.000 habitantes de Flor de Bastión y zonas aledañas que se extienden hacia el oeste de la Perimetral.

Hace cinco años las aguas que corrían por la zanja eran cristalinas, tenían peces. Urge rehabilitarlas, culminar la planta, a fin de devolverle al ecosistema toda su pureza. Carlos Vera,

residente de la segunda etapa de Villa Bonita

En su visita, en la que estuvo presente EXPRESO, cuestionó al personal técnico de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil (Emapag) que lo recibió, el tiempo que ha demorado en ejecutarse la obra. Y a breves rasgos desde las instalaciones de la estructura, de la que apenas se ve agua estancada y todo tipo de piezas sueltas, le explicaron que los trabajos se reanudarán este mes.

El asambleista Marcos Molina durante la reunión con personal técnico de Emapag. Christian Vinueza

Consultada por esta situación, la gerente general de Emapag, Martha Orta, precisó que ya se suscribió un contrato con la empresa SADE para ejecutar la culminación y puesta en marcha de la obra, que fue iniciada por la empresa Ecuatoriana de Servicios Inmobiliaria y Construcción (Eseico).

“En junio de 2021, Emapag notificó la terminación unilateral del contrato con la empresa. Se ha continuado con los procesos establecidos en la Ley Orgánica de Contratación Pública para la reactivación de la obra, que iniciará este mes y concluirá en junio próximo. Con respecto a Eseico, que ejecutó el 80,67 % del avance de la obra (civil y de suministro de equipos), fue sancionada con una multa de $ 342.460 por retraso e incumplimiento en el cronograma de ejecución”, señaló.

Planta Mi Lote. Emapag asegura que el 80 % de la obra física está construida y que para junio próximo estará lista. Christian Vinueza

Pero para Molina, que exista el compromiso de culminar la gestión no reduce el grado de contaminación que, a causa de ello, “han sufrido ya los ríos y canales naturales”, como el ubicado en la zona, que emana tantos gases y mal olor que incluso es posible olerlos usando mascarilla.

“Todas las aguas negras de las familias que integran el entorno pasan por esta zanja, y a su paso se solidifican, se estancan, se pudren. Con la planta, todo se trataría”, advirtió el legislador; al tiempo de que residentes como Mery Carvajal, de Villa Bonita, pidieron que el lodo sea dragado.

Para la comunidad, que se suma al pedido de que exista ya una norma que controle este nivel de polución, esta piscina de aguas verdes (como llaman al canal) es el origen de una serie de enfermedades, incluido el dengue.

Esas aguas negras y mal tratadas que corren por el canal nos están enfermando. Vivimos bajo nubes de moscos y entre malos olores. Vivimos de promesas de soluciones que no se cumplen.

Diana Ronquillo,

habitante de Villa Bonita

“Aquí, somos muchos los que nos hemos enfermado. Pasamos con fiebre y pensamos que es COVID... Comemos junto a las moscas, vivimos encerrados, con todos los picaportes puestos en la ventana porque afuera todo apesta”, se quejó Mónica Vera, residente del complejo habitacional.

El canal. Como se observa en la foto, la zanja de Villa Bonita permanece con las aguas oscuras y verdes, con lodo y una especie de musgo maloliente. Christian Vinueza

Frente a esta situación, Emapag indicó que está ejecutando obras financiadas por la Agencia Francesa de Desarrollo, mediante un convenio de crédito por $ 84 millones, que consiste en la construcción de sistemas de redes de alcantarillado sanitario y estaciones de bombeo, que recogerán las aguas servidas hacia la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Mi Lote. “Se han previsto seis proyectos de licitación pública internacional para la implementación de obras. Dos están en ejecución”, afirmó Orta.

El canal. Emapag asegura que Interagua lo limpia de forma constante. La comunidad dice que es insuficiente y exige que se haga al menos una vez al mes.

Pese a ello, la comunidad exige a las instituciones que las labores de mantenimiento se incrementen y, a la vez, se invierta en obras de remediación inmediata para disminuir los olores. Molina exhorta a que coloquen cal o carbonato de calcio. “El olor es horroroso, este definitivamente es un problema de salud pública. Vivir así no es vivir”, sentenció, al alertar sobre futuras visitas en estas y otras zonas donde se levantan estructuras similares.

En el lugar, como lo constató ayer este Diario, al mediodía, cuando la temperatura sube, a las familias no se les pasa por la cabeza caminar junto a la extensa zanja. “Hasta las ganas de cocinar se me quitan. Y es que esa pestilencia se te pega hasta en la ropa. A causa del descuido de las autoridades, vivimos junto al fango, que no es más que el mismo infierno”, señaló Daniela Santos, de la cuarta etapa de Villa Bonita.

Los habitantes de las casas que colindan con el canal dicen no soportar la cantidad de mosquitos que este genera por el estado de sus aguas. Christian Vinueza

Gustavo Burgos, quien tiene su vivienda y negocio en el mismo vecindario, precisamente frente al canal, lamenta que no se hable de un plan integral.

“¿Por qué no lo tapan? ¿Por qué no recuperan las áreas verdes? ¿Por qué no analizan sus aguas, si años atrás estaban limpias? ¿Dónde está el control?”, cuestionó.