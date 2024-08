Hasta una serpiente en alcohol hallaron en planta de lácteos en Chimborazo

Las insalubres condiciones en las que operan restaurantes y procesadoras de alimentos atentan contra la salud pública. Pero estos escenarios se repiten en diversas localidades del países. El más reciente hecho se registró en la parroquia Quimiag, en Riobamba, provincia de Chimborazo.

Personal de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) intervino una planta procesadora de lácteos de esa zona de la Sierra central, tras ser alertados de graves fallas higiénico-sanitarias.

(Te puede interesar: Un local de parrilla es sancionado en el centro de Guayaquil)

En el establecimiento los agentes evidenciaron equipos oxidados, mal almacenamiento de materia prima e incluso hallaron una serpiente dentro de una jarra con alcohol, ubicada junto a productos terminados.

¡Protegemos tu salud! 🧀🚫



Clausuramos una planta de lácteos en #Quimiag (#Chimborazo), por graves fallas higiénico-sanitarias: equipos oxidados, mal almacenamiento de materia prima y hasta una serpiente junto al producto terminado. #ArcsaControla ✅#ElNuevoEcuadorResuelve🇪🇨 pic.twitter.com/M8wTo1EPru — Arcsa Ecuador (@Arcsa_Ec) August 19, 2024

El personal de Arcsa clausuró la planta por las irregularidades encontradas durante su inspección. Como ha sucedido en ocasiones anteriores, esa entidad no divulgó el nombre de la empresa.

Arcsa encuentra plomo en un lote del queso Zuleta Leer más

¿Por qué Arcsa no revela los nombres de las empresas clausuradas?

Arcsa explicó que no divulga los nombres de los locales clausurados por falta de higiene o por no contar con permisos, debido a que el numeral 2 del artículo 72 de la Constitución estipula que "se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada".

La institución explicó que, para respetar el derecho a la información que tienen los ciudadanos, muestran videos y fotos de los operativos de clausura. También dijo cumplir con los procesos administrativos que se abren en contra de los propietarios de los establecimientos cerrados.

RELACIONADAS Dos cangrejales de Sauces son clausurados por presencia de plagas

"Este tipo de acciones, lejos de encubrir o tapar la insalubridad, motivan a los dueños de restaurantes a que cumplan con las normativas sanitarias", expuso la entidad en un video.

¿Quieres seguir leyendo el contenido de EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!