Caso rejas: el Municipio anuncia acuerdo de libre movilidad y Urdenor 2 lo desmiente

Una contradicción completa es la que se evidencia en el caso rejas en Urdenor 2, un vecindario que reclama querer ser "desarmado" por parte del Municipio.

Tal como lo ha contado EXPRESO en una serie de reportajes, los moradores de Urdenor 2 han decidido encerrarse colocando decenas de cerramientos, rejas y puertas, para combatir la delincuencia, sin embargo, esto ha levantado el malestar del sector comercial.

Ante esto y debido a las denuncias por parte de la administración del Parque Empresarial Colón ante los vecinos de Urdenor 2, por impedir el libre acceso a la vía pública, se han registrados enfrentamientos entre personal municipal y trabajadores de la plaza comercial contra los vecinos.

Enfrentamientos. Las autoridades trataron de quitar las rejas, pero el vecindario no se lo permitió porque no tenían una orden. Hubo forcejeos. Josue Andrade A

La tarde de este 19 de octubre el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez en conversación con los medios anunció que tendrá una reunión con los moradores de Urdenor 2. "Estamos trabajado en una ordenanza por el tema de rejas. La gente de Urdenor 2 viene mañana y vamos a firmar un acuerdo. Estamos avanzando en eso", dijo Álvarez sobre la situación.

EXPRESO pudo conocer que la mañana de este 20 de octubre se reunieron representantes de Urdenor 2 y el Parque Empresarial Colón junto con Shuber Urgilés, director del Municipio para llegar a acuerdos.

Según Urgilés, la reunión fue positiva ya que se llegaron a acuerdos. "Estuvieron aquí los abogados y se llegó a una acuerdo. Las puertas no se quitarán, pero se pondrá un guardia para que pueda abrir y cerrar las puertas para que haya libre movilidad por las vías públicas", explicó brevemente a EXPRESO el representante del Cabildo.

Sin embargo estas declaraciones son totalmente desmentidas por parte del vicepresidente del Comité Barrial que aclara que no hay acuerdos ni firmas. "Sí nos reunimos, pero nunca se llegó a ningún acuerdo. Ellos presentaron sus ofrecimientos y los escuchamos, pero nosotros no hemos aceptado nada", dijo Rory Sangster, que añadió que en las próximas horas se reuniría con todo el vecindario para tomar decisiones.

"Nuestra paz no se negocia. Mi vida y la de mi familia no es negociable. No permitiremos que las rejas sean quitadas", dijo a EXPRESO anteriormente Sangster que era apoyado por decenas de moradores del sector.

