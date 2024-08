Supermercado de Milagro, clausurado por convertirse en un "cementerio de ratones"

Nuevos espacios son clausurados por estar plagados de heces de ratones y cucarachas. Esta vez la sanción le llegó a un supermercado ubicado en el sur de Milagro, según detalló la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa), que publicó un video con los hallazgos que dieron paso al cierre del establecimiento.

Según el informe, el centro de abastos no era otra cosa que un cementerio de roedores. "Detectamos ratones inertes y en descomposición en las perchas de un supermercado al sur de Milagro, cerca de productos para la venta que además estaban roídos y con heces de estos animales", publicó; generando una serie de reacciones entre los ciudadanos que, una vez más, demandan que la Arcsa publique los nombres de los sitios insalubres y "que ponen en riesgo la salud de los ecuatorianos".

En este informe, se adjuntaron fotografías y videos en los que se evidencia la presencia de cucarachas, ratones y suciedad en la parte interna del comercio; y hasta veneno cerca de los pañales que se encontraban a la venta.

"Nuestros técnicos encontraron roedores en descomposición en las perchas y bodegas. Un alarmante hallazgo que compromete la salud de sus visigantes: rollos de papel higiénico roídos, toallas sanitarias y sacos de alimento al granel con heces y orina de ratones, productos sucios y con fecha de caducidad borrados", se relata en el clip; en el que se muestra además que se había colocado veneno cerca de los pañales para bebés.

Que el sitio ahora permanecerá cerrado hasta que solucionen los "graves incumplimientos sanitarios hallados", asegura la entidad; que hace énfasis en que controles de este tipo se mantendrán.

La ciudadanía reacciona y tilda de negligente a los dueños del supermercado"



Como ha pasado en ocasiones anteriores tras clausuras similares, la ciudadanía exigió que las sanciones sean incluso más severas por colocarse incluso veneno cerca de productos que son utilizados para los bebés y los niños.

"¿Que pasaba si mi niño se intoxicaba o le pasaba algo peor? ¿Los dueños iban a responder? Estas porquerías no deberían estar pasando. Que asco, negligentes. No lo puedo creer", señaló Mireya Escandón, habitante de Milagro.

"Esta gente debería ir incluso presa por atentar contra la salud. ¿Qué les pasa, por favor?", cuestionó Mónica Ladines, también residente; que como muchos aseguró que este hallazgo "quizás sea el peor de todos los publicados".

¿Por qué Arcsa no publica los nombres deos negocios clausurados?



Como lo publicó EXPRESO en un reportaje anterior, ante la consulta de por qué no se hacen público de los sitios clausurados, Arcsa indicó que no publica nombres de locales que son cerrados por condición higiénico sanitaria o por no contar con permiso de funcionamiento porque el artículo 72 -numeral 2- de la Constitución del Ecuador establece que “se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada”.

Sin embargo, añaden que comunican con imágenes y videos, a través de sus canales oficiales, las acciones de clausura como muestra de una gestión transparente y para respetar el derecho a la información que tienen los ciudadanos. Asimismo, explican que respetan los procesos administrativos que se aperturan a los representantes legales de los locales clausurados.

