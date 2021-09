Interagua: “Aun saturada, tener la laguna es la mejor solución por ahora”

EXPRESO ha venido publicando una serie de temas que reflejan el malestar ciudadano causado por el mal olor que generan las lagunas de oxidación de Guayaquil y que se perciben hasta en zonas como La Puntilla. La situación es tal que incluso el Municipio ha iniciado un proceso administrativo contra la operadora por el inadecuado manejo de las actividades en esas estructuras. Luego de 25 días de haber permanecido en silencio, Cardineau habla con este Diario sobre los cuestionamientos que frente al tema hace la ciudadanía, los observatorios y gremios.

Interagua ha reconocido que la capacidad de las lagunas de Guayacanes-Samanes está al límite, por lo que la esperanza a una solución definitiva está puesta en la planta de tratamiento Los Merinos, que se prevé esté lista recién en cuatro años. Hasta entonces, ¿qué se hará para evitar más olores?

Desde 2018, que hubo un reporte grave de olores, se reforzó la aireación de las lagunas, empezamos a trabajar con otro sistema de mediciones de olores; e hicimos y seguimos haciendo mapeos aguas arriba que determinan dónde exactamente están las fuentes de sulfuro, que puedan ser las generadoras del problema. Estamos identificando cuáles son las cuencas que más molestan para tratarlas.

Lagunas de oxidación: el asambleísta Francisco Jiménez se hace eco de la nota de EXPRESO Leer más

¿Aún las están identificando? ¿Será suficiente?

Lo será. Para evitar que los gases de las aguas se desprendan al momento de tratarlas, desde hace unos años se han hecho obras de encapsulamiento para captar y extraer los gases sin que se perciban en los exteriores. Hay debilidades en las que se tiene que invertir, es cierto; pero hay puntos en los que es difícil encapsular porque implicaría hacer una megaobra. Estamos analizando opciones para cerrar más las estructuras, pero hasta eso, hemos reforzado la dosificación de químicos en las lagunas, los aplicamos las 24 horas; y desde hace 15 días, como parte de un plan piloto, estamos dosificando cloruro férrico en las estaciones de la red para ver si los olores que suelen sentirse bajan más. Debo aclarar que en cuanto a olores, aun en los momentos más malos (2018) estuvimos por debajo del umbral de los niveles de concentración de gases sulfhídricos permitidos.

Pero la ciudadanía los ha sentido. Las afectaciones a la salud, como se ha denunciado, sumado a la contaminación están allí...

En julio pasado hubo tres días en los que se percibieron olores atípicos, que el sistema no mitigó del todo, pero todo está controlado. Hoy estamos en umbrales de percepción de olores sin ningún tipo de riesgo sanitario. Estos se miden en partes por millón. De 0,01 a 1,5, es cuando se percibe algo de olor; de 2 a 5, cuando estos gases generan irritación a los ojos, pero no hay riesgo de salud; y pasadas estas cifras, hay complicaciones. En 2018 estuvimos por debajo de 1, este año fue todavía menos. Ahora, yo comparto la impaciencia de la gente, pero lo que se ha hecho es lo que ha tenido que hacerse en desarrollo urbano. La ciudad ha ido creciendo y hemos tenido que extender y conectar las redes antes de tratarlas. Ahora toca hacer Los Merinos. Pero tener la laguna, aunque saturada, es lo mejor que tenemos y se puede hacer ahora. La otra alternativa sería dejar que las aguas corran sin tratamiento. Lo que tenemos no es lo ideal, pero a la infraestructura existente le estamos sacando el mejor provecho.

El mal olor de la laguna de oxidación deprecia las casas https://t.co/fkfxtyPibY pic.twitter.com/FWQs8fr59K — Felix Sánchez (@Felix_SanchezR) August 28, 2021

Desde hace dos años, colocamos 800 kilos diarios de cloro a las aguas. Eso no tiene tanto impacto en los olores, pero sí en el cuidado del río.



El día que EXPRESO visitó las lagunas noté que tres funcionan y tres no. ¿Por qué?

Porque están inhabilitadas y serán intervenidas para convertirse en el espejo de las otras, que funcionan bien. Esas tendrán el mismo nivel de aireación, alrededor de 19 turbinas, y también se instalará un sistema de dragas, como el existente en las otras y que ha evitado que se tengan que vaciar las lagunas para extraer los lodos, lo que resulta deficiente. Lo razonable hubiese sido no gastar más hasta que llegue Los Merinos, pero por los cuidados y el impacto se hará la inversión que es de $ 2 o $ 3 millones. Luego esta infraestructura servirá para pulir Los Merinos, que se levantará en todo ese recinto.

