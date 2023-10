Nuevo enfrentamiento entre plaza comercial y Urdenor 2 por colocación de rejas

La colocación de cerramientos en al menos seis cuadras ha creado un conflicto entre los moradores de Urdenor 2 y el Parque Empresarial Colón

Tal como EXPRESO lo contó, las autoridades llegaron el pasado viernes 13 de octubre hasta el callejón 15 C, frente al Parque Empresarial Colón para pedir que las puertas de uno de los cerramientos sean abiertos, sin embargo, luego de que decenas de ciudadanos salieran con carteles y gritos, las autoridades se marcharon y las puertas quedaron como estaban, cerradas.

Sin embargo, la tarde de este martes 17 de octubre, el conflicto volvió y esta vez con más fuerzas. Los moradores de Urdenor 2 colocaron barreras metálicas con carteles que indicaban. "Precaución zona residencial", sin embargo, personal del Parque Empresarial Colón pedía que sean retiradas ya que obstruían el espacio público.

Esta discusión incluso provocó manotones entre una de las vecinas que defendía la colocación de las rejas y la administradora del parque comercial, que furiosa exigía que se permita el paso a los vehículos.

"No tengo como circular ¿No entiendes?. Me desespero porque no entienden. No hay camino, no hay salida", exclamaba con gritos la mujer que insistía para que se le permita el paso. En otro de los videos se observa como una de las vecinas increpa a la representante de la plaza comercial. "¿Qué te pasa? Esto tienes que respetar, esto no es parque Colón. Urdenor 2 se respeta", mientras un morador grita, "Se armó la guerra"...

EXPRESO pudo conocer que el nuevo enfrentamiento se debe a que policía privada enviada por la administración del Parque Empresarial Colón exigía que las puertas se abran, pero los vecinos no lo permitían. Este diario trató de comunicarse con Loreley Jiménez, administradora del sitio.

