El prejuicio golpea las ventas de los restaurantes de Guayaquil

En la actualidad, a los ciudadanos no solo les da miedo que una bala perdida los alcance al salir de sus hogares, dada la elevada delincuencia que aún no logra ser frenada en el Puerto Principal; sino que también temen que un mal intestinal los agarre por comer en un restaurante lleno de plagas.

Mejor prevenir que lamentar

El temor del guayaquileño por toparse con un restaurante en estado de insalubridad ha sido una de las causas por las que las ventas en el sector gastronómico de la ciudad se encuentran afectadas.

Así lo asegura Carlos Barrezueta, presidente de la Asociación de Restaurantes del Guayas (Asorest). “Entre un 15 y 20 % menos ventas, eso es lo que hemos registrado y que atribuimos al gran número de restaurantes clausurados por Arcsa, debido a que están en situación de insalubridad”, sostiene.

La campaña de comunicación de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) ha despertado en la mente de los ciudadanos varias alertas, a causa de los frecuentes casos de restaurantes clausurados por presencia de plagas y moho en las estaciones de cocina. Desde enero a agosto del 2024, Arcsa acumula un total de 238 clausuras de estos negocios a nivel nacional, de las cuales 43 se han dado en Guayaquil.

Estas cifras han motivado cambios drásticos en las costumbres de los ciudadanos a la hora de escoger donde comer. Ahora los comensales han optado por dejar de regirse por el ‘triple B’ (bueno, bonito y barato) y buscan espacios que garanticen que su alimento no esté contaminado, para evitar contraer alguna enfermedad.

Es común comer almuerzos ejecutivos en las zonas céntricas de la ciudad. FRANCISCO FLORES

No obstante, Barrezueta considera que esto ha sido resultado de un prejuicio por la campaña comunicativa de Arcsa, que a decir de él “se ha dedicado a mostrar lo malo y no solo lo bueno”. “Hay restaurantes que cumplen y eso no se informa. Hay restaurantes que reciben certificaciones de tipo A y tampoco se ve mucha información de ello. Entiendo el temor de los ciudadanos, pero por unos casos, no significa que todos están mal. Y ahí es donde Arcsa también debe brindar apoyo”, plantea.

Los ciudadanos desconfían

Sin embargo, la ciudadanía considera que el peso de lo malo es mayor que las cosas buenas. “Es cierto que generan prejuicio, pero con el número de casos que se han encontrado, es completamente justo dudar de donde me voy a sentar a comer”, afirma la guayaquileña Abigaíl Tenorio.

“Antes salía con mis hijos y escogía cualquier lugar donde me parecía buena la comida. Ahora he visto cómo uno a uno han sido clausurados esos mismos lugares donde me gustaba comer, con sus casos siendo usados en las redes de Arcsa. Desde entonces, no dejo de sentir repulsión cada vez que paso por ellos”, comenta la ciudadana Isabel Troncoso.

Asimismo, Roberto Villamarín ha dejado de frecuentar varios sitios que consideraba ‘adecuados’, pero que ahora mira con recelo. “Había una pizzería que solía frecuentar, pero salieron videos de ese sitio y ahora no logro volver, por más rica que era su comida, simplemente no puedo. De hecho, ya ningún restaurante lo veo igual, intento ver las cocinas cómo están y si veo lo mínimo de suciedad, salgo, aunque ya haya ordenado, pido que cancelen y me voy”.

Varios de los ciudadanos indicaron a EXPRESO que si bien no han limitado sus salidas, sí han optado por espacios más reservados, lugares donde se puede ver la cocina, cuya reputación no haya sido mermada por estos comunicados, evitando espacios más populares.

Con esto, ha presentado un aumento considerable el temor de ser afectados por una gastroenteritis, diagnóstico común en este tipo de casos, comenta el doctor Javier Carrillo, miembro del Colegio de Médicos del Guayas.

“Tantas veces que atribuí mis males estomacales al estrés o que comí de más; ahora le veo más sentido que se haya tratado de prácticas pobres de limpieza en los lugares que frecuentaba”, dice Danilo Herrera.

Esto ha motivado a los guayaquileños a consumir más productos hechos en casa, donde tienen la seguridad de que sus alimentos no fueron manipulados en condiciones antihigiénicas. Para las citas en casa, los almuerzos familiares e incluso los almuerzos que se comen durante el trabajo, varios ciudadanos han tomado la decisión de cocinarlos ellos mismos y no comprar en restaurantes, donde el estado de salubridad es desconocido para ellos.

“Con mi novia decidimos que no más comida en la calle por el momento. Esto incluso nos ha unido más, hemos aprendido recetas juntos, a hacer seco, pastas, y demás platillos. Incluso estamos invitando a nuestras familias cada dos fines de semana a un almuerzo que armamos entre los dos”, cuenta Sebastián Aguirre.

