Alcaldía de Samborondón: “No se registran denuncias por el mal olor”

Luego de cuatro días de haberles hecho la consulta respecto a su accionar por los olores que generan las plantas de tratamiento de Guayaquil y se perciben incluso en La Puntilla; el Municipio de Samborondón, a través de un comunicado, aseguró que no ha receptado denuncias ciudadanas al respecto. “Tanto el director de Gestión Ambiental, Edgar Muñoz, así como el subgerente de Amagua, Miguel Ángel Alvarado, concuerdan en que no se registran denuncias ciudadanas”, dice el documento; en el que no se confirma, sin embargo, si más allá de las denuncias el problema se evidencia.

Para los residentes, por ejemplo sí. Los olores lo perciben cada vez más seguidos y no solo este mes, sino desde hace varios años, como lo ha publicado este Diario. “Las ciudadelas que vivimos cerca del nuevo puente que une a Samborondón con Guayaquil, así como en las plazas comerciales suele llegar un olor a podrido”, asegura Valeria Garzón, de Ciudad Celeste.

Este fin de semana, EXPRESO recorrió el sector y efectivamente cerca del mediodía del domingo percibió también la molestia. “Si uno no denuncia con la Alcaldía es porque sabemos que poco o nada se hace. Pero, a ver, hay que no tener nariz para no sentir esos olores; que pronto llegarán hasta La Aurora”, agregó Viviana Sarmiento, de Entre Ríos.

Imagen captada por EXPRESO de las aguas que se observan en la planta de tratamiento Guayacanes-Samanes MIGUEL CANALES

En el escrito, la Alcaldía asegura saber que desde Guayaquil se están realizando acciones a corto, mediano y largo plazo sobre el proceso de tratamiento de aguas residuales en las Lagunas de Oxidación, ubicadas en el sector norte de Guayaquil. "Entre las acciones, se ha programado la instalación de cribas automáticas y un cambio de horarios en el mantenimiento del sistema de cribado existente. Asimismo, la construcción de la planta Los Merinos", argumenta. Pero para la ciudadanía, tanto de Samborondón como de Guayaquil, esas acciones son insuficientes. "Sabemos que la planta debió construirse ya, pero de ella no hay nada. Es decir, que la solución no llegará en un buen tiempo", agrega Tomás Salama, habitante de Samanes 4.

Respecto a la gestión que se realiza en el cantón, desde el Municipio de Samborondón advierten que se dan mantenimientos preventivos de forma semanal a sus cerca de 100 plantas de tratamiento de aguas residuales en las parroquias La Puntilla (Samborondón) y La Aurora (Daule).