Tres frigoríficos de carnes en La Alborada, clausurados por partida doble

El ciudadano ya no sabe qué comer ni dónde comprar sus alimentos. Desconfían de que todos o una gran mayoría sean insalubres, como ha quedado ya registrado por la Arcsa. Este vez, según informó en un comunicado el Municipio de Guayaquil, tres frigoríficos de carne de la ciudadela La Alborada fueron clausurados por no tener sus papeles en regla. No obstante estos sitios antes habían sido ya sancionado por estar insalubres.

Según el comunicado municipal, como parte de los operativos de control de rutina, funcionarios de la dirección de Justicia y Vigilancia realizaron un operativo de control en locales comerciales en La Alborada y como resultado se clausuraron tres frigoríficos de carnes por no contar con tasa de habilitación. Estas instalaciones también habían sido clausuradas por desaseo por entidades nacionales, detalló la entidad.

"El cumplimiento de la tasa de habilitación es fundamental para el funcionamiento de todo tipo de negocios. Su cumplimiento genera recursos que se devuelven en forma de obras y servicios, en beneficio de la ciudad", explicó el Municipio sin dar más detalles.

Los sitios sancionados ya habían sido antes multados por tener sus espacios sucios. Cortesía

¡Una carnicería sin permiso ni limpieza! 🚨🥩



Clausuramos un establecimiento de cárnicos del norte de #Guayaquil, por no contar con el debido permiso de funcionamiento, presentar falta de higiene y presencia de plagas.#ArcsaControla ✅#ElNuevoEcuador 🇪🇨 pic.twitter.com/sliifqHhZq — Arcsa Ecuador (@Arcsa_Ec) October 2, 2024

La ciudadanía, alarmada por la situación

Frente a este escenario, la ciudadanía se siente preocupada al ver que están rodeados de espacios que, piensan, "no son en lo más mínimo cuidadosos".

"Ahora siento que todo lo que como no ha estado bien refrigerado o que, como pasó la semana anterior en un local de comida árabe, ha quedado contaminado por la presencia de roedores muertos o en estado de composición. Me apena ver que los negocios no valoran a sus clientes, que poco les importe además la salud. Es alarmante lo que estamos viviendo", señaló Nelly Cáceres, habitante la quinta etapa de la Alborada.

¡No toleramos faltas que pongan en peligro tu bienestar! 💪



Nuestros técnicos clausuraron un restaurante de comida árabe al norte de #Guayaquil por graves incumplimientos sanitarios que ponen en riesgo la salud de los consumidores.#ArcsaControla ✅#ElNuevoEcuadorResuelve🇪🇨 pic.twitter.com/P4ROHWslWg — Arcsa Ecuador (@Arcsa_Ec) September 26, 2024

De la misma forma que ha pasado cuando Arcsa clausura un establecimiento, los guayaquileños hoy solicitan que se han públicos los nombres "para no ir a consumir más".

"Hay algunos sitios que tengo en mente que podrían ser hoy los penalizados. No quiero dar nombres porque puede que me esté equivocando. Sin embargo considero más que necesario que las autoridades, municipales o nacionales, informen las cosas como debe de ser. Es nuestra salud la que está en juego. ¿Comida con ratones? ¿Con heces de cucarachas? ¿Qué clase de porquería es esa?. Den los nombres de una vez por todas, por favor", señaló Nathalia Cruz, habitante de Urdesa.

¿Por qué las autoridades no publican los nombres de los negocios clausurados?



Como lo publicó EXPRESO en un reportaje anterior, ante la consulta de por qué no se hacen público de los sitios clausurados, Arcsa indicó que no publica nombres de locales que son cerrados por condición higiénico sanitaria o por no contar con permiso de funcionamiento porque el artículo 72 -numeral 2- de la Constitución del Ecuador establece que “se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada”.

Sin embargo, añaden que comunican con imágenes y videos, a través de sus canales oficiales, las acciones de clausura como muestra de una gestión transparente y para respetar el derecho a la información que tienen los ciudadanos. Asimismo, explican que respetan los procesos administrativos que se abren a los representantes legales de los locales clausurados.

