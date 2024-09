Fábrica de snacks, clausurada por insalubre y con 1.300 productos retenidos

A nivel nacional, las autoridades continúan clausurando los negocios por permanecer en un estado de total insalubridad. Esta vez, la clausura llegó a un fábrica de snacks en Cuenca, donde los técnicos de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) hallaron grasa en los pisos y las paredes, además de una capa negra de restos de comida en cocinas y freidoras.

"Suciedad en todas las áreas de producción. Este es el panorama que evidenciaron en una inspección a una fábrica de papas y chifles ubicada en la ciudad de Cuenca. Por estas razones, el establecimiento fue clausurado y se inmovilizaron 1.361 unidades de sus productos, por seguridad" , detalló la Arcsa a través de un comunicado, acompañado de las imágenes del lugar.

Las plantas procesadoras de alimentos requieren limpiezas especiales para evitar la acumulación de desechos en áreas y equipos, y en este caso, aseguró la entidad, no cumplían con ningún tipo de protocolo, por ello la presencia de desechos y grasa. "Así mismo, utilizaban aceite saturado y aplicaban colorante para los snacks (papitas); la materia prima se colocaba en el piso, al igual que el producto terminado; la infraestructura no era la idónea para fabricar alimentos procesados, ya que las aperturas en techos y puertas se convierten en un riesgo de contaminación y acceso de plagas", detalló; haciendo hincapié en que el establecimiento permanecerá cerrado hasta que el titular cumpla con limpiezas profundas, aplique procedimientos adecuados de almacenamiento de productos, entre otros.

¿De qué manera será multado el propietario de la fábrica?

La Ley Orgánica de la Salud sanciona el incumplimiento de los parámetros sanitarios con multas de 10 salarios básicos unificados, por tal razón inicia un proceso administrativo-sancionatorio que determinará la multa y el fin de los productos inmovilizados.

Pero para la ciudadanía, ese tipo de medidas no son suficientes. "Estamos hartos ya de ver que todos los días se sanciona a restaurantes, cafeterías, locales de comida en sí que son puercos. Nuestra salud está en riesgo. A esta gente simplemente no se le debería permitir abrir más su local. Hasta ahora no puedo creer que en Milagro se haya hallado un chifa donde se vendía hasta caballitos de mar; y que en la misma ciudad había asimismo un supermercado donde los ratones estaban muertos en las perchas y sus heces reinaban en los pañales de los bebés. Estos sitios deberían ser clausurados para siempre. Y sus nombres, publicados. Solo así sentirán vergüenza", señaló Osvaldo Cajamarca, guayaquileño.

¿Por qué Arcsa no publica los nombres de los negocios clausurados?



Como lo publicó EXPRESO en un reportaje anterior, ante la consulta de por qué no se hacen público de los sitios clausurados, Arcsa indicó que no publica nombres de locales que son cerrados por condición higiénico sanitaria o por no contar con permiso de funcionamiento porque el artículo 72 -numeral 2- de la Constitución del Ecuador establece que “se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada”.

Sin embargo, añaden que comunican con imágenes y videos, a través de sus canales oficiales, las acciones de clausura como muestra de una gestión transparente y para respetar el derecho a la información que tienen los ciudadanos. Asimismo, explican que respetan los procesos administrativos que se abren a los representantes legales de los locales clausurados.

