PLAN SALUD
agua potable en planta La Toma
Así sale el agua potable en la planta La Toma, que es operada por la concesionaria Interagua.MIGUEL CANALES

Calidad del agua en Guayaquil: Interagua defiende la potabilización del río Daule

Concesionaria insiste en que la calidad del líquido cumple con las normativas

Con certificados del Servicio Ecuatoriano de Normalización (INEN) y del Servicio de Acreditación Ecuatoriano (SAE), la concesionaria Interagua defendió los procesos que se realizan para el tratamiento del agua potable en Guayaquil.

“Interagua entrega de forma mensual, a la autoridad competente, los resultados de las muestras y ensayos realizados en plantas de producción, redes y reservorios de la ciudad, mostrando el cumplimento de 59 parámetros”, indicó la empresa en un comunicado emitido este viernes 14 de noviembre.

Interagua insistió en que el agua del río Daule, por su naturaleza, “puede contener elementos que afecten su inocuidad, sabor, olor, color, turbidez, entre otros”. Por eso se la somete a un tratamiento de potabilización.

Ese proceso físico y químico es “riguroso” y vuelve el agua “potable y segura para el consumo humano”, afirmó Interagua.

La concesionaria volvió a rechazar así los cuestionamientos del Ministerio del Ambiente y Energía sobre la supuesta presencia de metales y compuestos químicos por encima de los límites permitidos, en el agua que luego es potabilizada.

La titular de esta Secretaría de Estado, Inés Manzano, insistió el jueves 13 de noviembre que análisis realizados en el Daule detectaron exceso de coliformes fecales y aluminio.

Desde el 7 de noviembre, cuando Ambiente informó de estas supuestas anomalías, EXPRESO ha solicitado entrevista con Manzano. El pedido fue reiterado este viernes, pero hasta ahora no ha sido concedida. Mientras, sigue la polémica por la calidad del agua en la ciudad.

