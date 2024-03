Guayaquil: Desorden y confusión en paradas de Metrovía en el sur

"Cada hora está llegando un bus", lamentó la ciudadana Ana Torres, quien esperaba un bus de la Metrovía en la estación Valdivia, en el sur de Guayaquil, la mañana de este martes 19.

En esa parada, los usuarios esperaron más de dos horas incluso, desde las 06:30, para tomar una unidad y trasladarse a sus destinos.

La terminación unilateral del contrato entre la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) y el consorcio MetroExpress, a cargo del manejo de la Troncal 2, generó que la mañana de este martes 19 de marzo se registren grandes filas de usuarios en diversas estaciones.

La medida fue adoptada por la dependencia municipal tras el incendio de un bus articulado de la Metrovía, la tarde del lunes 18 de marzo, el segundo hecho de este tipo en ese circuito en menos de un mes.

El alcalde de Guayaquil Aquiles Álvarez anunció que de forma unilateral daba por terminado el contrato con la Troncal 2, luego del incendio que sufrió un articulado de Metro Express.



"La (línea) 103 pasaba repleta, no había alimentadores, tuve que coger un taxi porque sino llegaba tarde al trabajo. Mal planificado, nadie sabía para donde ir, en qué bus subirse, todo un caos", sostuvo el ciudadano Martín Vinueza.

En la estación del Centro Cívico, en avenida Quito y El Oro, el panorama era similar. Roberto Yépez esperó por más de 40 minutos por una unidad para acudir a su trabajo en la ciudadela La Garzota. "Fue desesperante porque siempre salgo a tiempo para evitar atrasos, y como ayer (lunes) vi el problema en la Metrovía, salí más temprano aún. Ya me dieron las siete y media y llamé a mi papá para que me lleve. Menos mal él estaba cerca, porque no llegó el articulado", comentó el ciudadano.

Según la ATM, un total de 20 unidades que laboran en las troncales 1 y 2 han sido direccionadas para recorrer las rutas que manejaba MetroExpress. Asimismo, varios buses pertenecientes al Sistema de Transporte Urbano (SIUT) hacen las veces de alimentadores.

En la ruta Las Canchas y Esteros, la entidad municipal avaló que las tricimotos trasladen a los pasajeros hasta las terminales de Metrovía.

