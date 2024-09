Contaminación y malos hábitos repuntan síntomas estomacales

“Creo que la comida me cayó mal’’, le dijo Steven Monge a su médico de cabecera, a quien visitó porque los fuertes dolores y náuseas no le permitían continuar su jornada laboral con normalidad. Monge comparte una dieta estricta con su padre, quien es paciente diabético. Sin embargo, el contexto de los apagones lo obligaron a pedir comida a domicilio con más frecuencia en los últimos días y considera que aquella acción pudo derivar en su diagnóstico: Gastroenteritis aguda. “Con esto me aterra seguir pidiendo comida o comer afuera, y el doctor me dijo que todo el mundo anda enfermo así”, agregó el afectado.

Casos de sintomatologías gastrointestinales

‘‘Sí, efectivamente hay incremento, sobre todo en síntomas infecciosos agudos; en servicios privados y ambulatorios, esto me han comentado colegas’’, reveló a EXPRESO el doctor Javier Carrillo, miembro del Colegio de Médicos del Guayas. Detalló que los pacientes están presentando vómito, diarrea; cuadros agudos con fiebre, deshidratación, además de un deterioro rápido del estado de salud al momento de contraer la infección.

Un dato que levanta la preocupación en la ciudadanía es que en tan solo ocho meses del 2024, la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) ha clausurado cerca de 200 restaurantes por insalubridad, y los videos de estas clausuras, viralizados en redes sociales, alerta aún más a los comensales que evitan contraer enfermedades por estas condiciones.

Aunque para el doctor Carrillo, más allá de esta posibilidad, también se debe considerar el clima de la temporada. ‘‘Justo en esta época hay cambio de estación, hay más humedad, varía la temperatura. Esto ocasiona que haya alimentos que puedan echarse a perder. Otro problema ahora son los cortes de energía, que ponen en riesgo la refrigeración de ingredientes orgánicos’’, comentó.

Los transeúntes disfrutan de las carretas y puestos que ofrecen bocados o bebidas a un precio módico, aunque su salubridad sea cuestionada. FRANCISCO FLORES

Este Diario solicitó al Ministerio de Salud un reporte actualizado de atención a pacientes con sintomatologías gastrointestinales, pero no hubo respuesta hasta el cierre de esta edición.

Riesgos de enfermarse del estómago

‘‘Me he enfermado mucho del estómago. Creo que puede ser desorden emocional, el estrés diario y la falta de disciplina de horarios de comida, es que a veces me da pereza preparar comida’’, confesó Indira Váscones por lo que su médico le recomendó hacerse más exámenes, pues complicaciones de este tipo pueden derivar en colitis y otras afecciones al aparato digestivo.

Casos como los de Indira deben ser atendidos a la brevedad, sugiere el experto gastroenterólogo Jorge Flores. Por su parte, él alinea la responsabilidad al comensal más que al restaurante. ‘‘A uno le puede caer mal la comida hasta en el mejor lugar. No es que nuestra comida sea mala, es cómo la combinamos. A mí han venido personas que desayunan encebollado, lo complementan con una cerveza; y al almuerzo están comiendo cerdo con un postre dulce’’, sostuvo Flores.

Antojos. Por bajos precios se ofertan platos altos en grasa ‘para comer en el camino’. FRANCISCO FLORES

El gastroenterólogo explicó que a nivel intestinal hay una respuesta similar a una alergia. Dentro del tubo digestivo la mucosa reacciona a estas malas mezclas de alimentos y se producen dolores, hinchazón, además de la urgencia de ir al baño.

‘‘Enfermarse constantemente de esto, a largo plazo, les puede dar hasta colitis con úlceras’’, advirtió el médico, al recomendar una alimentación saludable y casera, pues reconoce que los guayaquileños ‘‘comen a donde les toca, por su trabajo’’.

Alimentación saludable como prevención

Coincide con esto la nutricionista María Gracia Yturralde, quien también agrega que, en general, a la ciudadanía le hace falta información sobre cómo alimentarse correctamente. ‘‘Cada día atiendo a más niños y jóvenes enfermos con síndromes metabólicos, como si fueran adultos de 40 o 50 años. Está bajando el rango de edad en que se presentan enfermedades crónicas no transmisibles’’, manifestó con preocupación.

Ella sostiene que el consumidor ‘come para llenarse’, sobre todo arroz o papa en exceso, desplazando otros nutrientes que deben estar presentes en la jornada, como grasas saludables, comidas ricas en Omega 3 y probióticos. Según ella, el consumo balanceado de estos alimentos evita también la desnutrición.

‘‘Cuando hablamos de alimentación saludable también hablamos de alimentación inocua, es decir, sin ningún contaminante’’, complementa la nutricionista.

Yturralde también sugiere a los ciudadanos que sean más observadores al momento de comer fuera de casa y la manera en que se preparan los alimentos. ‘‘Si no cuidamos la cadena de frío, el aseo de los recipientes, manipulación de alimentos y la higiene, existirá una contaminación y la formación de agentes patógenos, presentando más sintomatologías a nivel digestivo’’, concluyó.

