El esqueleto de una rata es descubierto en restaurante árabe de Guayaquil

Nuevos espacios en estado de completa insalubridad continúan siendo clausurados por estar plagados de heces de ratones y cucarachas. Esta vez la sanción le llegó a un restaurante de comida árabe ubicado en el norte de Guayaquil, según detalló la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa), que publicó un video con los hallazgos que dieron paso a la clausura del establecimiento.

Entidades de salud callan ante presunta mala práctica Leer más

Según el informe, el sitio era tan insalubre que incluso se halló una rata muerta junto a la licuadora. "Encontramos un shawar-rata. Llevamos nuestra acción de control esta vez a los populares negocios de comida árabe del norte de Guayaquil. En uno de ellos, donde giraba el trompo del shawarma giraba también las plagas y las irregularidades sanitarias; tanto así que el cuerpo de un ratón fue hallado junto a la licuadora", se escucha en el video en el que se ve el esqueleto del roedor bajo la tapa del equipo; generando una serie de reacciones entre los ciudadanos que, una vez más, demandan que la Arcsa publique los nombres de los sitios insalubres y "que ponen en riesgo la salud de los ecuatorianos".

(Le puede interesar leer: Una rata, ciempiés y cucarachas son hallados en restaurante de Urdesa)

¡No toleramos faltas que pongan en peligro tu bienestar! 💪



Nuestros técnicos clausuraron un restaurante de comida árabe al norte de #Guayaquil por graves incumplimientos sanitarios que ponen en riesgo la salud de los consumidores.#ArcsaControla ✅#ElNuevoEcuadorResuelve🇪🇨 pic.twitter.com/P4ROHWslWg — Arcsa Ecuador (@Arcsa_Ec) September 26, 2024

En este informe, se adjuntaron fotografías y videos en los que se evidencia además la presencia de cucarachas, ratones y suciedad en la parte interna del comercio y en la zona donde se prepararan las tortillas del shawarma, así como en el área donde se almacenaban los alimentos, cerca de los refrigeradores oxidados con cárnicos oxidados y algunos hasta en descomposición.

"Le bajamos la puerta a la insalubridad y clausuramos el negocios hasta que los dueños se comprometan a brindar un producto seguro", sentencia el video; publicado la noche de este 25 de septiembre.

¿Qué opina la ciudadanía al respecto?

El video dio paso a los reclamos, en los que la ciudadanía cuestiona que se permita a los dueños de los negocios a reivindicarse. "Si así nos tratan como clientes, ¿por qué se les debe dar una oportunidad para que ahora sí tengan limpios los espacios? Nos están enfermando. Esta gente que nos da alimentos con heces y restos de ratas debería ir hasta preso. No tiene sentido, ni un poco", se quejó Soraya Guzmán, habitante de Urdesa; quien exige a las autoridades que "no sean ya blandos con este tipo de situaciones"

(Le puede interesar leer: Hasta una serpiente en alcohol hallaron en planta de lácteos en Chimborazo)

"Que porquería. ¿Y luego les revisan nuevamente el local? Cuál es el tramite? Porque no dan el nombre?", criticó la ciudadana Pamela Andrade.

¿Por qué Arcsa no publica los nombres deos negocios clausurados?

Fábrica de snacks, clausurada por insalubre y con 1.300 productos retenidos Leer más

Como lo publicó EXPRESO en un reportaje anterior, ante la consulta de por qué no se hacen público de los sitios clausurados, Arcsa indicó que no publica nombres de locales que son cerrados por condición higiénico sanitaria o por no contar con permiso de funcionamiento porque el artículo 72 -numeral 2- de la Constitución del Ecuador establece que “se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada”.

(Le puede interesar leer: Supermercado de Milagro, clausurado por convertirse en un "cementerio de ratones")

Sin embargo, añade que comunican con imágenes y videos, a través de sus canales oficiales, las acciones de clausura como muestra de una gestión transparente y para respetar el derecho a la información que tienen los ciudadanos. Asimismo, dijo, explican que respetan los procesos administrativos que se abren los representantes legales de los locales clausurados.

Pese a ello la ciudadanía no está conforme. "Los dueños de los locales nos están matando. Están acabando con nuestra salud", alegó Virginia Santos, guayaquileña.

Para leer más información de este tipo, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!