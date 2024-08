Arcsa: “Falta corresponsabilidad para consumir alimentos seguros”

La ciudadanía ha expresado estar inquieta sobre la calidad de alimentos industrializados que se consumen en el país, luego de que 14 lotes de productos fueron señalados por no cumplir y se retiraron de las perchas. El director de Arcsa, Daniel Sánchez, explica a Diario EXPRESO que se trabaja para dar mayor seguridad a los consumidores.

Te invitamos a leer: Un local de parrilla es sancionado en el centro de Guayaquil

- ¿Cómo estar seguro de que los alimentos industrializados no van a afectar la salud, por ejemplo que tienen niveles altos de metales pesados o estar seguro que un restaurante no tiene plagas?

Arcsa encuentra plomo en un lote del queso Zuleta Leer más

- Llevamos un proceso de controles a alimentos procesados, medicina y dispositivos médicos. Tenemos controles planificados y no planificados, estos últimos se dan por alertas ciudadanas o de otras entidades nacionales o internacionales. Durante el 2024 se han efectuado más de 32.000 controles.

- ¿Han incrementado su capacidad de análisis?

- Relacionado a análisis de los laboratorios, cuando asumimos la dirección en diciembre de 2023 encontramos una entidad que necesitaba fortalecerse y sumar a la academia y a empresas privadas para hacer los estudios. Al hacerlo hemos ampliado la capacidad de análisis para poder garantizar mayor seguridad a los consumidores.

- ¿Cuando llegó como director a Arcsa, cuál era la capacidad operativa de los laboratorios y cuál es ahora?

- Antes era de cerca de un 58 %, pero hace 60 días el Gobierno hizo una asignación económica para poder optimizar los laboratorios. Esa inversión está en proceso, no le puedo indicar la cifra exacta, pero es alrededor de 400.000 dólares o más. En diciembre había un equipo que ni siquiera estaba equilibrado, que era para analizar alimentos procesados. Pero hemos ampliado la capacidad de análisis con los acuerdos con universidades y empresas privadas. De allí que de enero a julio de 2024 hemos analizado 771 productos, de los cuales 743 cumplen y 28 lotes de productos no. De los que no cumplen por tener un alto nivel de metales pesados son 14 y los otros 14 son por tener agentes microbiológicos. Estamos haciendo análisis integrales bajo perfiles de riesgos.

También pueden leer: Supermercado de Milagro, clausurado por convertirse en un "cementerio de ratones"

- ¿Si la capacidad operativa del laboratorio era del 58 %, ahora que tienen acuerdo con universidades y empresas privadas cuánto es la capacidad?

Clausuran una pizzería llena de cucarachas en un centro comercial de La Aurora Leer más

- Las cifras muestran que ahora controlamos más. Veamos los resultados de enero al 28 de agosto de 2024, en ese tiempo hemos hecho en total 1.456 análisis, de los cuales 1.336 fueron para alimentos y 119 para medicamentos. Y es importante ver que durante todo el año 2023 solo se hicieron 942 y en el 2022 fueron 787. En esta gestión estamos trabajando más por el bienestar de los consumidores.

- Igual hay preocupación en los ciudadanos hasta por la calidad del maquillaje.

- Con corresponsabilidad se puede ir corrigiendo, hay un sinnúmero de productos que se comercializan de actores no regulados, que provienen del comercio ilícito: contrabando, adulteración, falsificación, es por ello que al regulado le hacemos un control, pero el comercio ilícito también debe ser controlado con fuerza. Estamos trabajando en ello, de enero a julio de 2024 hemos decomisado 2’360.266 productos, en su mayoría alimentos procesados, medicamentos y maquillajes que se venden en el comercio ilícito. En esto, los consumidores también deben asumir su responsabilidad para comprar en comercios legales y no en el comercio ilegal.

¡Di NO a los medicamentos irregulares!🚫💊



En #Salitre, identificamos y decomisamos más de mil medicamentos ilegales, entre muestras médicas no autorizadas, productos caducados y sin registro sanitario. Por lo que, procedimos a la clausura de la farmacia. #ElNuevoEcuador🇪🇨 pic.twitter.com/Ty3WR8WFOs — Arcsa Ecuador (@Arcsa_Ec) August 28, 2024

Otra opción para leer: Arcsa clausura asadero de pollos de Durán por insalubridad

- En los semáforos se venden cajas de galletas a 1 dólar.

- Es que el precio ni siquiera cubre el costo del empaque. Son precios irrisorios, que no dan seguridad para consumir, puede ser adulterado o falsificado. Entonces la mejor inversión que se puede hacer es prevenir. Y los ciudadanos deben saber que si no compran al comercio ilícito, no habrá oferta de parte de ellos. Nosotros no controlamos vendedores ambulantes, carretillas ni quioscos; eso le corresponde a los Gobiernos Autónomos Descentralizados, como es el Municipio.

Contexto ¿Qué comemos? En los últimos días se han clausurado un restaurante en el norte de Guayaquil; una pizzería en un centro comercial de La Aurora, en Daule; un supermercado en Milagro por tener ratones y cucarachas. También se han sacado de perchas alimentos industrializados por tener alto nivel de metales pesados.

Clausuran estética que hacía procedimientos quirúrgicos sin permiso Leer más

- Pero el incumplimiento que han encontrado no es en negocios ilícitos, por ejemplo hay restaurantes donde un plato tiene un precio alto, está ubicado en zonas residenciales importantes de Guayaquil y han tenido que clausurarlos por tener cucarachas y ratones en sus cocinas.

- Arcsa se ha fortalecido y se seguirá fortaleciendo para detectar los incumplimientos de las normas que ponen en riesgo la salud de los ciudadanos. Fuimos a una plaza comercial en el norte de Guayaquil y de 15 restaurantes investigados, uno tenía plagas. En realidad son más los restaurantes que cumplen con las normas de higiene. De esto también hay que hacer un mea culpa de los dueños de determinados restaurantes que no cumplen. Vamos a seguir controlando, de enero a agosto 24 de 2024 hemos clausurado a nivel nacional 197 locales de alimentos.

- Pero algunos ciudadanos sienten que no pueden estar tranquilos con lo que consumen, cuando hasta marcas reconocidas tienen lotes señalados por tener metales pesados. ¿Cómo prevenir?

- La responsabilidad es de quien lo fabrica, nosotros controlamos y tenemos más controles como hemos demostrado con las cifras.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