El legislador de CREO, Francisco Jiménez, recorrió la laguna de oxidación de Guayacanes. Las compañías son las que aportan más recargas. Urge oxigenar las estructuras. — Diario Expreso (@Expresoec) September 7, 2021

Pero, ¿por qué recién hacerlas ahora? Si ya había quejas... ¿Cuándo estará lista esa intervención en las lagunas?

Los trabajos los tenemos incluido en el plan quinquenal presentado a Emapag. La fecha de ejecución depende de las prioridades, estos lo son, por lo que creemos que pronto se fijará.

Estos umbrales de olores son uno de los karmas naturales que tiene un sistema de este tipo. Más aún en Guayaquil, que por su platitud y por ser la evacuación de agua más lenta y sedimentar más los sólidos en una red que es tan plana, se crean fuentes de fermentación...





Las lagunas de oxidación es una de las fuentes de los malos olores. MIGUEL CANALES/EXPRESO

Que estén inhabilitadas tres lagunas, ¿no ha puesto acaso en riesgo de que colapsen las que están funcionando? ¿No es esta una de las causales del problema?

No lo hace ni lo es, puesto que se han ejecutado obras complementarias para tratar el agua que llega, como el sistema de cribado fino y la cloración.

Desde que se construyeron las lagunas de Guayacanes-Samanes, ¿cuánto se ha invertido en estas?

Desde el 2010, $ 11,7 millones en obras para mejorar la capacidad de tratamiento y para el control de olores exclusivamente en lagunas, sin contar las inversiones en control de olores en estaciones de bombeo.

Y cuánto se está invirtiendo allí.

Cerca de $ 2 millones en 10 estaciones de bombeo y lagunas. Esto lo hemos hecho en los últimos 7 años. Adicionalmente, se realizó en el último plan quinquenal una inversión aproximada anual de $ 5 millones de rehabilitación de alcantarillado.



A nivel de inversiones, desde 2008 a 2012 se invirtieron $ 4 millones en rehabilitación, después hicimos trabajos de ampliación y reducción de olores por otros $ 4,6 millones; y entre 2018 y 2020 se hizo la reconformación técnica de encapsulados, cribas y se invirtió en los estudios para construir Las Esclusas y Los Merinos



Sitio Esta es una de las imágenes que está inhabilitada y que será rehabilitada. Álex Lima

El mal olor de las lagunas de oxidación llega a la Asamblea Leer más

Hay un punto que cuestiona la ciudadanía, que tiene que ver con el pago por el servicio general a la operadora. ¿Del total que recauda Interagua, cuánto va dirigido a las lagunas? ¿Cuánto se invierte en operación?

Se destinan más de 40 millones de dólares al año para el manejo global del alcantarillado, lo que incluye operación, mantenimiento y reparaciones de: redes, estaciones de bombeo, plantas de tratamiento y lagunas de oxidación, y los costos comerciales y administrativos correspondientes.

Pero, ¿cuánto es el valor total que recauda?

El manejo de la información económica de la concesión se hace con atención a las disposiciones que Emapag nos dé.

Pese a las consultas realizadas por este Diario, Cardineau no precisó cuál es la cifra total recaudada. Se limitó a decir que, en razón a la apertura mutua que tiene con la entidad, han dado la información general que les es posible entregar sobre los costos directos de alcantarillado.

Esta ciudad ha crecido tanto y mucha inversión ha sido volcada a las expansión de las redes, probablemente no se ha hecho suficiente en la renovación de redes. Ahora estamos enfocados en meterle más intensidad a la parte de renovación, que también mejorará el tránsito en las lagunas

Tiene una amplia trayectoria dentro del grupo Veolia desde 1989. Ha dirigido operaciones de servicios de agua y gestión en varios países: España (Jerez, Valencia, Madrid), Portugal, China (Shenzhen y Tianjin), México y Francia. JIMMY NEGRETE

Varios colectivos han propuesto a la Corte Constitucional una consulta popular en donde una de las preguntas sugiere no renovar la concesión (una vez terminado el contrato, dentro de diez años), de seguir el problema. ¿Puede pasar?

Marlon Cabrera: “Los gremios deben alzar la voz y exigir mejoras en las lagunas” Leer más

Nosotros tenemos nuestros derechos y obligaciones, que son los puntos por los que debemos velar. Los modelos de contrato que se están haciendo implican cada vez una gobernanza y rendición de cuentas más fuerte. Por ello, la consulta popular la pueden hacer, no soy nadie para oponerme.

Los líderes comunitarios plantean crear una veeduría ciudadana que monitoree su gestión...

Pueden hacerlo, no nos molesta. Los niveles de información del manejo e inversiones que hacemos es transparente.