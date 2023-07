Los hoteleros buscan una tregua para salir de la crisis

El primer semestre del 2023 (de enero a junio), Guayaquil lo cerró con 1.182 muertes violentas registradas en diferentes sectores. La mayoría, por enfrentamientos entre agrupaciones delictivas rivales que se disputan el territorio para la venta de drogas. Un panorama que no cambia ni con estados de excepción, toques de queda ni aumento de personal policial, en una ciudad donde el miedo también pisa fuerte y aleja al turismo.

Frente a esa situación, que hasta el pasado 10 de julio disparó a 1.360 los asesinatos en la urbe porteña, el sector hotelero de la ciudad intenta no bajar la guardia de cara a las fiestas de fundación, en medio de ese ambiente de violencia y criminalidad que no decrece.

“Los datos prepandemia en el mundo, en varias actividades, ya son superados. En la actividad turística dependemos de un factor: la seguridad”, reiteró en su cuenta de Twitter Holbach Muñeton, presidente de la Cámara de Turismo del Guayas y de la Federación Nacional de Cámaras.

Pero con un espíritu motivador, el empresario señala que siempre están preparados para todos los feriados, aunque no deja de preocupar el tema delincuencial. “Después de la COVID, las personas quieren salir, quieren ir a espacios y áreas libres, disfrutar. Hay una movilización a nivel nacional espectacular. Claro que el tema de la delincuencia detiene mucho”, analiza.

Resguardo. Agentes de Cuacme contribuyen en el cuidado de los visitantes locales y nacionales. Miguel Canales Leon

Hasta el 2021, Guayaquil contaba con una capacidad hotelera de más de 3.000 habitaciones distribuidas en hoteles de 5, 4 y 3 estrellas, además de casi 36.000 metros cuadrados de espacios para eventos, según publicó en ese entonces el Municipio.

Para garantizar paz y tranquilidad en estas fiestas julianas, desde el Cabildo aseguran que han planificado patrullajes para fortalecer la seguridad en los diferentes eventos de la urbe.

Desde el eje de seguridad dispondrán de un contingente de 200 personas para la celebración de los 488 años de fundación, lo que implica a personal de la Corporación de la Seguridad Ciudadana (CSCG), Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano (Cuacme), Dirección de Aseo Cantonal, Mercados y Servicios Especiales (Dacmse), Dirección de Justicia y Vigilancia (DJV), Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) y Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil (BCBG).

Además se mantienen reuniones semanales con la Policía Nacional, en las que se planifican y focalizan estratégicamente los medios logísticos y el recurso humano para las festividades, indica en respuesta a EXPRESO.

“La primera medida que hemos tomado como Municipio es el trabajo coordinado institucional (direcciones municipales y empresas municipales) e interinstitucional (con la Policía Nacional), usando las herramientas que tenemos, como son las cámaras de videovigilancia, vehículos y todo el contingente humano”, asegura el Cabildo.

En cifras En 2017, el país recibió 1.617.913 turistas extranjeros, según la Asociación Nacional de Operadores de Turismo Receptivo.

Según Muñeton, desde el sector turístico también están trabajando con la Policía, la Alcaldía, la Gobernación y la empresa privada. En este caso, con el Comité Empresarial Ecuatoriano, Cámara de Turismo, Cámara de la Construcción, Cámara de Comercio, de Industria y otras cámaras, para ayudar en la estadía de aproximadamente 2.700 policías que llegarán a la ciudad para su seguridad en las fiestas julianas.

“Estamos coordinando para poder solucionar en algo el tema. Sí, es una labor que nos corresponde a todos. Como empresa privada lo queremos hacer y lo hacemos con mucho agrado y con mucho gusto”, dice el empresario, quien confía en que este feriado sea bueno y exista una movilización de 700.000 a 800.000 personas. Especialmente, por las actividades que se están desarrollando en la ciudad y más aún por las fiestas de Guayaquil, como ocurrió con la feria de automóviles.

“Eso atrae a muchos turistas nacionales y extranjeros, personas que vienen a esta feria, y eso hace que Guayaquil tenga una ocupación muy alta. Así, hay diversos eventos programados para este mes, lo que ayuda a fortalecer la parte hotelera, que está bastante venida a menos a pesar de que la ciudad sigue luchando para que haya una reactivación económica”, comenta Muñeton.

Aunque coincide con esa crisis que vive el sector, Napoleón Jiménez, presidente de la Asociación de Hoteles y Hostales de la Provincia del Guayas, lamenta que ni la Gobernación ni el Ministerio de Turismo se hayan reunido con ellos.

Hospedaje. El hospedaje en hoteles de cuatro, tres y dos estrellas es nulo, según el gremio de hoteleros del Guayas, y no sienten aliento por el feriado de la Fundación de Guayaquil. Freddy Rodriguez

“Nadie ha tomado contacto con nosotros para especificarnos en qué forma podemos ayudarnos mutuamente, qué ponemos nosotros como hoteleros, como turismo, y qué pone el Gobierno para ayudarnos. No hay ninguna relación de trabajo con el Gobierno y son los que deben poner el eje”, lamenta el empresario, al calificar de “muy crítica la situación” que están viviendo actualmente como consecuencia de la inseguridad. “No sabemos qué vamos a hacer, ya hemos reinventado tantas cosas para que no se cierren los hoteles, pero creo que va a venir una crisis total y en algún momento tendremos que cerrar”, vaticina.

Y es que el feriado que se viene, por los 488 años de fundación de Guayaquil, no los alienta. Según indica, los hoteles de cuatro, tres y dos estrellas a los que representa, están con cero ocupación de turistas provenientes de otras provincias. Igual ocurre en provincias como Esmeraldas, Los Ríos, Manabí, El Oro. “No hay turista nacional, peor internacional. Los mismos nacionales que viven en Europa, en otros países no tienen la capacidad de circulante para el país. Anteriormente, el circulante que enviaban desde el extranjero daba divisas al Ecuador. Hoy no se ve eso porque, inclusive, los que viven en otros países se están llevando a su familia por la inseguridad”, sostiene Jiménez.

Esa crisis que arrastran desde la pandemia los ha llevado, añade, a sacar a un 50 a 70 por ciento de trabajadores, por falta de capacidad económica para pagar sueldos,además de vender propiedades para enfrentar las deudas con el Seguro Social.

“Estamos viviendo una crisis económica en el sector turístico que no la hemos tenido nunca, es el peor momento que pasa el sector hotelero y turístico... Por el asunto que está pasando de la inseguridad, la mortandad que existe en cada una de las provincias, en el país, el pueblo no sale a disfrutar de provincia en provincia. La gente prefiere quedarse en su casa y no arriesgar su vida. Tiene miedo a la inseguridad, ya sea el turista nacional como internacional”, concluye el empresario.