La ATM realiza un estudio técnico para fijar el costo del pasaje en Guayaquil 

Que se fije si habrá o no un alza en el pasaje no es un tema nuevo en Guayaquil, ni tampoco uno que los transportistas y usuarios creen que se resolverá de la noche a la mañana.

Y es que en la ciudad, cada que la Fetug (Federación de Transportadores Urbanos del Guayas) anuncia que habrá un incremento, llegan las quejas por parte de los usuarios que hacen énfasis en que es absurdo pagar más por un "servicio que es malo"; los transportistas terminan paralizando temporalmente el servicio; y las autoridades, asegurando que no permitirán que se toque el bolsillo ni que se afecte a la movilidad.

"En los últimos dos o tres años, los guayaquileños hemos sido testigos del mismo discurso. Y a ver, yo uso el transporte público y estoy dispuesto a pagar más, siempre que primero las unidades cambien. De lo contrario no lo haré, simplemente porque no confío en que el gremio se preocupará de verdad en darnos algo bueno. No ha sido nunca el caso, los buses son hasta inseguros", señaló Marco Rueda, guayaquileño; que estaría dispuesto a pagar los $ 0,53 que, a decir de la Fetug, deberían cobrar.

A finales de septiembre de 2023 EXPRESO entrevistó a Christian Sarmiento, presidente de la Federación de Transportistas Urbanos del Guayas (Fetug), quien comentó que la tarifa sería de $ 0,53, según el informe recabado.

"Eso sale del estudio, nosotros pagamos a un profesional que puede sustentar ese estudio en cualquier lugar... Sabemos la situación que se vive y no puede cambiarse de un momento a otro. Si quieren tener un servicio, con wifi, aire acondicionado, carros eléctricos, poco más que no tengan incidencia en el suelo, tiene que tener otro tipo de valor...", manifestó Sarmiento en aquel entonces.

Frente a esta situación y teniendo en cuenta que dos buses de transporte de la troncal 2 de la Metrovía se incendiaron semanas atrás, por fallas mecánicas debido a la falta de mantenimiento; el concejal Raúl Chávez, en una entrevista con un medio digital, indicó que la ATM está realizando un estudio sobre el transporte urbano.

Tras la suspensión de una de las paradas de la Troncal 2, decenas de usuarios esperaban en la estación Sagrada Familia, en el sur de la ciudad, días atrás. Paúl Arias

“Lo que pasó es el resultado de la situación actual de la Metrovía que para todos es conocido, es una flota que tiene 18 años que no se ha renovado. Los costos operativos no son los mismos, ha subido el combustible, los costos de importación de repuestos, sueldos, etc. Y en función de eso no se ha podido mantener una operación como se esperaba”, sostuvo el edil.

Agregó que, si en realidad se quiere solucionar el problema de manera integral, hay que hacer un esfuerzo. “Tampoco podemos vender humo, hay una realidad, los costos operativos han subido y no podemos ahorcar a los consorcios de los transportistas. Por eso la ATM realiza un estudio técnico detallado, que en el transcurso de la semana llegará al Concejo para el análisis”.

Anticipó que más allá del estudio técnico, el trabajo del Concejo Municipal es identificar un método para no afectar a los ciudadanos. “El Municipio está dispuesto a hacer lo que haya que hacer por convicción, independientemente de cualquier costo político, el Concejo da herramientas para que la afectación no vaya al bolsillo del guayaquileño”, enfatizó.

Troncal 4 Chávez dijo que solo se espera subir al portal para que existan

los oferentes, por lo que se prevé que para el segundo semestre ya esté

operativa.

Como medida de contingencia, indicó que la troncal 2 está siendo operada por 16 buses: 6 de la troncal 1 y 10 de la troncal 3. El objetivo es llegar a 30 unidades en un mes y medio.

Para los ciudadanos, siempre que el servicio que den tanto los buses de transporte urbano como la Metrovía sea bueno, no se opondrán al alza. "Pero cuando digo bueno, me refiero a bueno de verdad. Para empezar, en ninguno de los servicios de transporte debe permitirse que se suban los informales, que a veces no son otra cosa que delincuentes camuflados. Que uno vaya apretado y ahogándose, y casi que tapándose los oídos para no escuchar la música a alto volumen con la que los conductores manejan, es otro problema que debe ser resuelto. En fin, hay tanto que resolver", argumentó José Caicedo; guayaquileño que como el resto, no cree que la solución a lo que pasa con la movilidad llegue a corto plazo.

"Se supone que esos $ 0,53 de los que habla Fetug y el mismo informe fue ya entregado al Municipio para que lo analice. En eso van ya ocho meses. Con un estudio técnico, fijo demorarán 8 meses más. Al final, pasará un año más y el sistema será el mismo. Hasta entonces el smog habrá cubierto la ciudad", sentenció el usuario.

