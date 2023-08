En los últimos años, los eventos violentos que han terminado hasta en masacres en el Centro de Rehabilitación Social de Varones No. 1 de Guayaquil, más conocido como Penitenciaría del Litoral, se han exteriorizado con vandalismo, temor y zozobra en diferentes sectores de la ciudad. Una situación que las autoridades intentan frenar con la puesta en marcha de un plan que activa 41 rutas seguras, de las que la ciudadanía considera no son suficientes para la violencia delictiva que se vive en toda la Perla del Pacífico.

Guayaquil: Delincuente le roba y dispara a un hombre en frente de su hija Leer más

La medida se implementó desde junio de este año por parte de la Policía Nacional en coordinación con la Corporación de Seguridad Ciudadana de Guayaquil (CSCG en transición), y en el tema logístico es monitoreado a través de GPS y cámaras de videovigilancia, señala Andrés Sandoval, director ejecutivo de la CSCG.

Las 41 rutas están distribuidas en los 9 distritos urbanos de la ciudad:Sur, Portete, 9 de Octubre, Ceibos, Nueva Prosperina, Modelo, Los Esteros, Pascuales y Florida, especialmente en zonas de aglomeración ciudadana, zonas comerciales, bancarias y gasolineras.

“De acuerdo con la incidencia de los delitos que se registran en estos distritos focalizados, el Municipio implementa para la intervención y escogimientos de estas rutas, la información estadística e innovación tecnológica para una adecuada toma de decisiones. Esto nos permite optimizar recursos, efectividad en los operativos, así como verificar y evaluar semanalmente el comportamiento delictivo”, explica Sandoval.

Un total de 24 agentes de la Cuacme están distribuidos en puntos estratégidos en labor conjunta con la Policía Nacional, en la bahía. CHRISTIAN VASCONEZ

Detalla que desde el Municipio existe un contingente de 63 camionetas y 126 efectivos que se suman a la logística de la Policía Nacional, más el sistema de videovigilancia que está implementado en la ciudad con más de 30.000 cámaras.

Presidente Lasso entrega 42 camionetas 4x4 a militares para inteligencia y patrullaje Leer más

Durante un recorrido realizado por EXPRESO en zonas comerciales, bancarias y de alto flujo peatonal, se pudo confirmar en determinados puntos el patrullaje a pie de grupos de uniformados, entre el Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano (Cuacme) y de la Policía Nacional, pero en otros ninguna presencia uniformada.

Aníbal Pincay, agente 270 de la Cuacme y supervisor de un grupo que custodia la bahía, explica que cuando se activan las 41 rutas la labor que despliegan es integral. “Trabajamos en conexo con ciudadanía, Policía Nacional. Tenemos un poco más de presencia”, señala al determinar que, de acuerdo a sus competencias, brindan seguridad preventiva.

Ecuador importó carros blindados desde Turquía para combatir al terrorismo Leer más

El cabo segundo Edwin Oña, perteneciente al distrito 9 de Octubre, detalla que realizan recorridos desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche, en conjunto con metropolitanos. Cuando se activan las rutas suelen pedirles apoyo para colaborar. “Estamos en grupos por la Ayacucho, la Cadena, mercado Central, donde hay mayor aglomeración”, menciona.

Protocolos En la Mesa de Seguridad Cantonal se activan los protocolos establecidos, dependiendo del evento que se presente: manifestaciones, conmoción social, adversos (terremotos, inundaciones, etc.) y antrópicos.

El sargento segundo Héctor Quiñónez, del distrito Chile, aclara que de acuerdo a las necesidades que se presentan se dividen para cubrir la ciudad. “Siempre hay un personal de reacción en los cuarteles para ese tipo de eventos (en cárceles)”. Si hace falta los llaman. Por lo pronto, esta semana a él y a su grupo (conformado por seis uniformados) les tocó cubrir el sector de la Cadena.

Los hoteleros buscan una tregua para salir de la crisis Leer más

Mirly Torres, comerciante informal en ese sector, comenta que la presencia de los uniformados les genera por un lado esa sensación de seguridad; pero es algo que solo lo siente por horas, “porque no siempre están y se necesita porque un medio descuido por aquí y nos arranchan las cosas”. Así lo considera también el ciudadano Juan Páez, quien cree que esas rutas deben de extenderse y mantenerse en otras zonas de la ciudad, donde no se ve a policías ni metropolitanos más seguido o que genere mayor confianza.

En el recorrido realizado entre la mañana y tarde del lunes 7 de agosto, EXPRESO se situó sobre la avenida Juan Tanca Marengo con el cruce a Las Américas, donde, durante aproximadamente 20 minutos no se observó la presencia de ningún uniformado a pie, en moto o en carros;aunque personal de seguridad de un centro comercial del sector aseguró que sí suelen ver a policías caminando por el sitio.

La Policía enseña a estudiantes medidas de autoprotección Leer más

En un recorrido realizado por EXPRESO se observó sectores de alta afluencia que no cuentan con similar resguardo como en la bahía. CHRISTIAN VASCONEZ

Para el máster en seguridad John Garaycoa, el proyecto de rutas seguras suena más teórico que práctico. “Cuando salimos a la calle a pie o en carro no tenemos en la mente esas 41 rutas. El ciudadano busca una ruta que el tráfico nos dé la facilidad de llegar más pronto a un sitio... además, el pillo no va a ser tonto para el mismo día robar en la misma ruta... el delincuente no le tiene miedo a la policía, a la justicia. Sabe que lo peor que le puede pasar es que lo metan preso y sabe que va a hacer plata en la Penitenciaría también”.

Una ‘orfandad de justicia’ que empuja al ‘sálvese como pueda’ Leer más

De allí que recomienda una mayor difusión de medidas preventivas para el ciudadano. Al Ejecutivo, la decisión de hacer un barrido en inmuebles para sacar todas las armas de fuego que están encaletadas, además de la decisión económica y control al talento humano.

El personal recorre varios sectores con mayor afluencia de personas, desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche. CHRISTIAN VASCONEZ

Sandoval aclara que cuando se registró el último evento de la Penitenciaría activaron otro protocolo de acción focalizado en conjunto con ATM, Cuerpo de Bomberos y demás instituciones articuladas en primera respuesta, en puntos estratégicos, previniendo que sean objetos de vandalización, como:el primer y segundo puente de la vía Perimetral, gasolineras y lugares de concurrencia masiva.

Durán sale a las calles para pedir paz, seguridad y reactivación económica Leer más

Además, se mantiene un dispositivo especial de control y respuesta en el perímetro de las cárceles con 10 motorizados y 7 patrulleros (2 agentes en cada uno) de la ATM que rondan las avenidas Daule y Perimetral. Ante cualquier novedad, los agentes tienen la disposición de bloquear los tramos que consideren pertinentes y desviar hacia rutas alternas para precautelar la movilidad de conductores y peatones.

Por una parte nos da esa sensación de seguridad, a veces por horas, porque no siempre están. Se necesita porque un medio descuido y nos arranchan las cosas. Myrli Torres

comerciante